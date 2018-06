Mannheim/Wien. (dpa-lsw) Der Rat für deutsche Rechtschreibung mit Sitz in Mannheim plant vorerst keine Regeländerung für geschlechtergerechtes Schreiben. Aus der bisherigen Beobachtung des Schreibgebrauchs ergebe sich noch keine klare Präferenz, hieß es am Freitag nach einer Ratssitzung in Wien. Noch werde die Praxis, von Frauen und Männern in weiblicher und männlicher Form, im Plural oder in Passivkonstruktionen zu schreiben, der Erwartung geschlechtergerechter Schreibung am ehesten gerecht.

Bis zur nächsten Sitzung des Gremiums am 16. November in Passau soll eine Arbeitsgruppe mögliche Empfehlungen an die staatlichen Stellen der deutschsprachigen Länder vorbereiten. Anlass ist die öffentliche Diskussion in einigen Ländern des deutschen Sprachraums, die Schreibung deutscher Texte so zu gestalten, dass sie Männern, Frauen und Menschen des sogenannten dritten Geschlechts gerecht wird.

Als "geschlechtergerechte Schreibung" gelten etwa Doppelnennungen wie Schülerinnen und Schüler oder Unterscheidungen wie Ärztin und Arzt. Möglich, aber orthografisch und grammatisch nach dem aktuellen amtlichen Regelwerk nicht normgerecht, sind auch sogenannte Gender-Sternchen (Lehrer*innen) oder Schrägstriche (Lehrer/in) sowie die X-Form (Dix Studierx).

Der Rat für deutsche Rechtschreibung soll die Schreibentwicklung beobachten, Zweifelsfälle der Rechtschreibung klären sowie Vorschläge zur Anpassung des Regelwerks an den allgemeinen Wandel der Sprache erarbeiten und wissenschaftlich begründen.