Mannheim. (hwz) 300 Pflegekräfte haben sich beim mittlerweile zehnten Pflegekongress Rhein-Neckar in der Mannheimer Rheingoldhalle über die aktuellen Entwicklungen ihres Berufs und die politischen Rahmenbedingungen ebenso austauscht wie über gefühlte und reale Arbeitsbelastung, modernes Entlassmanagement im Zusammenspiel mit den Nachversorgern, wozu niedergelassene Ärzten ebenso gehören wie Physiotherapeuten, Pflegeheime und ambulante Pflegedienste. Schwerpunktthema der Tagung war die Pflege von dementen und kognitiv eingeschränkten Patienten.

Organisiert wurde der Kongress von der Pflegedirektion des Universitätsklinikums Mannheim unter der Leitung von Hagen Kern in Kooperation mit den Städtischen Klinika Ludwigshafen und Karlsruhe. Bereits am Vortag hatte ein Schülerkongress mit 230 angehenden Pflegekräften stattgefunden. Bei beiden Veranstaltungen wurde die neue interprofessionelle Ausbildungsstation MIA an der Universitätsmedizin Mannheim vorgestellt. "Sie findet hohe Beachtung in anderen Häusern, da sie Lernende in medizinischen und pflegerischen Berufen frühzeitig miteinander in Kontakt bringt", erklärte Pflegedirektor Kern.

"Wir brauchen qualifizierten Nachwuchs", betonten auch seine Kollegen Alexandra Gräfin von Rex und Josef Hug. "Als Führungskräfte sind wir gefordert, Wege neu zu denken und unsere Kollegen zu begeistern", sagte die Pflegedirektorin am Klinikum Ludwigshafen mit Blick darauf, dass gesetzlich vorgeschriebene Hygiene- und Dokumentationspflichten dem Personal im Berufsalltag zunehmend Zeit abverlangen, aber dennoch die dem Patienten zugewandte Pflege und die Ansprüche der Angehörigen im Fokus stehen müssten.

Die Attraktivität der Pflegeberufe herauszustellen sieht sie daher als eine ihrer Hauptaufgaben und zugleich als große Herausforderung. Die Führungsebene müsse mit Unterstützung der Pflegekräfte bewegliche Konzepte entwickeln, um auf die realen Gegebenheiten zu reagieren. "Wir müssen aufzeigen, wie sinnstiftend unser Beruf ist und welche Perspektiven er bietet", ergänzte der Karlsruher Pflegedirektor Hug. Es sei nicht wegzudiskutieren, dass sich Deutschland personell gesehen im europaweiten Vergleich der Kliniken "weit unten" bewege. "Eine Krankenschwester versorgt doppelt so viele Patienten wie in Schweden oder Norwegen", nannte er ein Beispiel. Doch man müsse differenzieren. Deutschland habe ausreichend Ärzte und Pflegepersonal. "Es gibt allerdings eine maximale Ungleichverteilung", erklärte Josef Hug angesichts von Statistiken, die einen deutlichen Anstieg von Pflegekräften in den ambulanten Diensten, nicht aber in den Krankenhäusern offenbaren. Doch möglicherweise stehe man vor einer Kehrtwende.

Wenn die neue Große Koalition tatsächlich wie geplant die Kosten für das Pflegepersonal in Krankenhäusern unabhängig von Fallpauschalen vergüten wolle, dann sei dies in Kombination mit einer Tariferhöhung sowie der Festlegung von Personaluntergrenzen ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.