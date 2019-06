Von Gerhard Bühler

Mannheim. Der mit Chemikalien belastete Honig aus Mannheim hat in der gestrigen Sitzung den Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats beschäftigt. Die Fraktion der Grünen wollte von Umweltbürgermeisterin und Parteikollegin Felicitas Kubala genauere Informationen. Vor drei Jahren wurden auf landwirtschaftlichen Flächen im Mannheimer Norden erstmals polyfluorierte Chemikalien (PFC) gefunden. Seitdem untersucht die Lebensmittelüberwachung landwirtschaftliche Produkte aus den betroffenen Flächen. PFC sind kaum abbaubar. Einige reichern sich in der Umwelt und in Organismen an und wirken laut Umweltbundesamt gesundheitsschädlich auf den Menschen.

Im Juli wurden in Mannheim erstmals PFC-Gehalte bei Untersuchungen von Honigproben gefunden. Die daraufhin von der Lebensmittelüberwachung genommenen Proben bei allen in der Nähe ansässigen Imkern bestätigten die Einzelprobe: Alle wiesen zum Teil deutliche PFC-Gehalte auf. Auch der von einer Schüler-Arbeitsgemeinschaft des Johanna-Geissmar-Gymnasiums in Schönau erzeugte Honig zeigt bei einer Messung verdächtige Werte an. Er durfte daher nicht beim Schulfest zu Gunsten der Klassenkasse verkauft werden.

>>>Am Mittwoch wurde bekannt, dass 23 von 33 Honigproben belastet waren<<<

Wie die Grünen in einem Antrag formulieren, sind offenbar bei diesen Vor-Ernte-Untersuchungen auch bei Proben von Spargel und Getreide Belastungen festgestellt worden. Dem widersprach Felicitas Kubala: "Spargel war in Mannheim nicht betroffen." Ungefähr 400 Kilogramm belasteter Honig sei jedoch aus dem Verkehr gezogen worden. Die Fraktionen wollten wissen, in welchem Umfang und auf welche Weise das PFC in den Honig gekommen sein kann. "Hier gibt es noch viel Forschungsbedarf", räumte Felicitas Kubala bestehende Wissenslücken ein.

Bei den Untersuchungen im Raum Rastatt/Baden-Baden sei kein PFC in Honig gefunden worden, informierte sie. Dabei war im Jahr 2013 in diesem Gebiet zuerst bemerkt worden, dass landwirtschaftlichen Flächen mit PFC belastet waren. Dort drangen die Stoffe ins Grundwasser ein, sodass bereits Trinkwasserwerke abgeschaltet werden und teure Filter eingebaut werden mussten.

Laut Regierungspräsidium Karlsruhe wurde festgestellt, dass das PFC über das Trinkwasser bereits in den Blutkreislauf von im betroffenen Gebiet ansässigen Menschen gelangt ist. Auch auf den Mannheimer Flächen wird das allmähliche Vordringen der Stoffe ins Grundwasser mit Sorge beobachtet. Einige Beregnungsbrunnen für die Landwirtschaft können deshalb nicht mehr genutzt werden.

Für das Trinkwasser besteht in Mannheim laut Verwaltung keine Gefahr, denn die städtischen Trinkwasserbrunnen sind weit genug entfernt. Im vergangenen Jahr wurde das Untersuchungsgebiet auf PFC-Rückstände auf 317 Hektar Fläche ausgedehnt und Proben in 56 Beregnungsbrunnen genommen. Danach wurden rund 244 Hektar wegen der Überschreitung eines Schwellenwerts als belastet eingestuft.

Von den im Jahr 2017 vor der Ernte untersuchten Pflanzenproben wiesen zwei von 500 Proben einzelne Werte von PFC-Verbindungen oberhalb der vom Verbraucherschutzministerium festgelegten "Schwellenwerte" auf. Diese Produkte durften deshalb nicht als Nahrungsmittel vermarktet werden.

Mangels Erfahrungen mit den Wirkungen dieser Stoffe gibt es für PFC-Verbindungen bisher keine offiziellen Grenzwerte in Lebensmitteln. Als Verursacher der PFC-Belastung gelten Papierschlämme, die dem Kompost eines badischen Kompostherstellers in den Jahren 2006 bis 2008 beigemischt wurden. Inzwischen hat die juristische Aufarbeitung des Umweltskandals begonnen.