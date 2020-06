Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Ein Wasserrohrbruch im Theresienkrankenhaus hat am Montag die Krankenhausroutine durcheinandergewirbelt. Das dicke Rohr, das im Flur des Verwaltungsbereichs im fünften Obergeschoss um 5.45 Uhr geplatzt war, hatte ordentlich Druck drauf und zog daher sämtliche darunter liegenden Etagen ordentlich in Mitleidenschaft.

Bis ins Erdgeschoss bildeten sich große Pfützen auf den Fluren. "Verletzt wurde niemand, und das ist das Wichtigste überhaupt", erklärte Pressesprecher Christian Klehr. Zu diesem Zeitpunkt war die Berufsfeuerwehr bereits wieder abgerückt, die zuvor mit bis zu 44 Einsatzkräften im Haus unterwegs gewesen war, um das Wasser abzupumpen.

Glück im Unglück auch, dass aufgrund des frühen Zeitpunkts noch niemand in der ambulanten Dialyse-Station im fünften Obergeschoss in Behandlung war. Das Dialyse-Zentrum wird von einer externen Gemeinschaftspraxis betrieben. Deren Mitarbeiter konnten die Betroffenen rechtzeitig verständigen und sie auf die anderen Niederlassungen verteilen. Dabei handelt es sich um insgesamt 90 Patienten, die die Internisten in der nächsten Zeit in ihren weiteren Dialyse-Praxen in der Metropolregion behandeln werden.

Auch für die im vierten Obergeschoss liegende Intensivstation wurde von Ärzten und Pflegepersonal schnell eine Lösung gefunden. "Alle Patienten konnten hausintern verlegt werden und sind weiterhin versorgt", so Klehr, der allerdings noch keine genaue Patientenzahl nennen konnte. Im dritten Obergeschoss hätte das Wasser die Medizingeräte in der Radiologie treffen und beschädigen können. Doch auch diesbezüglich gab der Pressesprechers Entwarnung: "Nichts ist kaputt gegangen".

Demnach sind es in erster Linie Decken, Wände, Türen, Bodenbeläge und Mobiliar, die durch das viele Wasser Schaden genommen haben. Wie hoch dieser letztlich zu beziffern ist, ist noch offen, da Feuchtigkeitsmessungen und die eigentliche Schadensbegutachtung durch die Experten noch ausstehen. "Wir werden selbstverständlich bei dieser Gelegenheit die übrigen Wasserleitungen checken", sagte Klehr.

Warum ausgerechnet dieses Rohr platzte, ist unklar. Fest steht jedoch, dass das Leck an der Schnittstelle zweier Rohre aufgetreten ist. "Und damit nach Aussage eines Experten mir gegenüber an einer dafür typischen Stelle", teilte er mit. Das Einschreiten der Feuerwehr habe jedenfalls Schlimmeres verhindert.

Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hätten die hauseigenen Techniker versucht, größeren Schaden abzuwenden, beispielsweise indem sie umgehend das Wasser der Hauptleitung abstellten. Selbstverständlich sei es auf den Stationen nicht unbemerkt geblieben, dass die Feuerwehr im Krankenhaus unterwegs war. "Unsere Mitarbeiter haben die Patienten entsprechend informiert", berichtete Klehr und betont, dass die Lage schnell unter Kontrolle gewesen sei.