Mannheim. (oka) Am zweiten Verhandlungstag im Mordprozess gegen Husam A. hat am Donnerstag eine Freundin des Angeklagten ausgesagt. Der 34-Jährige wird beschuldigt, den 35-jährigen Gabriel V. am 7. Juli 2020 in dessen Wohnung in der Neckarstadt-West mit einer Sektflasche brutal erschlagen zu haben.

Die Frau erzählt, dass sie den Angeklagten vor zwei bis drei Jahren über das Internet kennengelernt habe. Er habe ihr helfen wollen, sich von ihrem gewalttätigen Ehemann zu trennen. Doch sie habe zu viel Angst gehabt. Man traf sich meistens in der Stadt oder im Park oder chattete via Smartphone. Die Zeugin beschreibt Husam A. als "ruhig und aufmerksam", allerdings sei er manchmal am Telefon ausfallend geworden – meist wenn er zu viel getrunken hatte. In den Wochen vor dem Mord habe sich der Angeklagte in einer schwierigen Situation befunden: Er hatte keine Arbeit und keine Wohnung mehr. "Er wusste nicht, wo er schlafen soll", sagt sie.

In der Verhandlung spielt auch die sexuelle Orientierung von Opfer und mutmaßlichem Täter eine Rolle, da im Raum steht, dass ein sexueller Kontakt zwischen beiden stattgefunden hat. Die Zeugin erklärte, der Angeklagte habe eine Beziehung mit ihr haben wollen. "Er hat gesagt, dass er mich liebt." Auch sie habe Gefühle für ihn gehabt, doch aus Angst und wegen ihrer Kinder habe sie es nicht über sich gebracht, ihren Mann zu verlassen. Im Jahr 2020 ebbte der Kontakt dann ab und lief fast nur noch per Chat. Als der Angeklagte ihr gestand, dass er mit einem Mann geschlafen habe, sei sie sehr überrascht gewesen. Die Zeugin vermutet, dass Husam A. dies aus Geldnot getan hat und verzweifelt war. Am 4. Juli erhielt sie eine letzte Nachricht von ihm: "Ich bin kaputt."

Update: Donnerstag, 11. Februar 2021, 14.19 Uhr

Prozessbeginn gegen 34-Jährigen wegen Mordes

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Aus Wut, weil er nicht bei ihm übernachten durfte, soll er den 35-jährigen Gabriel V. mit einer ungeöffneten Sektflasche brutal den Schädel zertrümmert haben – jetzt muss sich Husam A. seit Donnerstag wegen Mordes vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 34-jährigen Mann mit irakischer Staatsbürgerschaft vor, dass er am Nachmittag des 7. Juli 2020 den Getöteten in seiner Wohnung in der Neckarstadt aufgesucht hat. Der Mann ohne festen Wohnsitz sei davon ausgegangen, bei seinem Bekannten übernachten zu können. Als dieser das ablehnte, habe der Angeklagte ihm mit der Sektflasche auf die linke Schädelseite geschlagen, was schwere Verletzungen an Kopf und Gesicht verursacht habe.

Um die Tat zu vertuschen, soll er sich dazu entschlossen haben, den Mann zu töten. Er schlug mehrfach die Sektflasche mit großer Wucht gegen seinen Schädel. Dazwischen ließ er laut Oberstaatsanwältin Jeanette Zipperer wiederholt einen längeren Zeitraum verstreichen, um sich zu vergewissern, ob sein Opfer noch lebte. Dann schlug er wieder zu, bis der Mann seinen schweren Verletzungen erlag. Anschließen habe der 34-Jährige die Wohnung durchsucht und sei mit Bargeld, dem Laptop und dem Handy des Getöteten geflohen.

Der Leichnam wurde erst eine Woche später entdeckt. Weil Bewohner des Hauses sich über Geruchsbelästigung beschwert hatten, rief der Hausverwalter bei einer ihm bekannten Festnetznummer an. Es meldete sich der von Gabriel V. getrennt lebende Ehemann, der bereits in Sorge war, weil er schon mehrere Tage nichts mehr von ihm gehört hatte. Am 13. Juli 2020 öffnete der Hausverwalter im Beisein des Ehemanns die Wohnung. Nachdem sie den leblosen Körper vorfanden, riefen sie die Polizei. Diese stellte schnell fest, dass es sich hier um ein Verbrechen handelte.

Die Ermittler kamen Husam A. bei der Überprüfung der Kontakte des Opfers auf die Schliche. Sie fanden bei ihm das auffällige Muster des Profils eines Turnschuhs, dessen Abdruck sie zuvor am Tatort aufgenommen hatten. Der im hessischen Homberg an der Efze gestellte Wohnsitzlose räumte die Tat ein.

Vor Gericht äußerte sich der Mann aber lediglich zur Person, nicht zur Tat. Demnach verließ er zwischen 2013 und 2014 den Irak aufgrund religiöser Diskriminierung und weil "ich dort keine Zukunft mehr sah". Zunächst lebte er in der Türkei und kam dann 2016 über die Balkanroute nach Deutschland. Über München und Homburg an der Efze kam er nach Mannheim, wo er zunächst im Stadtteil Neckarau, dann im Jungbusch lebte. Er arbeitete unter anderem bei Daimler und in einer Autowaschanlage. Er habe angefangen, viel Alkohol zu trinken und Drogen zu nehmen, erzählte er. Zudem habe ihm eine Hautkrankheit zum Tatzeitpunkt zu schaffen gemacht. Doch da unterbricht in sein Verteidiger Steffen Kling: "Sie sagen jetzt nichts mehr." Der Prozess wird am 11. Februar fortgesetzt, das Urteil fällt voraussichtlich am 4. März.