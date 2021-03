Von Volker Endres

Mannheim. Weil er gemeinsam mit einem Komplizen im vergangenen Juli eine Bankfiliale in der Mannheimer Innenstadt überfallen haben soll, muss sich ein 22-Jähriger nun vor dem Landgericht Mannheim verantworten. Der Prozess gegen einen zweiten Mann wurde abgetrennt, weil dieser schwer erkrankt sei. Beide hatten den Überfall auf die Filiale in den U-Quadraten eingeräumt. Der 22-Jährige über seine eigene Einlassung, der zweite Mann über einen Brief an das Gericht.

Es war fast filmreif, was sich da am 28. Juli vergangenen Jahres in der Mannheimer Innenstadt abspielte. Ein Großaufgebot der Polizei durchkämmte die Quadrate, wurde dabei auch von einem Hubschrauber unterstützt. Zwei Männer hatten um 8 Uhr eine Bankangestellte abgefangen, die gerade die Filiale einer amerikanischen Bank öffnen wollte. Sie und eine Reinigungskraft wurden zu Geiseln der beiden Männer, die die Bankangestellte schließlich zwangen, den Tresor zu öffnen. Nach rund zehn Minuten flohen sie mit rund 190.000 Euro in einer Sporttasche.

Lang konnten sie ihren Coup allerdings nicht genießen. Einen der Männer verhaftete die Polizei noch im Umfeld der Bank. Sein Komplize wurde wenig später in einem Hotelzimmer dingfest gemacht. Und genau dieser steht seit Mittwoch vor Gericht.

Verteidiger Ekkhart Hinney redete gar nicht erst lang um den heißen Brei herum: "Er gibt alle drei Taten zu", erklärte er im Namen seines Mandanten. Wichtig sei ihm allerdings, dass er weder Initiator oder gar Organisator der drei Überfälle war – vor der Bank in Mannheim hatte das Duo bereits Tankstellen in Backnang und Schwäbisch-Hall überfallen – das sei ihm aufgrund fehlender Ortskenntnis gar nicht möglich gewesen. "Trotzdem war es sein freier Entschluss, sich an den Taten zu beteiligen. Er wurde zu nichts gezwungen, und er will dafür die Verantwortung übernehmen", sagte Hinney weiter.

Tatsächlich sei letztlich Corona an allem schuld. "Ich wollte im Mai schon wieder zurück nach Serbien, aber die Grenzen waren geschlossen", ließ der 22-Jährige über seinen Übersetzer mitteilen. Dabei war er erst im Februar 2020 nach Deutschland gekommen, wollte hier Arbeit finden, wurde aber gleich von mehreren Firmen ausgenutzt. Zunächst in Frankfurt, wohin es ihn zufällig verschlagen hatte, und später in Schwäbisch-Hall, wo er bei der Schwester eines Mannes untergekommen war, den er in einer Unterkunft in Frankfurt kennengelernt hatte. Hier traf er auch seinen späteren Komplizen – den Ehemann der Frau seiner Gastfamilie. Dieser hatte, neben Corona, in seiner schriftlichen Einlassung einen weiteren Verantwortlichen für den Raubüberfall auf die Bank gefunden. So habe er drei Jahre in Deutschland gearbeitet, ehe er, zunächst aufgrund einer eigenen Erkrankung, ein zweites Mal aufgrund der Pandemie entlassen worden sei. Sozialleistungen habe die Familie aber nicht erhalten, weil seine Frau als Friseurin 1300 Euro verdient habe. Ihn hätten daraufhin "elementarste Existenzängste" geplagt. Erst recht, als er unter Tränen, einem seiner Kinder bei einem Ausflug aus Geldmangel kein Eis kaufen konnte. "Deshalb haben wir den gemeinsamen Entschluss gefasst, die Bank zu überfallen", schloss der 45-Jährige seinen Brief an das Gericht, beteuerte aber, dass man niemandem einen persönlichen Schaden zufügen wollte.

"Deshalb kam für uns nur der Überfall auf ein versichertes Unternehmen wie eine Bank infrage." Es sei traurig, dass einem hart arbeitenden Menschen in Deutschland nur dieser Ausweg bleibe. Für den Prozess sind vier weitere Verhandlungstage angesetzt.