Von Harald Berlinghof

Mannheim. Teufel Alkohol. So ist der erste Eindruck, der sich am Donnerstag im Landgericht Mannheim aufdrängt, als beim Prozessauftakt der vermutete Tatablauf in einem Mannheimer Partykeller geschildert wird. Paul Anton B. soll einen Bekannten nach einem Streit am 17. April 2021 so lange gewürgt haben, bis es zu einem Kehlkopfbruch kam und das 28-jährige Opfer erstickte. Markus R. soll die Tat mit seinem Handy gefilmt und dem Toten 151 Euro und mehrere Bankkarten entwendet zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm neben unterlassener Hilfeleistung zudem vor, mit dem Filmen der Strangulation die Persönlichkeitsrechte des Opfers verletzt zu haben.

Zu Beginn des Prozesses macht Paul Anton B. Angaben zu seiner Biografie. Er wuchs in Ketsch auf und ging in Mannheim zur Schule, wo er Wirtschaftsinformatik studierte. Ein zweites Studium hatte er begonnen, aber dann wieder beendet. Der 23-Jährige wohnte lange bei den Eltern und hielt sich mit Minijobs über Wasser. Bereits während der Schulzeit begann er Cannabis zu konsumieren, was ihn zunächst nicht aus der Bahn geworfen habe. Aber dann habe er zunehmend Alkohol konsumiert, vor allem Wodka und Whisky, erzählt er dem Vorsitzenden Richter Gerd Rackwitz.

Mit 14 Jahren habe er erstmals Alkohol getrunken, mit 15 den ersten Vollrausch gehabt. Gelegentliche Depressionen machten ihm nach eigener Aussage zu schaffen. "Ich habe anfangs den Alkohol als Medizin gegen meinen Kummer angesehen", sagt er. Er trank täglich und rauchte bis zu zehn Joints. Irgendwann lieferten ihn die Eltern ins Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) ein, weil sie eine Suizid-Gefahr ausmachten. Später landet er zeitweise auch im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch, weil er versucht haben soll, sich eine Selbstverletzung zuzufügen.

In der Nacht des Verbrechens trinken die drei Männer ab Mitternacht im Partykeller des späteren Opfers deutlich einen über den Durst. Die Rechtsmediziner werden später beim mutmaßlichen Täter einen Alkoholgehalt von 2,3 Promille feststellen, beim Opfer von 1,72 Promille. Der Streit soll sich laut Staatsanwaltschaft gegen 1.45 Uhr hochgeschaukelt haben, es gab gegenseitige Schläge auch mit halb leeren Whiskyflaschen.

Markus R. hat weit weniger getrunken. 0,5 Promille sollen es beim ihm gewesen sein. Der 30-Jährige, so der Staatsanwalt, habe nicht auf die Hilferufe des Opfers reagiert und erst um 6.20 Uhr den Polizeinotruf getätigt. Sein Anwalt räumt in Absprache mit seinem Mandanten ein: "Der Sachverhalt, so wie ihn der Staatsanwalt vorgetragen hat, trifft zu". Der 30-Jährige lebt in Brühl und arbeitet derzeit als Gabelstaplerfahrer. Alkohol habe er nur an Wochenenden oder auf Veranstaltungen getrunken und auch keine weiteren Drogen konsumiert, beteuert er. Wie das Treffen der drei in einem Partykeller in Rheinau zustande kam, warum es zum Streit kam und wie der Streit so extrem eskalieren konnte, wird beim Prozessauftakt nicht näher erläutert. Die Eltern des Opfers treten als Nebenkläger auf, zahlreiche Zeugen sollen gehört werden, außerdem soll eine Rechtsmedizinerin ein Gutachten über die Verletzungen des Opfers anfertigen.

Ob eine Schuldfähigkeit des Angeklagten existiert, wird ein psychiatrischer Sachverständiger klären. Es sind fünf weitere Verhandlungstage bis zum 11. Januar angekündigt.