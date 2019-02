Von Harald Berlinghof

Mannheim. Die Reiss-Engelhorn-Museen (rem) bekommen zu Beginn des Jahres 2021 einen neuen Generaldirektor. "Oder eine Generaldirektorin", betont der jetzige Amtsinhaber Alfried Wieczorek. Sein Ausscheiden als Generaldirektor aus eigenem Entschluss hat vor allem etwas mit seinem Alter zu tun. "Irgendwann ist es dann auch mal gut", sagt er. Aber die Aufgabe des Amts an der Museumsspitze bedeutet keinen endgültigen Abschied. Alfried Wieczorek will in den Stiftungen des Hauses weiter kräftig mitmischen.

Als Stiftungsvertreter begleitete er dann beispielsweise ein Bauprojekt des Museums, das zwar noch unter seiner Ägide startet, jedoch erst 2021 fertig sein wird. In C4, 12 entsteht das Peter-und-Traudl-Engelhorn-Haus, ein Erweiterungsbau der Reiss-Engelhorn-Museen.

Peter Engelhorn ist ein Urenkel des BASF-Gründers Friedrich Engelhorn und war Gesellschafter des ehemaligen Pharma-Unternehmens Boehringer Mannheim - heute Roche. 1955 heiratete er die aus Wien stammende Verlagsbuchhändlerin und Lektorin Traudl Vechiatto. Sie errichtete 2013 zur Erinnerung an ihren 1991 verstorbenen Ehemann die Brombeeren-Stiftung, die Aktivitäten der Reiss-Engelhorn-Museen auf den Gebieten Kunst und Kulturgeschichte sowie Wissenschaft und Forschung unterstützt. Die Stiftung finanziert den Neubau, der schätzungsweise zehn Millionen Euro kosten wird. Der Bauantrag ist genehmigt. Mit dem Baubeginn ist witterungsbedingt im April zu rechnen.

Von Toulonplatz aus blickt man direkt auf das Wohnhaus, das sich neben dem Jugendstil-Eckhaus befindet. Auf einer Freifläche im Hof entsteht der vierstöckige Neubau mit 200 Quadratmetern Fläche. Grundstück und Gebäude gehören bereits der Stiftung. Den Bewohnern hat man zugesichert, dass sie in ihren Wohnungen bleiben können. "Die Mieteinnahmen sind für uns auch von einer gewissen Bedeutung", erklärt Wieczorek. Die Mieter würden von einigen Modernisierungen zwar profitieren, aber weil sie mit rund zwei Jahren Baulärm leben müssen, habe man ihnen zugesichert, dass zunächst keine Mieterhöhungen auf sie zukommen wird.

Die jetzige Hausfassade soll ein neues Gesicht erhalten, zudem entsteht ein großzügigen Eingangsbereich mit Übergang zum dahinter liegenden neuen Museumsgebäude, das auch einen Museumsshop und ein Café beinhalten soll. Die 1500 Quadratmeter große Ausstellungsfläche beherbergt die umfangreiche Glassammlung von Traudl Engelhorn sowie ein Haus für Fotokunst. So entsteht im Zeughaus mehr Platz für Exponate aus der Sammlung. In Sachen Fotografie arbeiten die Reiss-Engelhorn-Museen bereits mit dem Centre Georges Pompidou in Paris zusammen. Erstes Ergebnis dieser Kooperation ist die "Gaston Paris Ausstellung", die ab dem 23, März zu sehen ist. Die Fotografien des Pariser Fotografen Gaston Paris werden im Museum Zeughaus gezeigt, bevor sie in Paris ausgestellt werden.

Rund um den Toulonplatz konzentrieren sich mit dem neuen Haus, dem Zeughaus, dem Museum der Weltkulturen (D 5) dem Bassermannhaus für Musik und Kunst (C 4, 9) mit dem Zephyr - Raum für Fotografie die wichtigsten Ausstellungsorte der Reiss-Engelhorn-Museen.