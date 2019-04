Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Wenn der Präsident in Pension geht, rückt meist das Landespolizeiorchester an. Auch beim Abschied des obersten Mannheimer Polizisten im Kulturhaus Capitol ziehen die Musiker aus Böblingen unter ihrem Chefdirigenten Stefan R. Halder die Langeweile aus dem Verkehr. Und zwar ganz anders als bei früheren Auftritten. Thomas Köber, der scheidende Polizeipräsident, hat das musikalische Motto "Cinema" vorgegeben und gleichzeitig zum Benefizkonzert eingeladen.

Am Ende freute er sich einerseits über einen Spendenscheck in Höhe von 3000 Euro, die dem neuen Sozialverein Neckarstadt Kids zugutekommen. Zum anderen haben rund 300 Zuhörer Spaß an "interessanten" - so Capitol-Chef Thorsten Riehle - Interpretationen von Songs der Rockband Queen, gespielt von einem Blasorchester.

Und wer wäre als Sänger besser geeignet als der Frontmann von Deutschlands bekanntester Queen-Cover-Band "The Queen Kings". Quasi in seinem Wohnzimmer wagen sich Sascha Krebs und das staatliche Gebläse an anspruchsvolle Titel wie "Bohemian Rhapsody".

"Wir haben zwei Stunden geprobt, und dann stand die Nummer", erzählt Krebs in der Pause stolz der RNZ. Und tatsächlich, das Orchester mit einem ausgezeichneten Gastgitarristen schaffte die musikalische Quadratur des Kreises. Zwar musste sich der Mannheimer Sänger gegen die wuchtigen Posaunen- und Trompetentöne stimmlich vehement wehren, doch am Ende stand eine gelungene Variation des ewigen SWR-1-Hitparaden-Gewinners, die so kaum einer erwartet hätte.

Auch "We Are The Champions" und Joe Cockers "With a Little Help from My Friends" klingen anders, ganz anders. Aber der neue Sound gefällt dem Publikum. Passend zum Thema des Abends und weniger umgewöhnungsbedürftig sind die Stücke aus dem normalen Repertoire des Landespolizeiorchesters. Zeitlose, Filmkompositionen von Chaplin, Morricone und Gershwin sind bestens arrangiert und klingen genauso, wie man sie kennt.

Thomas Försters "Best of Baden" mixt Stücke von Xavier Naidoo bis Glasperlenspiel zu einem "symbadischen" Potpourri. Auf besonderen Wunsch von Thomas Köber stehen auch bekannte Melodien aus Kriminalstreifen auf dem Programm. Nach zwei Stunden bester Unterhaltung zieht ein zufriedener Thomas Köber sein pragmatische Fazit: "Das Orchester spielt zupackend und mitreißend. Typisch Polizei eben."