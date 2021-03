Von Volker Endres

Mannheim. Wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes hat das Landgericht Mannheim am Mittwoch einen 22-jährigen Mann aus Serbien zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und neun Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann gemeinsam mit einem 45-jährigen Kroaten im vergangenen Juli die Filiale der Western Union Bank in den Mannheimer Quadraten ausgeraubt hatte. Außerdem hatten die beiden Männer noch zwei Tankstellen in Schwäbisch Hall und Backnang überfallen.

Vor gut einem Jahr, im Februar, war der Mann nach Deutschland gekommen, weil er sich eine bessere berufliche Zukunft erhofft hatte. Mehr als Gelegenheitsjobs auf einer Baustelle, für die er weder angemeldet war, noch den ausgemachten Lohn erhielt, ergaben sich für ihn aber nicht. "Ich wollte deshalb eigentlich schon im Mai wieder zurück nach Hause", hatte der junge Mann zum Prozessauftakt erklärt. Aber die Pandemie verhinderte die Abreise.

Stattdessen habe er gemeinsam mit dem älteren Mann, bei dessen Familie er im März vor einem Jahr untergekommen war, die beiden Tankstellen überfallen und rund 1800 Euro erbeutet. Dabei war jeweils der durchtrainierte Jüngere in den Verkaufsraum gegangen, bedrohte die Angestellten mit einer Schreckschusswaffe und war im Anschluss mit der Beute getürmt. Der ältere Mann habe dabei das Fluchtauto gefahren.

Der Komplize, gegen den das Verfahren aufgrund einer Erkrankung abgetrennt worden ist, machte dafür die deutschen Behörden verantwortlich. So werden, seiner Ansicht nach, Familien finanziell zu wenig unterstützt. Eine erste Anstellung habe er wegen seiner Erkrankung verloren, die zweite Stelle fiel Corona zum Opfer. Lediglich vom Verdienst seiner Frau als Friseurin sei es unmöglich, die Familie zu ernähren. Er habe seinen Kindern bei einem Ausflug nicht einmal ein Eis kaufen können, klagte er in einem von der Richterin verlesenen Schreiben. So entstand offensichtlich die Idee zur Selbsthilfe.

Nach den gelungenen Überfällen in Württemberg nahmen die beiden Männer die Bankfiliale in Mannheim ins Visier. Eine offensichtlich gut vorbereitete Tat. "Es war kurz vor dem Ramadan. Da transferieren viele Muslime Geld in die alte Heimat", hatte der Regionalleiter der Bank in seiner Aussage erklärt. Kurz vor Kassenöffnung waren die beiden Männer in die Filiale eingedrungen, hatten Überwachungskameras überklebt und die Angestellte zur Öffnung des Tresors gezwungen, in dem mit rund 190.000 Euro die Einnahmen des Vortags lagerten. Lange konnten sich die beiden Männer an der Beute aber nicht erfreuen. Passanten hatten die Polizei gerufen. Die verhaftete den älteren der beiden Männer nach kurzer Fahndung am Hauptbahnhof, erwischten den Jüngeren im gemeinsamen Hotelzimmer.

"Normalerweise hätte die Strafe bei über acht Jahren liegen müssen", erklärte die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung. Das Gericht wertete das umfassende Geständnis und auch das jugendliche Alter zugunsten des bis dahin unbescholtenen Manns. Sein Komplize ist aufgrund seiner Erkrankung derzeit nicht verhandlungsfähig.