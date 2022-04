Von Manfred Ofer

Mannheim. In vielen deutschen Städten sind am Samstag Menschen auf die Straße gegangen, um in der Tradition der Ostermärsche ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Mehr als 400 Teilnehmer fanden sich auf einer Kundgebung ein, in deren Verlauf Putins völkerrechtswidriger Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt wurde. Aufgerufen zu der Demonstration unter dem Motto "Für Frieden, stoppt den Krieg in der Ukraine!" hatte das Friedensbündnis Mannheim.

Der Auftakt fand auf den Kapuzinerplanken statt. Anschließend setzte sich ein bunter Demonstrationszug in Bewegung, der mit einer Kundgebung auf dem Schillerplatz endete. Für das Friedensbündnis sprach Hedwig Sauer-Gürth: "Als Friedensbündnis lehnen wir jede Form der kriegerischen Auseinandersetzung ab", machte sie mit Blick auf die Ereignisse deutlich. "Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein Bruch des Völkerrechts." Alle Kampfhandlungen müssten sofort gestoppt und die Kriegsverbrechen untersucht und strafrechtlich verfolgt werden.

Kritik übte Sauer-Gürth allerdings auch an der aktuellen Rolle der deutschen Regierung und dem westlichen Militärbündnis Nato: "Statt als ein neutraler Vermittler aufzutreten, heizt die Bundesregierung den Konflikt durch Waffenlieferungen an die Ukraine weiter an", sagte sie und warf den Verantwortlichen dadurch "eine Mitschuld an Tod und Leid" vor. Eine solche Politik werde nicht dazu beitragen, den Frieden in dem osteuropäischen Land wiederherzustellen. Außerdem habe Deutschland eine moralische Verpflichtung, die sich aus der Geschichte ergebe. Nötig sei die sofortige Einleitung einer internationalen Entspannungspolitik unter Beteiligung aller Akteure, also auch der Russischen Föderation.

An die Adresse von Bundeskanzler Olaf Scholz erging wiederholt der Appell, ein geplantes Sondervermögen nicht für die Aufrüstung der Bundeswehr, sondern für zivile Projekte wie Gesundheit und Bildung zu verwenden. Vor diesem Hintergrund dürfe auch die Coleman-Kaserne in Sandhofen nicht mehr länger als eine militärische Drehscheibe der US-Armee genutzt werden. Sorge galt am Samstag auch den vielen ukrainischen Flüchtlingen, die Schutz und Aufnahme finden müssten. Ein Appell, der alle Menschen einbezog, die aktuell vor Krieg, Gewalt und Armut flüchteten.

"Wir fordern die russische Regierung auf, den Krieg in der Ukraine zu beenden", betonte auch Ralf Heller, DGB-Kreisvorsitzender Rhein-Neckar und Betriebsratsvorsitzender im Uniklinikum, die Notwendigkeit eines sofortigen Waffenstillstands. Man habe es mit "einem beispiellosen Angriffskrieg" zu tun. Heller forderte deshalb die Umsetzung scharfer Wirtschaftssanktionen gegen Russland und den damit verbundenen sofortigen Stopp von Energieimporten. Eine Maßnahme, die in Deutschland mit einer Entlastung einkommensschwacher Haushalte einhergehen müsse. Stattdessen gewinne man derzeit jedoch den Eindruck, dass sich Politiker in Deutschland und Europa eine Art Wettkampf darum lieferten, wer am schnellsten möglichst viele Waffen in die Ukraine liefern könne. Das sei inakzeptabel, sagte Heller.

Dann zogen die Demonstranten durch die Innenstadt. Neben Transparenten und Plakaten waren die traditionellen Fahnen der Friedensbewegung zu sehen, deren Lieder angestimmt wurden. Bei der Abschlusskundgebung auf dem Schillerplatz ergriff unter anderem Tobias Pflüger, Vorstand der Informationsstelle Militarisierung (IMI) und langjähriger Europaabgeordneter für Die Linke, das Wort. Er sprach sich dafür aus, den größtmöglichen Druck auf die russischen Verantwortungsträger zu erzeugen, um eine Verhandlungslösung zu erreichen. Aufrüstung und Waffenlieferungen lehnte auch er ab.

Gleichzeitig müssten die Anstrengungen erhöht werden, um der Kriegsmaschinerie die Menschen zu entziehen: "Jedem russischen Soldaten, der jetzt desertiert, muss Asyl gewährt werden." Das neue Sondervermögen sei im Klimaschutz besser aufgehoben, als es in atomwaffenfähige Kampfjets zu investieren. Mehr Waffen, so lautete der Tenor, könnten jedenfalls nicht zu einem Ende des Kriegs beitragen.