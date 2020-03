Mannheim. (RNZ) Kultureinrichtungen mögen wegen der Coronakrise gerade geschlossen sein, allerdings trifft das lediglich auf die Gebäude zu, denn immer mehr Museen und Theater haben digitale Angebote erarbeitet – auch die Reiss-Engelhorn-Museen (rem). "Auch in dieser Zeit wollen wir für unsere Besucher da sein. Durch digitale Angebote sollen sie von zuhause aus gemeinsam mit uns ins Alte Ägypten reisen oder die Schönheit der Glaskunst bestaunen können", sagt rem-Generaldirektor Alfried Wieczorek.

"Nachdem wir die Häuser geschlossen haben und unzählige Veranstaltungen abgesagt sind, machen wir jetzt aus der Not eine Tugend", fügt Magdalena Pfeifenroth, Leiterin der PR-Marketing-Abteilung hinzu. Mit den Kuratoren suchen ihre Mitarbeiter spannende Objekte aus den aktuellen Sonderausstellungen aus und produzieren kleine Video-Interviews. So werden die geplanten Kuratorenführungen kurzerhand ins Netz verlegt. "Am Anfang hatte ich zugegebenermaßen etwas Bedenken, denn viele Nutzer sind natürlich hochprofessionelle digitale Angebote gewöhnt. Das können wir mit unserem technischen Know-how nicht bieten, aber man wächst mit den Herausforderungen. Man darf in der aktuellen Situation auch nicht zu streng mit sich sein, die Videos kommen bei den Leuten gut an", erzählt Magdalena Pfeifenroth. "Jetzt geht es darum, Inhalte zu schaffen, auf die sich viele die Besucher der Reiss-Engelhorn-Museen freuen."

Hintergrund > Website: www.rem-mannheim.de [+] Lesen Sie mehr > Website: www.rem-mannheim.de > Facebook: https://www.facebook.com/rem.mannheim > Youtube: www.youtube.com/remmannheim > Link zur Fotoausstellung "Yesterday – Tomorrow" von Marc Erwin Babej: https://www.rem-mannheim.de/ausstellungen/yesterday-tomorrow/videos/ > Link zur Glasausstellung "Chromatik. Klang der Farbe in der modernen Glaskunst. Glanzlichter aus der Sammlung Peter und Traudl Engelhorn des mudac Lausanne": https://www.rem-mannheim.de/ausstellungen/chromatik/ausstellung/videos

Es sei nicht gesund, 24 Stunden am Tag Corona-Updates zu verfolgen, man müsse die Möglichkeit haben, sich abzulenken und sich mit Dingen zu beschäftigen, die einen interessieren, so Pfeifenroth: "Da sind jetzt auch viele Kulturschaffende gefordert. Live-Streams von Konzerten, Ausstrahlungen von Theater-Aufführungen via Fernsehen, das Angebot wächst, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – und Einblicke in Ausstellungen zählen natürlich auch dazu."

Die Reiss-Engelhorn-Museen haben ihre digitalen Inhalte zur neuen Sonderausstellung des deutsch-amerikanischen Fotokünstlers Marc Erwin Babej "Yesterday – Tomorrow" durch mehrere Videos erweitert. Dazu gibt es eine Video-Kuratorenführung zur Glaskunst-Ausstellung "Chromatik". Und auch an das junge Museumspublikum wird gedacht. Derzeit werden altersgerechte Videos produziert, die Kinder in die Welt der Pharaonen entführen und ihnen das Leben im Alten Ägypten anhand spannender Objekte zeigen. Außerdem sind Videos mit Bastelideen passend zum Thema geplant. "Damit möchten wir Eltern Tipps an die Hand geben, um die langen Tage in den eigenen vier Wänden möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Wenn alles klappt wie geplant, gehen die Filme schon bald online", erklärt rem-Pressesprecherin Cornelia Rebholz.