Heidelberg. (wit) Die Söhne Mannheims haben sich in einem Statement dazu geäußert, wie sie zu ihrem langjährigen ehemaligen Sänger und Mitbegründer Xavier Naidoo stehen, der zuletzt wieder und wieder mit Verschwörungstheorien in Erscheinung getreten ist und aktuell mit einer Reihe von Rappern in einem Musikvideo zum Widerstand gegen Corona-Maßnahmen aufgerufen hat.

Naidoo habe sich bereits 2017 bewusst dazu entschieden, sich ausschließlich auf seine Solo-Projekte zu fokussieren, heißt es in der Stellungnahme. Und weiter: "Seitdem singt und spricht Xavier in seinem eigenen Namen. Wir sind dankbar für seine musikalische Inspiration und für alles, was er in mehr als zwei Jahrzehnten für die Band geleistet hat. Heute gehen wir, die Söhne Mannheims, aber unabhängig unseren eigenen Weg."

Als Band würden die Söhne ihre Stimmen für ein besseres Morgen erheben: "Als multikulturelles Musikerkollektiv stehen wir gegen Gewalt und Rassismus, glauben an die gute Sache und setzen uns für sie ein – mit sozial wachen Texten und Engagement für gemeinnützige Organisationen." Als Multiplikatoren seien sie sich der Macht ihrer Worte bewusst, so die Musiker: "Wir wollen mit Musik Brücken bauen und verbinden. Und wir stehen zu einer Haltung, die unsere Heimatstadt Mannheim seit über 400 Jahren prägt: friedliches Zusammenleben – im Geist der Verständigung."

Naidoo soll nach aktuellem Stand im Oktober in der SAP-Arena auftreten. Die Stadt ist gegen das Konzert, sieht aber keine rechtliche Handhabe, das "Heimspiel" des Sängers zu stoppen. Arena-Geschäftsführer Daniel Hopp verweist auf einen gültigen Mietvertrag mit dem Konzertveranstalter Demi-Promotion aus Hirschberg, will aber das Gespräch mit der Firmenleitung suchen.