Von Jan Millenet

Mannheim. Auch wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft vor Kurzem im Vorbereitungsspiel gegen Österreich nicht wirklich glänzen konnte, steigt bei den Fans die WM-Aufregung. Am 14. Juni startet die Fußballweltmeisterschaft in Russland. Und während man sich in den Kaufhäusern und Supermärkten schon seit geraumer Zeit mit Deutschlandfähnchen und allen anderen erdenklichen Fanartikeln ausstatten kann, rüsten sich einige Mannheimer Locations für das mittlerweile schon traditionelle gemeinsame Fußballgucken, das Public Viewing. Garantiert flimmern in zahlreichen Kneipen die Spiele über den Bildschirm. Doch wo stehen sie, die Riesenleinwände, die den Rudel-Fußballspaß in größerem Rahmen garantieren?

An erster Stelle dürfte auch dieses Jahr wieder das Eisstadion im Friedrichspark direkt beim Mannheimer Barockschloss stehen. Bis zu 5000 Besucher haben dort Platz. Und das Stadion ist überdacht. Dank seiner Beliebtheit ist der Friedrichspark jedoch immer mal wieder ausverkauft, vor allem, wenn ein Spiel mit deutscher Beteiligung ansteht.

Die Blicke richten sich im Eisstadion auf eine 36 Quadratmeter große Full-HD-Leinwand. Das teilen die Stadt Mannheim, der ISC Mannheim und Markus Rick Event-Gastronomie mit. Sie arbeiten auch dieses Jahr wieder zusammen. Im Friedrichspark gibt es alle Spiele der WM zu sehen. Bei den Top-Spielen sind laut Stadion 5 Euro Eintritt angedacht.

Eine große Leinwand sowie beste Sound- und Bildqualität soll es auch in der Alten Feuerwache geben. Dort werden alle Deutschlandspiele übertragen. Wie auch beim Eisstadion bleiben die Besucher bei Regen trocken. Punkten dürfte die Alte Feuerwache mit ihrem durchweg freien Eintritt. Wer auch die anderen WM-Spiele in Feuerwachen-Atmosphäre mitverfolgen will, kann dies im angeschlossenen Café tun, wo die Spiele, an denen Jogis Jungs nicht beteiligt sind, ebenfalls übertragen werden.

Ganz in der Nähe der Alten Feuerwache befindet sich der Alte Bahnhof. Dort sorgt eine LED-Leinwand für scharfe Bilder. Der Biergarten bietet sich für diejenigen an, die die WM-Spiele unter freiem Himmel gucken möchten. Auch außerhalb der Übertragungszeiten bleibt die Leinwand des Alten Bahnhofs nicht schwarz.

Dann darf "gezockt" werden. Die Veranstalter haben die Genehmigung erhalten, die Leinwand für das Playstation-Spiel FIFA 18 zu nutzen, das die Gäste kostenlos spielen dürfen. Und diejenigen, die gerade am Spielen sind, werden umsonst mit Wasser versorgt, heißt es auf der Facebook-Seite des Alten Bahnhofs.

Bei der Straßenfußball-Weltmeisterschaft dürfen alle Mädchen und Jungen im Alter von zwölf bis 15 Jahren mitmachen. Am Finaltag, 28. Juni, gehen die 16 besten Straßenfußball-Teams, die sich bei acht Vorrunden-Spieltagen qualifiziert haben, ab 17 Uhr am Jugendtreff Lindenhof (Pfalzplatz 29) auf die Jagd nach dem "WM-Pokal". Weitere Infos gibt es beim Fachbereich Sport und Freizeit unter Telefon 06 21 / 2 93 40 04 sowie im Internet unter spielmobil.majo.de/strassenfussball-wm/ jami

Unter dem Motto "Straßenfußball für Toleranz und Fair Play" tourt auch dieses Jahr die Straßenfußball-Weltmeisterschaft ab dem 12. Juni durch Mannheims Schulhöfe. Spaß am gemeinsamen Spiel, Integration, Gewaltfreiheit und Gleichberechtigung stehen dabei für Zwölf- bis 15-Jährige im Mittelpunkt. Bis zum 28. Juni werden an acht Spieltagen 16 Mannschaften für den Finalspieltag ausgespielt. Organisiert wird das Ganze von Jugendarbeit Mobil, dem Jugendamt, dem Fachbereich Sport und Freizeit sowie der Sportkreisjugend. Die Anmeldungen erfolgen jeweils direkt über die Einrichtungen und Schulen. "Mit jährlich über 700 Teilnehmern ist die Turnierserie sicherlich eine der größten zusammenhängenden Turniere außerhalb des ’normalen’ Ligaspielbetriebs in Mannheim", schreibt dazu die Stadt Mannheim.

Damit auch wirklich der Spaß am Spiel im Vordergrund steht, wird der Stellenwert von Sieg und Niederlage relativiert. So spielt bei den Turnieren insbesondere faires Verhalten eine wichtige Rolle. Das Team mit den meisten Toren hat nicht automatisch gewonnen, da zu den Punkten für Sieg durch Tore noch bis zu drei Fairplay-Punkte kommen können.

König Fußball hat also auch bald in Mannheim das Zepter in der Hand. Dann haben die Einwohner und Besucher der Quadratestadt die Qual der Wahl: Gucken, Zocken oder selbst spielen. Bleibt nur zu hoffen, dass die deutsche Mannschaft auch lange im Turnier bleibt.