Mannheim. (ven) Ein durchgehender Radweg auf dem Kaiserring, vorbei am Wasserturm, in Richtung Hauptbahnhof? Zumindest für ein paar Stunden wurde diese Vision am Samstag Wirklichkeit. Mit einem Popup-Radweg, einer Fahrspur auf Zeit, erinnerte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) an ein Versprechen der Mannheimer Stadtplaner.

Zugegeben: "Wir sind ein wenig zu spät dran", räumte Gerd Hüttmann vom Mannheimer ADFC-Kreisverband ein. So wurden während der Hochphase der Quarantäne bundesweit Straßenspuren zu Radstrecken umfunktioniert, weil ja ohnehin weniger Menschen auf der Straße waren. "Laut Verkehrsministerium Baden-Württemberg hat der Radverkehr mit dem Ende der Beschränkungen um 150 Prozent zugenommen", rechnete Hüttmann vor. Mittlerweile sind zwar wieder mehr Autos unterwegs, aber auf seine Aktion wollte der ADFC nicht verzichten. Schließlich sei die durchgehende Radspur um den innerstädtischen Ring bereits seit Jahren in Planung. Genau genommen seit 2005.

"Der preisgekrönte Entwurf für das Entwicklungskonzept Innenstadt (EKI) sieht einen Radstreifen vor", erklärte Hüttmann. Ein Radstreifen, wie er auch im 21-Punkte-Programm zur Förderung des Radverkehrs steht, das vom Mannheimer Gemeinderat beschlossen wurde. "Aber seit 2013 warten wir, wie es weitergeht", so Hüttmann. Erst habe der Umbau der Planken das Projekt verzögert. Später hieß es, man müsse die Bauarbeiten an der Hochstraße Nord in Ludwigshafen abwarten. Nun ist es der Abriss der Hochstraße Süd.

"Wir können mit der Radspur auf dem Kaiserring doch nicht abwarten, bis nirgendwo in der Region mehr gebaut wird", betonte Hüttmann und erhielt Unterstützung von Grünen und SPD, die bei der sechsstündigen Aktion vertreten waren.

Den Stadtradlern selbst war die eigens angelegte Fahrspur zunächst offenbar nicht geheuer. Zwar markierten rote Kreidefelder die Fortführung des Radwegs über die Kunststraße hinaus. "Aber offenbar haben einige wohl eher eine Baustelle befürchtet", kommentierte Hüttmann. Erst als der ADFC einen Verkehrshüter aufstellte, der die Radler auf die richtige Bahn lenkte, schwand die Skepsis. "Wir haben über die Dauer der Aktion zwischen 900 und 1000 Radfahrer gezählt", berichtete er. "Das lief viel besser, als wir uns erhofft hatten." Dem Team sei es damit gelungen, den Mannheimern das Projekt wieder in Erinnerung zu rufen.

Der Wegfall der Autospuren habe indes zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen geführt. "Man sitzt ruhiger", kommentierte der Besucher eines Straßencafés. "Und man fährt entspannter Fahrrad", ergänzte Sybille Bohnenberg, die täglich vom Lindenhof in die Stadt fährt. "Ansonsten ist das eine wirklich gefährliche Strecke, auf der ich manchmal lieber auf dem Gehweg unterwegs bin."