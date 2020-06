Mannheim. (RNZ) "Papa bleibt stark" steht auf dem Schild, das die beiden Töchter hochhalten. Damit wollen sie ihrem Vater Sirko Mut zusprechen. Der 40-jährige Mannheimer ist an einer seltenen, aggressiven Form von Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Und das, nachdem bereits vor einigen Jahren seine damals 15 Monate alte Tochter an Blutkrebs erkrankt war. "Damals dachte ich nicht, dass es erneut unsere kleine Familie treffen könnte – denn so viel Pech kann man ja gar nicht haben! Aber der Krebs interessiert sich nicht für Wahrscheinlichkeiten. Krebs kann jeden jederzeit treffen", erklärt Sirko.

Eine Stammzelltransplantation ist die einzige Chance auf Heilung. Die Familie hofft, dass möglichst viele Menschen aus der Region die Gewebemerkmale ihres Blutes bestimmen lassen. Da aufgrund der Corona-Regelungen derzeit keine Registrierungsaktion an einem bestimmten Tag und Ort möglich ist, hat die Familie mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS), dazu aufgerufen, sich online registrieren zu lassen.

Wer bei der Online-Registrierungsaktion teilnehmen will, bestellt online ein Registrierungs-Set. Mit drei Wattestäbchen muss dann ein Wangenabstrich gemacht werden. Die Wattestäbchen werden zusammen mit den unterschriebenen Unterlagen zurückgeschickt. Im Labor werden dann die Gewebemerkmale bestimmt. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit bei einer Aktion registrieren ließen, müssen nicht erneut an der Aktion teilnehmen. Ihre Daten stehen weiterhin für alle Patienten zur Verfügung.

Jeder kann helfen: Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, darf sich als Spender aufnehmen lassen, und jeder kann Geld spenden, um die Registrierungen zu ermöglichen, denn jede kostet 35 Euro. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz ruft die Bevölkerung zur Teilnahme auf: "Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Menschen aus Mannheim und der Region sich registrieren lassen würden, um Sirkos Leben zu retten. Jeder, der sich als potenzieller Stammzellspender in die DKMS aufnehmen lässt, ist eine Chance für Patienten weltweit und kann vielleicht schon morgen zum Lebensretter werden."

Info: Die Online-Registrierung kann über den Link www.dkms.de/wir-alle-fuer-sirko vorgenommen werden. Wer die Aktion finanziell unterstützen will, kann das mit einer Spende auf das DKMS-Spendenkonto tun:

IBAN: DE64 6415 0020 0000 2555 56

BIC: SOLADES1TUB

Verwendungszweck: LPS 287