Von Olivia Kaiser

Mannheim. Momentan prüft die Stadtverwaltung die Unterlagen, die das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe für den Planfeststellungsantrag für die Rheindammsanierung eingereicht hat. Die Stadt Mannheim ist als Planfeststellungsbehörde tätig. "Der Gemeinderat entscheidet nicht über eine mögliche Genehmigung und deren konkrete Ausgestaltung", wie Oberbürgermeister Peter Kurz in einem offenen Brief an die Bürger zu dem Projekt, bei dem um den Damm Tausende Bäume im Waldpark gefällt werden müssen, erklärte.

Darauf haben die Bürgerinteressengruppe (BIG) Lindenhof und die Initiative Waldpark Mannheim jeweils mit einem offenen Brief geantwortet. Beide Schreiben sind sich ähnlich und zweifeln die Aussage teilweise an: "Das ist richtig – und dennoch nur die halbe Wahrheit", schreibt etwa die BIG. Die Begründung: Die Stadt Mannheim ist nicht nur Genehmigungsbehörde, die eine fachliche Entscheidung zu treffen hat, sondern auch als "Trägerin öffentlicher Belange" am Verfahren zu beteiligen. Das heißt, die Stadt ist befugt, Einwände gegen das Vorhaben vorzubringen. "Da es sich um eine Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung handelt, ist der Gemeinderat hierfür sehr wohl zuständig", so das Argument der Initiativen, die sich für den Bau einer durchgängigen Spundwand einsetzen, weil so viele Bäume erhalten werden können. Das RP plant nur an manchen Abschnitten des Damms mit Spundwänden, ansonsten ist eine Erdbauweise vorgesehen. Nach Auffassung beider Interessengruppen ist der Gemeinderat bei Abgabe der Stellungnahme im Rahmen der Anhörung im Planfeststellungsverfahren zwingend zu beteiligen.

Beide Initiativen befürchten zudem einen Interessenskonflikt des zuständigen Dezernats V, dem Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) vorsteht. Das Dezernat ist in zwei Rollen zuständig: einerseits in der Funktion als Planfeststellungsbehörde (Untere Wasserbehörde), andererseits als Träger öffentlicher Belange. In dieser Rolle kann die Verwaltung mit dem Dezernat V – ebenso wie Naturschutz- und Umweltverbände oder betroffene Bürger – Einwände gegen die Planung des RP vorbringen. "In dieser zweiten Rolle muss die Stadt die Interessen ihrer Bürgerinnen und Bürger vertreten und eine Stellungnahme zu den geplanten Maßnahmen abgeben", schreibt die Initiative Waldpark Mannheim. Deshalb fordert die BIG zu prüfen, ob nicht "ein Fall institutioneller Befangenheit vorliegt." Ihres Erachtens sei sicherzustellen, dass die Aufgabenbereiche getrennt werden. Dem widerspricht der Sprecher des Dezernats V auf Anfrage der RNZ: "Hier liegt keine Interessenkollision vor, da die Planfeststellungsbehörde sehr genau auf die Neutralitätspflicht achtet."

In ihrer Rolle als Vertreterin der Bürgerinnen und Bürger werde die Stadt Mannheim ein eigenständiges, unabhängiges Gutachten in Auftrag geben, das untersucht, "ob und in welchem Umfang eine selbsttragende Spundwand eingebaut werden kann beziehungsweise ob es noch andere schonende Dammbauweisen gibt." Die Ergebnisse dieses Gutachtens sollen in den politischen Gremien vorgestellt und diskutiert werden, bevor das Gutachten als Stellungnahme ins Verfahren eingebracht wird. Derzeit werden die Unterlagen des RP auf Vollständigkeit geprüft. "Wir rechnen Stand heute mit einer Offenlage der vollständigen Unterlagen nach den Sommerferien", so der Rathaussprecher.