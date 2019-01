Mannheim. (RNZ) Mit mehreren Sonderveranstaltungen startet das Mannheimer Planetarium ins neue Jahr. So geht die musikalische Reihe "Space Jazz Night" weiter. Zu einer Uraufführung unter dem Titel "The Chamäleon Project" laden der Kurator der Reihe, Thomas Siffling, und der Musiker Peter Lehel am Freitag, 25. Januar, um 20 Uhr ein.

Die beiden Protagonisten wollen sich in einem musikalisch neuen Umfeld und mit neuer Besetzung, losgelöst von ihren regulären Ensembles, präsentieren. Überraschungen sind angesagt. Es spielen: Thomas Siffling (Trompete, Flügelhorn), Peter Lehel (Saxofon, Bassklarinette), Frederic Andrej (Tuba, Bassposaune, Eufonium), Markus Faller (Schlagzeug, Percussion) und Martin Lejeune (Gitarre). Der reguläre Eintritt beträgt 19 Euro (ermäßigt 15 Euro). Tickets gibt es im Internet unter www.etix.com oder der Telefonnummer 01805/30 34 35.

Schon von jeher hat des Menschen Bild vom Kosmos eine doppelte Perspektive: die des Blicks und die der Projektion. Das Projekt "Sternbild: Mensch", das sowohl in den Resonanzräumen klassischer Konzertsäle als auch im virtuell unendlichen Raum moderner Digitalplanetarien stattfindet, verbindet beide Sichtweisen des Kosmos zu neuen Hörperspektiven.

Mit ihrer Werkreihe ist das Klangforum Heidelberg mit seinen beiden Klangkörpern Schola Heidelberg und Ensemble Aisthesis am Freitag, 1. Februar, um 20 Uhr erstmals zu Gast im Planetarium und präsentiert neben zwei Uraufführungen von Caspar Johannes Walter (Basel) und Martin Messmer (Hannover) einen Bogen aus Alter und Neuer Musik zum Thema "Musik und Kosmos".

Einen Vortrag mit dem Titel "Pluto und der Kuiper-Gürtel - Eiswelten am Rand des Sonnensystems" hält Harald Krüger vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen am Donnerstag, 14. Februar, um 19.30 Uhr im Kuppelsaal. Mit seinen fünf bekannten Monden ist der Zwergplanet Pluto einer der Außenposten des Sonnensystems. Es sind Welten der Extreme.

Ihre Oberflächentemperaturen betragen nur etwa minus 230 Grad Celsius und ein Umlauf um die Sonne dauert 248 Jahre. Im Juli 2015 wurden Pluto und seine Begleiter zum ersten Mal von einer Raumsonde besucht. Die von der Sonde "New Horizons" zur Erde übertragenen Bilder zeigen Himmelskörper mit einer unerwarteten Vielfalt, keiner gleicht dem anderen.

Die Sonde entfernt sich immer weiter von der Sonne und durchquert dabei den Kuiper-Gürtel, einen Ring von Kleinkörpern außerhalb der Bahn des Planeten Neptun. Am 1. Januar 2019 passierte "New Horizons" das etwa 20 Kilometer große Objekt "2014 MU69" ("Ultima Thule") und untersuchte es aus nächster Nähe. Im Vortrag werden die Weltraummission "New Horizons" und die neuesten Ergebnisse über Pluto, seine Monde und "2014 MU69" vorgestellt.