Die inneren Planeten (Mars, Erde, Venus und Merkur) werden sowohl in ihrer sonnennahen als auch in ihrer sonnenfernen Stellung dargestellt. Dies soll zeigen, dass Planetenbahnen - zum Teil sogar stark - elliptisch sind. Visualisierung: Freundeskreis des Mannheimer Planetariums

Von Gerhard Bühler

Mannheim. Nun soll es endlich losgehen mit der Planeten-Allee in der Augustaanlage. Schon seit einigen Jahren arbeiten engagierte Mitglieder im Freundeskreis des Mannheimer Planetariums an Konzept und Planung eines Planetenlehrpfads am zentralen Flanierweg im Grünstreifen der Augustaanlage. Jetzt steht die Bauplanung und Finanzierung, nötige Genehmigungen sind eingeholt, ein ausführendes Unternehmen ist beauftragt worden, wie Vertreter des Freundeskreises aktuell mitteilen. Im Juli soll endlich der Baustart für das ehrgeizige Projekt sein.

Mit der Planeten-Allee wollen die Astronomie-begeisterten Mitglieder des Freundeskreises in der rund 1000 Meter langen Augustaanlage vor der Haustür des Planetariums etwas schaffen, was es in dieser Form wohl nirgendwo in Deutschland gibt. Eine erlebbare und sinnlich erfahrbare Darstellung der Entfernungen zwischen der Sonne und den einzelnen Planeten unseres Sonnensystems. Und zwar wissenschaftlich korrekt. Die Abstände werden getreu dem Maßstab 1:4,5 Milliarden wiedergegeben. Ein Zentimeter im Modell der Augustaanlage entspricht dabei 45.000 Kilometern in der Natur.

"Schulklassen können so auf dem Weg zum Planetarium schon eine Menge elementarer Dinge über unser Sonnensystem lernen", schwärmt der Vorsitzende des Freundeskreises und ehemalige Planetariumsdirektor Wolfgang Wacker von der Idee. Entsprechend den kosmischen Verhältnissen befinden sich die vier der Sonne nahe stehenden Planeten Merkur, Venus, Erde und Mars im ersten Abschnitt der Augustaanlage in der Nähe des Planetariums, während der Sonnen-ferne Neptun erst am Carl-Benz-Denkmal vor dem Friedrichsplatz anzutreffen ist. Die Planeten sollen dabei symbolisiert werden durch beleuchtete, runde Glasplatten auf dem Mittelweg der Augusta-Allee. Diese enthalten weitere Informationen wie die Größe der jeweiligen Planeten im Verhältnis zur Sonne sowie einen QR-Code, der den Aufruf einer Webseite mit vielen weiteren Infos erlaubt. Zentrales Element der vorgesehenen Planeten-Allee ist die Darstellung der Sonne, die durch eine Fußball-große, ultrahell leuchtende Glaskugel symbolisiert wird.

Sie soll an einer schlanken Glas-Stele in drei Metern Höhe angebracht werden. "Diese leuchtet so stark, dass sie auch bei hellem Tageslicht von jedem Standort unserer ‚Planeten‘ aus deutlich zu sehen sein wird", kündigt Freundeskreis-Mitglied Gunther Schulz an, der maßgeblich an Idee und Konzept der Planeten-Allee beteiligt war. Die LED-Lampe im Inneren enthalte hunderte einzelner LEDs, die eine Lichtstärke von 10.000 Lumen bei nur 80 Watt Leistung liefern, erläutert er.

Wie Roswitha Henz-Best vom Vorstand des Freundeskreises bei der Vorstellung sagte, seien bei der Planung viele technische Detailprobleme und andere Schwierigkeiten zu überwinden gewesen. "Jetzt ist alles in trockenen Tüchern, wir können anfangen", kündigte sie den Termin zum Baustart für Juli an. "In diesem Jahr werden in jedem Fall noch die Planetendarstellungen fertig, wenn die 3,60 Meter hohe Glasstele rechtzeitig geliefert wird, vielleicht auch alles", meinte Henz-Best. Ein großer Teil der erforderlichen Leerrohre im Boden sei schon bei der Erneuerung des Grünstreifens der Augustaanlage gelegt worden.

Das nötige Startkapital für das auf 220.000 Euro geschätzte Projekt sei vorhanden. Gesucht würden aber weiterhin Förderer und Sponsoren. "Wer will, kann sich auch mit kleinen Beträgen beteiligen", warb Schulz um Unterstützung.