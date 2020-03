Mannheim. (ven) Am Landgericht Mannheim hat erneut der Prozess gegen einen 49 Jahre alten, ehemaligen Fahrlehrer aus Worms begonnen. Ihm wird sexuelle Nötigung an sieben Frauen in mindestens neun Fällen vorgeworfen. Die erste Verhandlung war aufgrund einer erkrankten Richterin ausgesetzt worden.

Laut Anklage hatte er zwischen 2013 und 2016 Fahrschülerinnen aus dem Raum Mannheim, Heidelberg und Frankenthal an abgelegene Orte dirigiert und ihnen dort an die Brüste und in den Schritt gefasst. Dabei habe er auch Gewalt angewendet. Der Angeklagte widersprach vor Gericht den Anschuldigungen, bestätigte aber Vorwürfe, wonach die Fahrschülerinnen nach jedem Fehler ein Kleidungsstück ablegen mussten. Möglicherweise habe er auch in einigen Fällen die BHs von Fahrschülerinnen geöffnet. "Unabsichtlich", wie er beteuerte.

Außerdem räumte er ein, sexistische Witze gemacht und Fahrzeugteile anstößig benannt zu haben. "Das waren einfach Eselsbrücken, damit die Fahrschüler sich die verschiedenen Begriffe besser merken konnten", erklärte er. Immerhin habe er an einer Intensivfahrschule mit Hauptsitz in Frankenthal gearbeitet, die den Führerschein in zehn Tagen verspricht. "Das ist ganz schön viel Stoff für eine sehr kurze Zeit."

Auf Nachtfahrten soll er mit den jungen Frauen einsame Parkplätze angefahren und sie dort mehrfach unsittlich berührt haben. Eine 17- und eine 19-Jährige habe der Mann in den Räumen der Fahrschule angetatscht. Die 19-jährige soll er gezwungen haben, sich auf der Toilette auszuziehen.

Eine Frau habe er in deren Wohnung "massiert", eine weitere habe er mit zu sich nach Hause genommen und sich dort an ihr vergangen. Eine 17-Jährige habe er hin und wieder umarmt, ohne dabei allerdings mit den Händen in ihren Intimbereich vorzudringen, so der 49-Jährige.

Von einer Abwehrhaltung der jungen Frau habe er nichts gespürt. "Im Gegenteil. Sie hat solche Situationen auch noch befeuert." Ihr Mandant werde keine Taten einräumen, die er nicht begangen habe, kündigte die Verteidigerin als Ergebnis eines Rechtsgesprächs an, zu dem der Vorsitzende Richter die Prozessbeteiligten eingeladen hatte.

Nach der Aussage des Manns, der mittlerweile als Berufskraftfahrer arbeitet, werden an den nächsten Verhandlungstagen die jungen Frauen befragt. Der Prozess wird am Dienstag, 17. März, um 9 Uhr fortgesetzt.