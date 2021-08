Von Alexander Albrecht und Olivia Kaiser

Mannheim. Jedes Jahr trifft sich die RNZ zum Sommerinterview mit dem Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (58; SPD). Er widerspricht dem Eindruck, dass hohe Investitionskosten ohne die geplante Fusion der Unikliniken Mannheim und Heidelberg vermeidbar seien. Beispiel "Neue Mitte": Diese werde zwangsläufig kommen. "Weil die Klinik sie braucht."

Herr Kurz, wir sitzen hier auf der Dachterrasse des Cubex One, einem Gründungszentrum für Medizintechnologie. Warum haben Sie sich diesen Ort ausgesucht?

Es ist ein neuer Ort – und einer, der viel zu tun hat mit Strukturwandel und Transformation der Wirtschaft. Und wenn wir von hier aus auf die gegenüberliegende Straßenseite schauen, blicken wir auf eines der größten kommunal-, regional- und landespolitischen Themen, nämlich unser Klinikum.

Sie haben den Strukturwandel angesprochen. Entstehen im Cubex One die Arbeitsplätze der Zukunft, die man einmal mit Mannheim in Verbindung bringen wird?

Wir haben vor gut zehn Jahren in unserer wirtschaftspolitischen Strategie auf zwei Bereiche gesetzt. Einer war die Kreativwirtschaft vor dem Hintergrund, dass die Stadt durch ihre spezielle Struktur und ihre Diversität – und die Reibungen, die kulturell und wirtschaftlich daraus entstehen – ein besonderes Pflaster ist für Musik, Kunst und Design. Der zweite Sektor war die Medizintechnologie, was damals wie eine Reißbrettentscheidung ausgesehen hat, aber auf Analysen beruhte. Und vor allem dem Wissen, dass hier alles vor Ort ist und es verschiedene Verknüpfungen gibt zur Pharmabranche und dem Diagnostika-Bereich, zur IT-Branche und zur Wissenschaft. Das haben wir konsequent verfolgt. Cubex One ist ein Ausdruck davon.

Peter Kurz will das Modell der mobilen Impfteams in kommunaler Hand weiterführen.

Welche Idee steckt dahinter?

Die Überlegung, dass wir die Quellen des Wohlstands verbreitern und die Abhängigkeit von einzelnen Industriezweigen reduzieren. Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, wohin diese Abhängigkeit führen kann, wenn es zu krisenhaften Entwicklungen kommt. Tatsächlich haben wir insbesondere bei der wissensbasierten Dienstleistung und Technologie deutlich zugelegt und die Qualifikationsprofile der Menschen vor Ort haben sich verändert. Das sind stabilisierende Faktoren für die Stadt insgesamt. Wir wollen aber nicht stehen bleiben, sondern neue Unternehmen und Innovationen weiter befördern.

Und wie?

Mit dem Cubex One wollen wir in einer anderen Liga spielen. Hier geht es nicht darum, schnell jeden Quadratmeter zu füllen, die Qualität muss stimmen. Insgesamt entstehen im Rahmen des "Mannheim Medical Technology Campus" neben dem Cubex noch drei weitere Gebäude für Medizin-Unternehmen mit einer Fläche von 15.000 Quadratmetern – eines ist bereits bezogen, das zweite im Bau, das dritte projektiert. Wenn wir hier runterschauen in den Tiefhof, soll dort in den nächsten Jahren die medizinische Fakultät angesiedelt werden. Das Land hat dazu bereits einen Architekturwettbewerb durchgeführt.

Wir sind zudem mit einer Bundesinstitution im Gespräch, die sich auf dem Klinikgelände niederlassen will. Es wird schon in drei bis fünf Jahren eine deutliche Veränderung eingetreten sein, in zehn Jahren sind universitäre Forschung, Lehre, Industrie, Gründung und Patientenversorgung auf engstem Raum in einmaliger Weise miteinander verzahnt. Individualisierte Medizin spielt eine große Rolle in der Zukunft. Im Cubex One zieht ein Unternehmen ein, das sich mit künstlichen Herzgefäßen befasst, ein anderes kümmert sich um die Digitalisierung des sogenannten Tumorboards, wo Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen zusammenkommen und eine hochindividualisierte Therapie für Krebspatienten definieren.

Die Uniklinik soll mit der in Heidelberg fusionieren, auf dem Gelände ist eine "Neue Mitte" geplant. Um beide Projekte ist es recht ruhig geworden. Wie ist der aktuelle Stand?

Es gab von uns, allen Akteuren in Mannheim und Heidelberg, den Versuch, zu erreichen, dass noch unter der alten Landesregierung oder im neuen grün-schwarzen Koalitionsvertrag eine Richtungsentscheidung getroffen wird. Jetzt hat man sich für ein Prüfverfahren entschieden und eine vertiefte Analyse ausgeschrieben. Dafür investiert man einen siebenstelligen Betrag, was aus unserer Sicht zwar ein indirektes Signal in Richtung Fusion ist. Ich glaube aber, dass es an der Zeit ist, eine klare Botschaft in die Häuser hinein zu senden. Was beim Land für Verzögerungen sorgt, ist ja die Frage, ob die Fusion mit unabsehbaren Ausgaben verbunden ist. Dazu muss man sagen: Wenn ich natürlich 15 Jahre investive zusätzliche Kosten von zwei Universitätsklinika aufaddiere, dann kommen immer erschreckende Zahlen raus. Aber nicht wegen der Fusion, sondern allein aufgrund der Tatsache, dass die zwei Klinika existieren. Die Diskussion, die den Eindruck erweckt, große Investitionen seien vermeidbar oder mit der Fusion verbunden, ist fehlgeleitet. Die "Neue Mitte" wird zwangsläufig kommen, weil die Klinik sie braucht und das Krankenhaus als Maximalversorger am Standort Mannheim unverzichtbar ist.

Wann?

Ich habe nach wie vor die Ambition, dass sie 2028 fertig ist. Das Land ist hier auch mit im Boot.

Das wird teuer.

Das ist teuer. Der Neubau der Fakultät bewegt sich in Richtung 220 Millionen Euro. Bei der "Neuen Mitte" ist es bei einem Landesanteil von 60 Prozent schon im ersten Bauabschnitt ein Betrag von 350 Millionen Euro, im zweiten kommt noch einmal eine erhebliche Summe hinzu. Das ist aber unabhängig von der Fusion. Diese Investitionen bekommen aber mit der Fusion eine andere Wirksamkeit. Im Jahr 2020 hat das Land Klinikleitungen aus Berlin, München, Köln oder Amsterdam gehört. Die haben gesagt: "Das müsst ihr machen". Ich bin deshalb überzeugt: Am Ende wird die Entscheidung für eine Fusion stehen ...

... und nicht am Geld scheitern?

Das Land wird an den Investitions- und Infrastrukturkosten nicht vorbeikommen – aber mit einem volkswirtschaftlichen Mehrwert und einem Ergebnis, das nach meiner Überzeugung unvergleichlich höher sein wird. Der finanzielle Aufwand wird sich mittelfristig durch mehr Wertschöpfung refinanzieren.

Wir haben mit voller Wucht gesehen, dass der Klimawandel in Deutschland angekommen ist. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die Bilder von den überfluteten Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gesehen haben?

Das war unvorstellbar für unsere Breitengrade. Wenn irgendwo Hänge abrutschten, dachten wir ja hier oft, dass es da an der Infrastruktur gefehlt hat, dass ohne Genehmigung gebaut worden ist oder ähnliches. Eine solche Zerstörung haben wir bei uns noch nicht gesehen und auch nicht erwartet.

Hat die Flutkatastrophe auch gezeigt, wie hoch der Handlungsdruck bei der Rheindamm-Sanierung in Mannheim ist?

Sie sind die ersten, die das fragen. Ich hatte die Frage eigentlich schon viel früher erwartet. Dabei ist klar, dass solche Ereignisse durch den Klimawandel wahrscheinlicher werden und man auf die Sanierung nicht verzichten kann. Das wird von einer großen Mehrheit in Mannheim auch akzeptiert.

Der wunde Punkt sind die vielen Bäume, die auf dem Damm stehen.

Wir haben einen Gutachter beauftragt, um zu schauen, ob die bislang vom Regierungspräsidium vorgegebenen technischen Vorgaben zwingend sind.

Kann man die Wahl des Gutachters als Zeichen werten, möglichst viele Bäume zu erhalten und dass das Sanierungskonzept des Regierungspräsidiums nicht der Weisheit letzter Schluss sein muss?

Der Hochwasserschutz ist zwingend. Dafür ist das Notwendige zu tun. Die große Frage ist, ob dabei so viele Bäume wie möglich erhalten werden. Eine bestimmte Art der Dammsanierung kann sich nicht dadurch rechtfertigen, dass sie billiger ist. Es wäre für die Bevölkerung nicht verständlich, dieses Naherholungsgebiet aus ökonomischen Gründen zu schädigen, wenn Alternativen im Raum stehen. Deshalb prüfen wir Alternativen. Dabei muss die Expertise auch das Regierungspräsidium überzeugen und muss fachlich unangreifbar sein. Das ist der Anspruch, den wir haben müssen.

Die Stadt arbeitet momentan auch am Klimaschutzaktionsplan 2030. Welche drei wichtigsten Punkte müssen in den kommenden neun Jahren abgehakt sein?

Der Energiesektor muss den größten Teil zum Klimaschutz und damit verbundenen Einsparungen tragen. Allerdings haben wir hier die wesentlichen Hebel nicht selbst in der Hand. Nicht der Gemeinderat entscheidet darüber, wie lange unser Großkraftwerk noch läuft. Auch bei der Industrie können wir nur moderierend und motivierend wirken. Wir haben uns jetzt mit den größten zwölf Industrie-Unternehmen am Standort zum Thema Klimaneutralität getroffen und wollen mit ihnen klären, ob sie Projekte gemeinsam angehen können oder sich mit Blick auf neue Produkte vernetzen können oder wo eine städtische Förderung denkbar ist. Am Größten ist unsere Verantwortung bei der Mobilität.

Aber auch der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist nicht von uns alleine zu stemmen. Denn die wesentlichen Potenziale für den ÖPNV liegen nicht innerhalb der Stadt, sondern beim Umlandverkehr, bei Pendlern und Besuchern, die zum Einkaufen kommen. Dafür braucht es eine finanzielle Förderung durch das Land. Der Ausbau des Radverkehrs und die Steuerung des Autoverkehrs sind dagegen überwiegend kommunale Angelegenheiten. Und dann ist nicht zuletzt der Gebäudesektor relevant. Da wird es dann extrem kleinteilig.

Wenn wir vor 2050 klimaneutral werden wollen, dann müssen wir nach der Energierahmenstudie für Mannheim die energetische Sanierung verdoppeln. Als Stadt sind wir da mit unseren Immobilien nur ein kleiner Fisch. Bei den entscheidenden privaten Eigentümern müssen wir Ziele, Programme und Förderung vermitteln und vielleicht ergänzende Programme auflegen.

Viele Menschen kommen an die Förderprogramme bislang nicht ran oder der bürokratische Aufwand ist ihnen zu hoch.

Wir sind mit unserer Klimaschutzagentur dran, den Zugang zu vereinfachen. Regional müssen wir zudem danach schauen, wie das Handwerk seine Kapazitäten ausweiten kann, um die gestiegenen Bedürfnisse zu befriedigen. Im Moment herrscht auf der Materialseite Knappheit, auf der personellen Seite sieht es aber perspektivisch nicht besser aus, wenn wird deutlich mehr machen wollen.

In zwei Jahren ist die Bundesgartenschau. Es braucht aber nach wie vor viel Fantasie, um sich auf dem Spinelli-Gelände die Buga vorzustellen. Haben Sie Angst, dass die Zeit knapp wird?

Der Zeitplan ist auf jeden Fall ambitioniert. Das liegt unter anderem daran, dass wir das Gelände erst eineinhalb Jahre später als geplant von der Bima bekommen haben. Erst gab es bei der Bima Vergabeprobleme, dann hat man Asbest gefunden. Es hat sich einfach gezogen. Die eineinhalb Jahre sind auch schon zu spüren. Es fehlen an manchen Stellen ein bis zwei Pflanzperioden, und es gibt immer noch Risiken. Seitdem wir aber auf dem Gelände sind, zeigt sich, was man in kurzer Zeit bewegen kann. Die Straßen im angrenzenden Baugebiet sind zum Beispiel schon fertig, das hätte ich in dem Tempo nicht erwartet.

Meine größte Sorge war, dass die Bebauung der privaten Investoren am Rande Spinellis bis zur Buga nicht fertig wird. Inzwischen sind die Baugruben ausgehoben, und die gehen zum Teil schon aus dem Untergeschoss raus. Das stimmt mich optimistisch, dass wir auch Zeit aufgeholt haben. Was auf dem Kerngelände sich als offene noch zu gestaltende Landschaft präsentiert, hat sich ja auch bereits deutlich verändert. Da sind ja beispielsweise 180.000 Tonnen Erde eingebracht worden. Wenn wir diese Geschwindigkeit beibehalten, bekommen wir das alles wie geplant hin.

Sie sind als World Mayor nominiert worden. Was hätte die Stadt davon, sollten Sie den Titel gewinnen?

Zunächst mal Reputation und Wahrnehmung. Die Nominierung selbst ist ein Ergebnis und eine Anerkennung guter Arbeit und wie wir die Dinge angegangen sind – von der Konversion bis zur Pandemie. Was wir da getan haben, erhöht auch die Chancen, an weitere Fördergelder zu kommen. So bewerben wir uns bei dem Projekt "100 climate-neutral cities by 2030". Das ist ein Programm der EU, bei dem nach eineinhalb Jahren und entsprechendem Erfolg ein Vertrag zur Klimaneutralität zwischen der Europäischen Union, der Bundes- und Landesregierung und der Stadt geschlossen werden soll, der natürlich konkrete Hilfen und nicht nur Verpflichtungen umfassen muss.

Sie sind ein Netzwerker auf internationaler Ebene. Wir haben in der Stadt Konferenzen wie den Urban Thinkers Campus oder den European Social Economy Summit. Sind das bessere Debattierveranstaltungen oder kommt da auch was dabei rum?

Zum einen sind sie ein wichtiger Beitrag, die Qualität der eigenen Arbeit durch diese Veranstaltungen zu verbessern, zum anderen sorgen sie für Motivation und Vernetzung. Im Bereich der Gründerinnen und Gründer gibt es beispielsweise viele junge Unternehmen, die nicht primär das Ziel haben, möglichst viele Gewinne zu machen, sondern die gesellschaftliche Ziele verfolgen. Für diese Unternehmen sind solche Veranstaltungen eine Bestätigung. Ihre Entscheidung für Mannheim wird bestärkt, andere kommen mit Mannheim in Kontakt. Die Prozesse, die in solchen Veranstaltungen angestoßen und begleitet werden, tragen nicht am nächsten Tag Früchte. Ihre langfristigen Erfolge werden dann leider oft nicht mehr mit dem Impuls der Veranstaltungen verbunden, den diese gesetzt haben.

Sie haben gerade erst im Gemeinderat eine lange Liste an Projekten aufgezählt, die Mannheim im Kampf gegen Antisemitismus auf den Weg gebracht hat. Trotzdem ist die Stadt bei einer Palästinenser-Kundgebung Schauplatz des Hasses geworden. Erreichen die Programme überhaupt die Richtigen?

Zunächst: In Mannheim leben 310.000 Menschen, davon ziehen jedes Jahr 25.000 bis 30.000 zu oder weg. Wenn ich in einer Stadt Antisemitismus abschalten könnte, dann würde ich nicht als World Mayor, sondern für den Friedensnobelpreis nominiert werden. Die Tage und Wochen nach dieser Demonstration sind für mich im Gegenteil ein Beispiel, welchen erfolgreichen Weg wir bereits hinter uns gebracht haben. Die muslimischen Gemeinden hatten sich schnell klar distanziert. Das gewachsene Vertrauen wurde nicht erschüttert. Das war vor zehn Jahren noch anders.

Ähnlich wie beim türkisch-kurdischen Konflikt müssen wir uns klarmachen, dass wir uns über den Konflikt im Nahen Osten, seine Interpretation, seine Entstehung und die Schlussfolgerungen in der Stadtgesellschaft nicht einigen werden. Aber wir können uns darauf verständigen, dass wir diese Tatsache nicht zum Anlass nehmen, uns als Mannheimerinnen und Mannheimer zu spalten und die friedliche Situation in der Stadt zu gefährden. Die Arbeit gegen Antisemitismus muss sich vor allem dort weiter verstärken, wo die nachwachsenden Generationen, wo alle Jugendlichen zusammen sind: in der Schule. Dort muss informiert und diskutiert werden, auch im Zusammenhang mit dem Thema Diskriminierung allgemein.

Ich bin mir sicher, dass unter unseren Schülerinnen und Schülern sogar eine Mehrheit Diskriminierungserfahrungen durch jeweils andere Gruppen hat. Wenn ich daran als Schule nicht anknüpfe, verpasse ich eine riesige Chance. Wo soll produktiv darüber geredet werden, wenn nicht dort. Bereits engagierte Schulen machen hier schon sehr viel, aber eigentlich muss dies ein selbstverständlicher Kernbereich schulischer Aktivitäten sein.

Am Rande des Besuchs von Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der Neckarstadt haben Demonstranten ihrem Ärger wegen der angeblichen Gentrifizierung im Stadtteil Luft gemacht. Warum sind Sie bei der Diskussion mit den Teilnehmern so sauer geworden?

Ich ärgere mich, wenn gezielt und absichtlich Narrative ohne Faktenbasis aufgebaut und wiederholt werden.

Konkret gefragt: Wie sieht es in der Neckarstadt tatsächlich aus. Was sind Fake News und was berechtigte Befürchtungen?

Fake News sind vor allem, dass die Stadt mögliche Risiken einer Investorenpolitik nicht im Blick hat oder sie ignoriert. Fake News sind auch, dass die Stadt selbst Gentrifizierung betreibt. Da kommen ja Begrifflichkeiten wie Bevölkerungsaustausch ins Spiel, die man von ganz anderen politischen Lagern kennt. Klar muss doch sein, dass es so, wie es jetzt ist, nicht bleiben kann. Dass die Bildungsaussichten vieler Kinder immer noch gering sind und bei der Wohnsituation nach wie vor Zuwanderer ausgebeutet werden. Wenn man sich für Etablissements einsetzt, wo vor allen Dingen Spielautomaten hängen, weil das dafür sorgt, dass die Mieten im Umfeld niedrig bleiben, dann wird es zynisch. Aus der Neckarstadt-West wird kein Prenzlauer Berg werden. Dafür sorgen wir mit: Die GBG hat bereits 20 weitere Häuser in der Neckarstadt gekauft, und in diesem Jahr werden wir das Tempo steigern können. Positive Entwicklungen im Quartier können wir jedoch nicht alleine mit unserer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft herbeiführen. Insofern begrüßen wir auch grundsätzlich das Engagement Privater.

Wir haben schon beim Sommerinterview im vergangenen Jahr befürchtet, dass uns Corona noch lange beschäftigen wird. Mannheim hat mit den Quartiersimpfungen eine Vorreiterrolle in Deutschland eingenommen. Jetzt wollen Sie die Strategie wechseln. Warum?

Wir werden die Quartierimpfungen nicht aufgeben, sondern schauen, ob wir Erfolge erzielen können, wenn wir noch kleinteiliger vorgehen. Am Anfang hatten die Quartierimpfungen eine sehr positive Wirkung, ja geradezu einen Eventcharakter. Diesen Effekt haben wir auf der Strecke nicht mehr erzielt. Deshalb versuchen wir nun andere Wege.

Wird das Impfzentrum noch gebraucht?

Ich bin der Überzeugung, dass wir zentral organisierte dezentrale Angebote brauchen. Ob man das Impfzentrum noch lange aufrechterhalten kann, dahinter würde ich ein Fragezeichen setzen. Nur über Hausärzte werden wir die notwendigen Impfungen aber nicht hinbekommen. Deshalb wäre mein Appell, dass wir eine Finanzierung bekommen, um die mobilen Impfteams in kommunaler Verantwortung weiterführen zu können.

Glauben Sie, dass wir uns nächstes Jahr im Sommer immer noch mit Maske treffen?

Eher nicht. Aber ich schließe nicht aus, dass die Masken noch bis zum nächsten Frühjahr in bestimmten Situationen ein selbstverständlicher Teil unseres Alltags bleiben werden. Das Virus wird ja bleiben.