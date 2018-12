Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Wie in jedem Jahr geht das Polizeipräsidium Mannheim an Silvester auf Nummer sicher und erhöht die Mindeststärke seiner Beamten in den Revieren Mannheim, Heidelberg und Sinsheim. Polizeisprecher Norbert Schätzle bestätigte auf Anfrage der RNZ, dass an Silvester erneut "besondere Eingreifkommandos" auf Abruf bereitgehalten werden. "Sie kommen zum Einsatz, wenn die Lage zu eskalieren droht. Zudem gibt es einen Überwachungsplan für bestimmte Objekte wie in Mannheim der Wasserturm oder die Jüdische Gemeinde. Dort werden die Ordnungshüter verstärkt auf Streife gehen.

In Deutschland werden jährlich gut und gern 100 Millionen Euro für Feuerwerkskörper ausgegeben. Allerdings nimmt der Trend zum Lärm ab. Ein Grund: Die sensibler gewordenen Menschen wollen weniger Müll und Umweltbelastung durch Feinstaub. Nicht zuletzt sollen wild lebende und Haustiere, die durch die Knallerei extrem gestresst werden, in Ruhe gelassen werden. Der Silvesterabend kann nämlich gerade für Haustierhalter eine Herausforderung sein. Dann wenn sich Hunde und Katzen zitternd in ihrer Panikecke verkriechen. Doch genervt sollen weder Mensch noch Tier ins neue Jahr starten.

Hier einige Tipps der Mannheimer Tierschützerin Kristina Stumpf: Hund und Katze sollten während der großen Knallerei auf keinen Fall draußen sein. Doch Gassigänger sollten auch daran denken, sich um das große und kleine "Geschäft" des Vierbeiners zu kümmern und rechtzeitig um den Block gehen. Freigänger-Katzen müssen rechtzeitig vor dem Feuerwerk drinnen bleiben. Tiere sollten während des mitternächtlichen Trubels Sicherheit und Geborgenheit an einem ruhigen Plätzchen in der Wohnung spüren.

Doch auch wenn es schwerfällt: Ein Trösten könnte als positive Bestätigung des Verhaltens von Hund und Katze gedeutet werden und die Panik verstärken. Die leise Geräuschkulisse eines Fernsehers sorgt zudem für Beruhigung. Schon lange fordert Kristina Stumpf ein Verbot von Feuerwerkskörpern in Mannheim. Bislang gibt es das in den Städten der Metropolregion Rhein-Neckar nicht. Andere Städte wie Tübingen hingegen lassen keine Kracher an Silvester zu.

Der Mannheimer Polizeipressesprecher Norbert Schätzle hat für alle die, die nicht auf den Lärm verzichten wollen, einige Tipps zum richtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern parat: Niemals alle Feuerwerkskörper in einem Behälter aufbewahren, erst recht nicht zusammen mit dem Anzünder. Böller so lagern, dass alle Fenster, Dachluken, Balkontüren und Garagentore schließen. Brennbares vom Balkon oder vom Haus entfernen.

Feuerwerk nicht in der Nähe von Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kirchen, Tankstellen, und Kinderheimen benutzen. Für den Notfall einen Eimer Wasser oder einen Feuerlöscher bereitstellen. Die Böller nur im Freien verwenden, außer es ist für den Tisch bestimmt. Und: Niemals einen Kracher in der Hand behalten.