Saliha Özcan in ihrer Küche in Waghäusel: So ähnlich soll auch die Küche in Mannheim aussehen, wenn sie fertig ist. Foto: zg

Von Gaby Booth

Mannheim/Waghäusel. Ein YouTube Star aus der Provinz kommt in die reale Welt. Oder anders gesagt: Saliha Özcan alias "Sally" eröffnet im nächsten Monat einen Laden mitten in Mannheim. Im Obergeschoss des Einkaufszentrums Q6Q7 steht ab 26. März die Originalnachbildung jener Küche, die in vielen Videos im Internet als Kulisse für die Koch- und Backshows der erfolgreichen Moderatorin zu sehen ist. Und es gibt noch einen Laden mit jeder Menge Küchenutensilien. Auf rund 400 Quadratmetern begegnen sich hier künftig digitale und analoge Welt – das ist das eigentlich Neue.

Während der Einzelhandel darunter leidet, dass die Kunden immer mehr online kaufen und die Innenstädte um die Gunst der Einkaufspassanten kämpfen, geht das Tandem Saliha und Murat Özcan den umgekehrten Weg. "Die Idee eines stationären Flagship-Stores war ein Wunsch meiner Community", bringt es Sally auf den Punkt. Mit Flagship-Store meint sie ihren Laden in der Mannheimer Innenstadt, mit Community die Zuschauer ihres Koch-Werbekanals "Sallys Welt", der über 1,6 Millionen Abonnenten hat. Seit gut acht Jahren ist die Kurpfälzerin mit türkischen Wurzeln im Bereich Kochen und Backen Woche für Woche unterwegs und gibt Tipps rund um das Thema Haushalt. Zusammen mit ihrem Mann Murat produziert sie regelmäßig Videos auf der Plattform YouTube. Die Themen sind vielfältig: Von Schupfnudeln bis Ossobuco, von ergonomischen Einrichtungstipps bis Kindergeburtstag.

Warum also jetzt ein Laden in Mannheim? "Die Menschen wollen die Dinge anfassen, fühlen, und vor allem sich beraten lassen, bevor sie kaufen", so die beiden Jungunternehmer aus Waghäusel bei Bruchsal. Bisher gibt es die Küchenhelfer, die bei der Entstehung von Torten, Aufläufen, vegetarischen Gerichten oder herzhaften Braten in der Internet-Küche zum Einsatz kommen, zwar schon auf Messen oder im Online-Shop, künftig aber auch in Q6Q7. Sie beziehen ihre Produkte und Verkaufsartikel hauptsächlich von Produzenten aus der Nähe von Sinsheim und aus der Türkei. Geschirr, Emailleschälchen, Vorratsdosen – man lege Wert auf Qualität und Exklusivität. "Wir kennen alle Produzenten, wissen was drin ist", sagt Murat Öczan.

Sally ist viel mehr als eine leidenschaftliche Bäckerin und Köchin, die mit Leichtigkeit und Charme ihre Rezepte und Tipps unter die kochinteressierte Gemeinde bringt. Die 31-Jährige betreibt das junge Unternehmen zusammen mit ihrem Mann Murat und 50 Mitarbeitern. Nun folgt der Schritt von der digitalen in die analoge Welt und Sally verkauft, was sie den potenziellen Kunden zuvor im Netz schmackhaft gemacht hat. "Das ist etwas absolut Neues", beschreibt es der Einzelhandelsexperte Joachim Will (ecostra GmbH).

Entscheidend für die Mannheimer Niederlassung sei gewesen, einen Ort zu schaffen, an dem man Kontakte pflegen und Events veranstalten kann. "Es soll ein Ort werden für alle Koch- und Backbegeisterten jenseits der Mainstream-Marken, die man überall bekommt, " beschreibt Murat Öczan, ("ich bin Schwabe mit türkischen Wurzeln") das Vorhaben. Angebote für einen solchen Flagship-Store hatten die beiden zuvor schon von Handelsketten in Berlin, Hamburg und anderen deutschen Großstädten bekommen, aber abgewunken und sich für die Region entschieden. "Mannheim ist ein Heimspiel für uns, da kann man auch spontan präsent sein", betont Sally, die Mutter von zwei Töchtern ist.

Hintergrund Geld machen mit YouTube YouTube: Das Videoportal des amerikanischen Unternehmens YouTube, eine Tochtergesellschaft von Google, ist vor allem bei jungen Menschen beliebt. Auf dem Portal können sie kostenlos Videoclips ansehen, bewerten, [+] Lesen Sie mehr Geld machen mit YouTube YouTube: Das Videoportal des amerikanischen Unternehmens YouTube, eine Tochtergesellschaft von Google, ist vor allem bei jungen Menschen beliebt. Auf dem Portal können sie kostenlos Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren, eigene hochladen. Auf YouTube Geld verdienen? Ist machbar. Das Medium ist Plattform für vielfältige Ideen. Für manche Protagonisten ist es eine Möglichkeit, sich als kommendes Musiktalent zu präsentieren. Andere zeigen ihre Katzenvideos, wieder andere geben Gesundheits-, Schmink- oder Restauranttipps. Um das Medium konsequent als Einnahmequelle zu nutzen, müssen gewisse Kriterien erfüllt sein. Vor allem muss die Zielgruppe klar definiert sein. Wen will man erreichen? Was will man verkaufen? Da kommen die sogenannten "Influencer" ins Spiel. Influencer: Der Begriff kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt: "Beeinflusser". Für die Werbebranche sind sogenannte Influencer von Interesse. Das sind Personen, die ihr Umfeld beeinflussen können, in sozialen Medien aktiv sind und viele Follower oder Abonnenten haben. Sie machen sich gezielt bestimmte Themengebiete zunutze wie Mode- oder Kosmetiktrends. Oder bestimmte Sportarten. So werden diese Influencer zu Meinungsmachern und Multiplikatoren mit einer hohen Reichweite – dank des Internets. Werbung: Sie kooperieren mit Firmen, stellen deren Produkte vor, berichten über ihre Erfahrungen mit diesen Produkten. Oder sie tragen Markenkleidung, erwähnen die Unternehmen in ihren Videobeiträgen. Aufgrund der medialen Präsenz sind diese Personen für die Werbeindustrie besonders interessant, da sie von den Zuschauern meist als themenkompetent und vertrauenswürdig wahrgenommen werden. Als Gegenleistung zahlen Unternehmen Honorare oder stellen ihre Produkte den Influencern kostenlos zur Verfügung.

[-] Weniger anzeigen

Wie kommt eine junge Frau, die einmal Lehrerin werden wollte, dazu, aus ihrem Hobby eine Geschäftsidee zu entwickeln? Saliha Özcan wagte es. Vor acht Jahren versuchte sie sich erstmals an einem kleinen Video-Film und lud ihn im Internet hoch, im Mittelpunkt stand ein Nusszopf. Familie und Freunde schätzen Sallys Koch- und Backkünste und fragten immer wieder nach den Rezepten. "Ich war es leid, diese aufzuschreiben und dachte, ich demonstriere es einfach mit einem Film" erzählt sie schmunzelnd.

Am Abend war Sallys Rezept schon tausendfach angeklickt worden. Das war der Anfang. Das Interesse an Torten, Muffins und Co. hielt an. Die Tochter türkischer Einwanderer, die in Bruchsal 2008 das Abitur abgelegt hat und schon im Schuldienst war, trat in Fernsehsendungen auf, drehte weiter Videos mit Koch- und Backanleitungen, entwickelte einen eigenen Blog.

"Sallys Welt" nahm Gestalt an. Sie wurde das, was man Influencerin nennt. Diese treten in den sozialen Netzwerken auf, "verkaufen" Produkte und erreichen mit dieser Werbeform Menschen und potenzielle Kunden, die über gängige Werbekanäle nicht erreicht werden.

Verständlich erklären, Informationen prägnant rüberbringen, das liegt der jungen Pädagogin. Egal, ob es darum geht, wie man eine Küche ergonomisch einrichtet, den Zuckerguss am besten auf eine Torte aufträgt oder sich auf einen Kindergeburtstag vorbereitet – in den vielen Videos wird es kurz und knackig gezeigt.

"Eine Küche ist kein Statussymbol, sie muss praktisch eingerichtet sein, mit kurzen Wegen, ich muss mich darin wohlfühlen", verkündet Sally und lässt fast unauffällig ihre Werbebotschaften einfließen. Hier die Küchenmaschine, da der Backofen, der gleichzeitig dampfgaren kann oder als Mikrowelle funktioniert.

Klar, das Modell "Sallys Kochwelt" muss sich finanzieren, "Wir haben langfristige Werbeverträge", erklärt ihr Mann Murat Öczan. "Wir kooperieren mit einigen großen Marken, deren Produkte es exklusiv nur bei uns gibt, und bei denen wir auch in der Produktentwicklung mitwirken." Der Laden in der Mannheimer Shopping Mall ist nicht als reines Verkaufsgeschäft geplant. Es wird als Bühne für YouTube-Aufnahmen dienen. Prominente Gäste sollen ins Quartier eingeladen werden, Kunden können Teil der Videos werden. Und ja, Sally wird mindestens einmal im Monat präsent sein.

Die Adresse Q6Q7 kam für die Jungunternehmer auch deshalb in Frage, weil sie mit ihrem Konzept und dem Mix an Ladengeschäften aus dem Rahmen fällt. Quartier-Chef Hendrik Hoffmann: "Sallys Geschäft entspricht unserer Grundstrategie, mit der wir uns auch als Vorreiter in einer Branche sehen, die vor neuen Herausforderungen steht."

Schon als Kind hat sie sich fürs Backen interessiert: Saliha Özcan alias Sally. Foto: zg

Online-Welt und stationärer Handel müssen kein Gegensatz sein, erklärt der Einzelhandels- und Shopping-Experte Joachim Will, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens ecostra, und verweist auf die Beispiele von Zalando und Amazon. Die Online Händler haben inzwischen in Deutschland mehrere stationäre Einzelhandelsgeschäfte eröffnet, um neue Zielgruppen zu erschließen. Aber: Die Eröffnung eines Flagship-Stores durch eine so bekannte Social Media Persönlichkeit wie Sally gab es in dieser Form noch nicht. Insofern ist das, was Sallys Welt im Mannheimer Q6Q7 realisiert, etwas ganz Neues. "Hier zeichnet sich ein Phänomen ab, das erst mit dem Aufstieg von YouTube möglich wurde", so Joachim Will.

Im Falle von "Sallys Welt" stellte Marco Knies, der YouTube Partnerships Manager in Deutschland (Google Germany GmbH) bei der Vorstellung des Ladens in Mannheim fest: "Mit mehr als 1,6 Millionen Abonnenten und über 400 Millionen Views ist Sallys Welt Deutschlands größter weiblicher YouTube Creater im Bereich Kochen und Backen. Wir sind stolz darauf, dass Sally seit nunmehr über acht Jahren auf YouTube Woche für Woche ihren zahlreichen Zuschauern lehrreiche Tipps für Küche und Haushalt gibt und damit ihre Leidenschaft zum Beruf machen konnte." Das stationäre Geschäft in Mannheim sieht er nicht als Konkurrenz. Im Gegenteil. Von einem Erfolg des Vor-Ort-Geschäfts werde auch YouTube profitieren. "Das geht in beide Richtungen", meint Knies.

YouTube-Star Saliha Özcan im Gespräch mit RNZ-Mitarbeiterin Gaby Booth über das Backen, Kaufhäuser und die Quadratestadt

Sally, warum hast Du Dein erstes Video produziert?

2012 habe ich noch Lehramt für Grund- und Hauptschulen an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe studiert. Ich interessierte mich schon seit dem Kindesalter fürs Kochen und Backen. Meine Mutter ließ mir zu Hause immer freie Hand und so konnte ich schon in jungen Jahren meine Erfahrungen sammeln, experimentieren und wurde immer besser im Backen. Viele Freunde und auch Familienangehörige wollten ständig meine Rezepte, Tipps und Tricks. Gerade im Studium habe ich in meinem Hauptfach Hauswirtschaft (Ernährungs- & Textilwissenschaften) gemerkt, dass nicht jeder in meinem Alter diese Interessen hat und teilweise auch Wissen fehlt. Also stellte ich mich in meine Küche und nahm mit einer Digitalkamera auf, wie ich den Nusszopf zubereitete. Das Video schnitt ich dann selbst und lud es auf YouTube hoch, damit sich meine Freunde und Bekannte das Video anschauen und lernen konnten, wie man backt.

Du bist Videoproduzentin, Influencerin mit einer ausgeprägten Begeisterung fürs Backen und Kochen. Hast Du es jemals bereut, nicht doch Grundschullehrerin geworden zu sein?

Nein absolut nicht. Natürlich gibt es Momente, vor allem wenn ich ehemalige Kollegen oder Lehrer-Freunde sehe, da sehne ich mich nach den Kindern, die mich mit ihren großen, wissbegierigen Augen anschauen und lernen möchten. Der Lehrer-Beruf war genau das richtige für mich. Früher habe ich vor einer Schulklasse gestanden und den Unterricht für 20 Kinder gestaltet, heute gestalte ich meinen "Unterricht" für ein Millionenpublikum. Es läuft fast genauso wie in der Schule ab: Ich frage meine Community, welche Interessen sie haben, beobachte an Fotos, Kommentaren und Beiträgen, welche Fähigkeiten sie noch ausbauen könnten oder wo ein Lernbedarf ist. So gestalte ich dann meine Videos. Immer mit Hintergrundwissen über Lebensmittel oder Herstellungsarten.

Was versprecht Ihr Euch als Unternehmer von dem Mannheimer Laden?

Ich möchte, dass mein Shop ein Ort für den Austausch wird, wo sich Back- und Kochbegeisterte treffen können. Ich möchte auch Menschen erreichen, die bis dato noch nichts mit dem Backen und Kochen zu tun hatten. Meine Videos gestalte ich mittlerweile auch sehr themenoffen: ich gestalte den Garten, zeige wie man ein Kinderzimmer ordentlich hält, baue Backformen und ziehe so auch Menschen auf den Kanal, die sich so vielleicht nie mit dem Kochen und Backen beschäftigt hätten. Ich habe eine breite Zuschauergruppe. 80 Prozent meiner Zuschauer sind weiblich und zwischen 18-54 Jahre alt – das ist für YouTube schon eine extrem erfolgreiche Zahl, da normalerweise nur die Jüngeren YouTube nutzen. In Mannheim hoffe ich, dass ich noch eine breitere Masse anspreche und noch so viele Menschen wie möglich meine Welt kennenlernen. Ansonsten habe ich keine allzu großen Erwartungen und lasse gerne alles auf mich zukommen.

Welche Events sind dort geplant? Wie oft wirst Du präsent sein?

Wie oft ich da sein werde kann ich so genau nicht sagen, aber wir werden dort viele Events planen, die ich natürlich selbst gestalte, aber auch Raum und Platz für Events bieten, bei denen auch andere Menschen die Küche nutzen und ihre Fähigkeiten zeigen und weitergeben können, Workshops für jedermann. Ich werde dort live kochen und backen und das Geschehene direkt auf YouTube veröffentlichen. Auch werde ich viele Prominente einladen. Und da Mannheim nur ein Katzensprung von uns zu Hause entfernt ist, sind wir mit Sicherheit auch oft spontan dort.

Ihr hattet auch Angebote aus anderen Großstädten, einen Flagship-Store zu eröffnen. Warum habt Ihr Euch für Mannheim entschieden?

Mannheim ist für uns sozusagen ein Heimspiel, es liegt gerade einmal 25 Minuten von Waghäusel weg. Dort können wir immer spontan hin, können unsere Events planen und ich finde das Kaufhaus Q6Q7 auch wirklich toll. Mittlerweile sehen Kaufhäuser alle nur noch gleich aus, haben die gleichen Marken darin und es ist im Prinzip fast egal, in welche Stadt man fährt. Im Q6Q7 gibt‘s ganz besondere Marken, die es nicht überall hat, es ist wirklich ein tolles Kaufhaus, da passen wir gut mit unserer Marke und unserem Sortiment hinein. Außerdem gehe ich in Mannheim total gerne essen, wir laufen auch gerne mal am Wasserturm spazieren und es ist einen Ausflug wert.