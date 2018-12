Mannheim. (rnz/mare) "Sozialhilfekosten, Drogenkriminalität, Verwahrlosung, Armutszuwanderung, Schwarzarbeit. Mannheim hat von allem zu viel." - Das waren die ersten Sätze in einer Ausgabe von Spiegel TV auf RTL. Und so sensationshaschend der Beitrag auch sein mag - die Mehrheit der RNZ-Leser stimmen auf Facebook zu, dass die Stadtteile Schönau und Neckarstadt-West nicht gerade Vorzeigegebiete von Mannheim sind. Die Reaktionen in der RNZ-Social-Media-Welt.

"Das Berlin des Südens?", fragt ein User mit Augenzwinker-Smiley. "Mannheim ist nun mal im Großen und Ganzen ein Loch. Da machen zwei, drei nette Vorgärten den Kohl nicht fett", meint ein anderer Nutzer.

Und es gibt noch mehr Zustimmung: "Die Wahrheit kann schmerzhaft sein!", "Stimmt doch voll und ganz", "Es gibt schöne Ecken und Stadtteile. Die beschriebenen gehören sicher nicht dazu", lauten weitere Kommentare. Eine Userin geht noch weiter: "War schon immer so ... aber nicht nur die zwei Stadtteile."

Da werde mal schonungslos berichtet, wie die Wirklichkeit aussieht, meint ein weiterer Facebook-User. Er kritisiert die Ämter in einem Rundumschlag: "Einige städtische Behörden wollen hinterher alles nicht wahr haben. Tja, meine Damen und Herren, wenn man jahrzehntelang mit geschlossenen Augen durch die Gegend geht, sieht man auch nichts. Oder es wird einfach ignoriert und tot geschwiegen." Das sei "traurig, traurig". Er relativiert aber, dass dies nicht nur in Mannheim so sei. "Man muss nur an die so genannten Familienclans denken. Mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen."

Diesen Aspekt greift ein anderer Leser auf: "Wieso regen sich soviele auf, es ist leider die Wahrheit! Mannheim war Mal vor 25 Jahren schön."

Auch ein weiterer Leser nimmt die Politik in die Pflicht: "Ja liebe Leute im Rathaus, jetzt wisst ihr hoffentlich über eure Stadt Bescheid. Genau so ist es und nicht anders."

Kritik am Sender gibt es nur einmal: "Typisch RTL halt. Das Verdummungs-TV schlägt wieder zu." Aber prompt folgt die Retour eines Users: "In diesem Fall hat RTL Recht."

Dem Eindruck widersprechen nur wenige: "Stimmt nicht", schreibt ein Nutzer. "Die beschriebenen sind die Ausnahme. Es gibt sehr viele schöne Orte", meint eine andere.

Ein wenig salomonisch lautet schließlich eine Meinung: "Jede größere Stadt hat seine gewissen Problemviertel." Da mache Mannheim keine Ausnahme.