Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Sie schreibt und schreibt und schreibt: Ursula Risch gibt die Hoffnung nicht auf. "Das Schicksal der abgeschobenen albanischen Familie Kosturri-Nabolli hat mich sehr berührt, deshalb kämpfe ich nun seit über einem halben Jahr für ihre Rückkehr", hat sie nun den Bundesgesundheitsminister wissen lassen.

Jens Spahn war kürzlich in Albanien, um Pflegekräfte für den deutschen Arbeitsmarkt anzuwerben. "Das klingt wie Hohn, denn die Eltern der fünfköpfigen Familie sind ausgebildete Alten- und Krankenpflegehelfer und sprechen gut Deutsch. "Sie haben in Mannheim in einer Einrichtung der Caritas für behinderte Menschen zur vollsten Zufriedenheit ihrer Patienten und des Arbeitgebers gearbeitet", sagt die Käfertalerin. Sie und ihre Mitstreiter vom Bündnis gegen Abschiebung und dem Verein "Mannheim sagt Ja" wundern sich über die Ablehnung des Asylantrags.

Nach der Ablehnung ihres Bleiberechts hatten Dan Kosturri und seine Frau Anita Nabolli im vergangenen Jahr einen Antrag bei der Härtefallkommission der Landesregierung gestellt. Ohne Erfolg. Noch bevor das Paar von dem negativen Bescheid erfuhr und so die Möglichkeit gehabt hätte, freiwillig auszureisen, kamen in den Morgenstunden die Polizisten.

Der elfjährige Rexhep und seine sechsjährige Schwester Reanda wurden von Uniformierten direkt in der Schule und einem Kinderhaus abgeholt. Die ganze Familie samt dem zweijährigen Valentin wurde in einem Transporter zum Flughafen Frankfurt gebracht und anschließend nach Albanien abgeschoben.

Dieses Vorgehen gegen Migranten, die sich integriert und einen festen Arbeitsplatz gefunden hätten, sei "unmenschlich", sagt Ursula Risch. Die Nacht-und-Nebel-Abschiebung habe die Lebensgrundlage der ganzen Familie zerstört. "Alles, was sie sich in Mannheim aufgebaut hatten, war auf einen Schlag weg", so Risch. Mit ihrem Einkommen habe die Familie ihren gesamten Unterhalt bestreiten können und sei nicht auf staatliche Unterstützung angewiesen gewesen. Die Kinder hätten Freundschaften geschlossen, in der Schule und im Fußballverein. Nun wird der Junge in der Schule drei Jahre zurückgestuft, weil er zu wenig Albanisch spricht.

Die Abschiebung nach Tirana habe für die Familie nur negativen Folgen, erklärt Risch. Sie lebten nun zu fünft in einer Ein-Zimmer-Behausung, der Vater halte sich als Wagenwäscher über Wasser. Sein Einkommen sei karg und reiche nicht einmal für die Kaltmiete in Höhe von 300 Euro.

Deshalb sei die Familie nun auf finanzielle Hilfe von Verwandten und Freunden angewiesen. Zudem erhielten sie eine Einreisesperre: der Vater für sieben Monate, die Mutter und die Kinder für drei Jahre. Was Ursula Risch aber noch mehr empört: Der deutsche Staat schickte eine saftige Rechnung für die Kosten der Abschiebung: 11.700 Euro. Geld, das die Familie niemals bezahlen könne, selbst wenn sie wollte.

Dan Kosturri hat zudem eine Tochter aus einer früheren Beziehung, die in Deutschland wohnt. Cecilia lebt in einer Wohngruppe. Zu ihrer Mutter habe sie keinen Kontakt, dafür aber zu ihrem Vater und ihren Halbgeschwistern, sagt Risch. Cecilia leide darunter, ihren Vater nicht mehr sehen zu können. Der Anwalt habe deshalb für Dan Kosturri das Sorgerecht für dessen Tochter beantragt.

Vonseiten der Ministerien kamen bisher nur Pauschalantworten auf die schriftlichen Bitten zur Wiedereinreise und Aufenthaltsgenehmigung. Aber Ursula Risch wird nicht locker lassen. Unter dem Namen "Rückkehr Familie Kosturri" hat der Verein Mannheim sagt Ja ein Spendenkonto eingerichtet.

Eine Mannheimer Petiton läuft ebenfalls hier.