Mannheim. (dpa-lsw) Die Staatsanwaltschaft Mannheim geht gegen das Urteil gegen einen Mann in Revision, der bei einem Streit seinen Widersacher mit rund 200 Schlägen und Tritten lebensgefährlich verletzt haben soll. Als Begründung gab ein Sprecher der Anklagebehörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur an, dass das Landgericht Mannheim nur den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung als erfüllt betrachtet und den Angeklagten zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte auch einen versuchten Mord gesehen und auf elf Jahre Freiheitsentzug plädiert.

Das Landgericht hatte den 34-Jährigen Ende Januar außerdem zu einer Zahlung von Schmerzensgeld in Höhe von 8000 Euro verurteilt. Sein Opfer wurde durch einen intensivmedizinischen Eingriff gerettet.

Der Angeklagte soll Anfang Juni 2021 in einem bereits geschlossenen Mannheimer Café möglicherweise wegen einer Geldforderung in Streit mit dem Wirt geraten sein. Dabei soll er den 43-Jährigen, dem er 150 Euro geschuldet haben soll, zunächst mit einem Tritt gegen den Kopf zu Fall gebracht haben. Anschließend hat er laut Anklage den wehrlos am Boden liegenden Mann mit bedingtem Tötungsvorsatz weiter misshandelt. Wegen einer laufenden Videokamera ließ sich rekonstruieren, dass der Mann den Wirt in 28 Minuten etwa 200 Mal geschlagen und getreten hatte. Der aus Deutschland geflohene Mann wurde Mitte Juni 2021 in der Schweiz festgenommen.

Update: Dienstag, 8. Februar 2022, 08.52 Uhr

Sechseinhalb Jahre Haft für Täter

Von Volker Endres

Mannheim. Wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Erste Strafkammer am Landgericht Mannheim einen 35-Jährigen zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt. Er hatte fast eine halbe Stunde lang auf einen 43-Jährigen eingeschlagen und eingetreten, mit dem er zuvor in einem Café in der Mannheimer Neckarstadt in Streit geraten war.

"Wir haben die Besonderheit, dass der Tathergang auf einer Videoaufzeichnung festgehalten ist", erklärte der Vorsitzende Richter, Gerd Rackwitz. Deshalb sei unstrittig, dass das spätere Opfer den ersten Schlag ausgeführt habe, nachdem die beiden zuvor noch gemeinsam in der Gaststätte getrunken hatten, in welcher der 43-Jährige als Kellner arbeitete. Eine Notwehrsituation, wie die Verteidigung des Angeklagten in ihrem Plädoyer ausgeführte, sei trotzdem nicht gegeben gewesen. Denn genau 44 Sekunden nach dem ersten Schlag sei das Opfer nicht mehr zu einer Gegenwehr in der Lage gewesen. "Spätestens dann hätte er aufhören müssen", so Rackwitz in Richtung des 35-Jährigen.

Er tat es nicht, schlug und trat 28 Minuten lang auf sein Opfer ein. Insgesamt zählten die Ermittlungsbeamten über 200 Gewalteinwirkungen, davon 78 Tritte in Richtung Kopf und Hals. Dass der Angeklagte im Prozessverlauf das Geschehen einräumte, aber verneinte, dass es ihm in den Sinn gekommen sei, dass sein Opfer an der Misshandlung sterben könnte, werteten die Richter als Schutzbehauptung. Immerhin habe der Mann auch von der Herzerkrankung seines langjährigen Bekannten gewusst. Der trug nicht nur erheblichen Blutverlust, sondern auch ein lebensbedrohliches Schädel-Hirn-Trauma davon, überlebte seine schweren Verletzungen aber nach mehrwöchiger Behandlung.

"Zum Glück", erklärte Rackwitz in Richtung des Angeklagten. "Ansonsten würden wir über eine andere Haftstrafe sprechen." Über die elf Jahre zum Beispiel, die Oberstaatsanwältin Jeanette Zipperer in ihrem Plädoyer wegen versuchten Mordes gefordert hatte. Aber gerade die Mordmerkmale konnten die Richter nicht erkennen. So werteten sie den Anruf des Manns bei seinem Bruder als "Rücktritt vom Tötungsvorsatz", wobei man da durchaus anderer Ansicht sein könnte." Der Bruder wählte wiederum den Notruf – allerdings erst, als sein Bruder den Tatort verlassen hatte. Der Angeklagte wurde zehn Tage später in der Schweiz verhaftet.

Die Verteidigung erklärte die "Überreaktion" ihres Mandanten mit dessen verminderter Steuerungsfähigkeit. Immerhin habe der Mann nicht nur reichlich dem Alkohol zugesprochen, sondern am Tattag auch Kokain konsumiert. Eine verminderte Steuerungsfähigkeit schloss der forensische Gutachter Harald Dreßing allerdings aus. Er berief sich dabei ebenfalls auf die Videoaufzeichnung. "Die konsumierte Menge an Alkohol oder Drogen spielt keine Rolle. Sein Leistungsverhalten war nicht eingeschränkt." Die Schuldfähigkeit sei deshalb weder aufgehoben, noch vermindert gewesen, befanden die Richter. Sie hatten früher im Prozess einen Antrag auf Befangenheit gegen den Sachverständigen abgelehnt.

Update: Donnerstag, 27. Januar 2022, 20.30 Uhr

Anklage verlangt elf Jahre Freiheitsstrafe nach Angriff auf Wirt

Mannheim. (dpa/lsw) Mit rund 200 Schlägen und Tritten soll ein Mann seinen Widersacher malträtiert haben - dafür soll er nach dem Willen der Staatsanwaltschaft lange hinter Gitter. Sie plädierte am Dienstag vor dem Landgericht Mannheim für eine Freiheitsstrafe von elf Jahren für den 34-Jährigen wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Der Verteidiger hielt hingegen eine höchstens sechsjährige Freiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung für angemessen. Außerdem schlug er vor, seinen Mandanten in einer Entziehungsanstalt unterzubringen.

Der Angeklagte soll Anfang Juni 2021 in einem bereits geschlossenen Mannheimer Café möglicherweise wegen einer Geldforderung in Streit mit dem Wirt geraten sein. Dabei soll er den 43-Jährigen mit einem Tritt gegen den Kopf zu Fall gebracht haben. Anschließend hat er laut Anklage den wehrlos am Boden Liegenden mit bedingtem Tötungsvorsatz weiter misshandelt. Er filmte laut Anklage das Leid seines Opfers.

Der von dem Angeklagten herbeigerufene Bruder verständigte den Notarzt. Der schwer verletzte Mann konnte durch einen intensivmedizinischen Eingriff gerettet werden. Der aus Deutschland geflohene Rumäne war Mitte Juni 2021 in der Schweiz festgenommen worden. Das Urteil soll an diesem Donnerstag gesprochen werden.

Update: Dienstag, 25. Januar 2022, 15.41 Uhr

Angeklagter traktierte sein Opfer mit 200 Schlägen und Tritten

Von Volker Endres

Mannheim. Fast eine halbe Stunde lang trat und prügelte ein 35-jähriger Mann auf den heute 43-jährigen Kontrahenten an. Der Angeklagte ging erst, als er das Opfer für tot hielt und den Tatort, ein Café in der Mannheimer Neckarstadt, vom Blut gereinigt hatte. So viel dürfte bereits nach dem Aufakt des auf sechs Verhandlungstage angesetzten Prozesses vor dem Landgericht als erwiesen gelten. Mit Hilfe einer Übersetzerin räumte er das Geschehen vom 3. Juni ein. "Ich wollte nicht, dass so etwas passiert", sagte der Mann.

Er selbst habe unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden und berief sich über seinen Verteidiger Thomas Dominkovic vor den per Handykamera dokumentierten rund 200 Schlägen und Tritten auf "eine Notwehrsituation". Diese habe dann allerdings die Grenzen bei Weitem überschritten, verlast der Anwalt aus der Erklärung des Angeklagten.

Immer wieder hatte er dabei sein längst wehrloses Opfer angesprochen, und wenn dieses ein Lebenszeichen von sich gab, habe es weitere Schläge und Tritte gehagelt. Allerdings habe der 43-Jährige als erster zugeschlagen, lässt der 35-Jährige das Gericht wissen.

Nach der Tat war er zunächst geflohen, nachdem er seinem Bruder die Tat gestanden hatte. Der Bruder traf wenige Minuten später im Café ein, benachrichtigte den Rettungsdienst und den Notarzt, die den Schwerverletzten ins Krankenhaus transportierten. Die Polizei nahm den Flüchtigen wenige Tage später in der Schweiz fest, wo er sich nach eigenen Angaben ebenso mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt, wie im heimischen Rumänien.

In Mannheim lebe allerdings nicht nur seine Ex-Frau, sondern auch die gemeinsame Tochter. Deshalb sei er auch immer wieder in die Quadratestadt gekommen. Seit der Tat im Juni sitzt er in Untersuchungshaft. Das Opfer hat an den Tattag nur noch wenige Erinnerungen. "Ich hatte an dem Tag Geburtstag und habe vormittags um 10 Uhr angefangen zu trinken." Rund sieben Flaschen Wein habe er wohl bis zu den Abendstunden verinnerlicht. Der Tathergang selbst sei in seinem Kopf nicht mehr vorhanden. Man sei wohl in einen Streit geraten. Das sei möglich, ließ auch er über eine Übersetzerin mitteilen.

Dass er selbst zugeschlagen habe, wie laut dem Vorsitzenden Richter eine Überwachungskamera festgehalten habe, sei ebenfalls möglich. Alles andere sei weg. "Man hat mir nur im Krankenhaus gesagt, dass es er es war", so der gelernte Metzger, der rund ein halbes Jahr nach der Tat zumindest rein äußerlich wieder hergestellt scheint.

Ein trügerischer Schein, wie im Verlauf der Vernehmung deutlich wurde. Panikattacken und Schlafstörungen habe er – allerdings bereits seit einer Herzattacke vor einem Jahr, gab der Mann an. Sichtlich kurzatmig bat er das Gericht nach einer guten halben Stunde um eine Unterbrechung der Verhandlung und versuchte, mit Atemübungen wieder zur Ruhe zu kommen. "Eigentlich dachte ich, dass wir gute Freunde sind", hatte er zuvor in Richtung des Angeklagten gesagt. Man kenne sich bereits seit etwa 2008, habe gemeinsam gelacht und getrunken. "Ich kenne auch seinen Bruder."

Bis etwa eine Woche vor der Tat sei alles in Ordnung gewesen. Dann, so der 43-Jährige, der als Servicekraft in der Bar angestellt war, hätten der Angeklagte und ein anderer Mann in der Bar reichlich Alkohol getrunken, ohne die Rechnung freilich begleichen zu können. Rund 150 Euro, für die er selbst gegenüber dem Barbesitzer einstehen musste und denen er seither hinterhergelaufen sei.

"Es kann sein, dass es deshalb zum Streit kam", sagte er. An viel mehr erinnerte er sich allerdings bei seiner Aussage nicht.