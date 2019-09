Von Manfred Ofer

Mannheim. Was einem Schwaben der Wasen ist, das ist den Mannheimern ihre Oktobermess. Sie gehört zu den großen Volksfesten in der Metropolregion Rhein-Neckar und lockt jedes Jahr mehr als 100.000 Besucher auf den Neuen Messplatz in der Neckarstadt. Eingeläutet wird der 16-tägige Jahrmarkt am heutigen Samstag mit einem kleinen Umzug durch die Planken und dem offiziellen Fassbieranstich im Festzelt. Dabei ziehen die Event & Promotion (EP) Mannheim GmbH, der hiesige Schaustellerverband und die Eichbaumbrauerei an einem Strang.

Details zum abwechslungsreichen Programm wurden bei einem Rundgang über das weitläufige Gelände vorgestellt. Thomas Sprengel, Geschäftsführer der EP Mannheim, hob dabei hervor, dass die Mannheimer Oktobermess stets eine Symbiose aus Tradition und Innovation sei. Vor allem familienfreundlich soll das Volksfest sein, weshalb zum Beispiel am 2. und 10. Oktober halbe Preise und viele Sonderangebote gelten.

Außerdem wurde gleich nach dem Haupteingang an der Waldhofstraße eine Ruhezone mit einem Biergarten eingerichtet, der fast 100 Meter lang und deren Herzstück ist. Umzäunungen und die Verschränkung der Publikumswege sorgen auf dem Messegelände für ein Ambiente, das mitten in der Stadt für sich selbst stehen kann. Das Angebot ist so bunt wie eh und je. Insgesamt wurden rund 150 Geschäfte auf der diesjährigen Oktobermess zugelassen.

"Wir möchten sowohl dem Wunsch nach Ruhe und Entspannung als auch nach Spaß, Rummel und Action Rechnung tragen", machte Thomas Sprengel deutlich und gab den Ball an Stephan Schuster weiter. Der Vorsitzende des Mannheimer Schaustellerverbands verwies auf die vielen attraktiven Fahrgeschäfte, die das Unterhaltungsangebot abrunden. Besonders Wagemutigen sei diesbezüglich eine Fahrt in der neuen Achterbahn mit unter den Schienen angebrachten Gondeln empfohlen. Neu sind auch eine Geisterbahn von sprichwörtlich monströsem Ausmaß, ein "Ghostrider", wie es ihn so nur zweimal in Deutschland gibt, und eine Gokart-Bahn für Freunde der Geschwindigkeit.

Darüber hinaus wartet die Mess mit bewährten Klassikern auf: Autoskooter, Riesenrad, Schießbude und Kinderkarussell, um nur ein paar davon zu nennen. Ganz zu schweigen von den Angeboten, die kulinarischer Natur sind. Unter dem großen Festzeltdach lässt es sich feiern bis in die Nacht, wobei die Verantwortlichen in Sicherheitsfragen eng mit der Mannheimer Polizei zusammenarbeiten. "An den Eingängen wird es auch schon mal Kontrollen geben", warb Sprengel um Verständnis bei den Besuchern.

Verkaufsstände für Haushaltswaren, Textilien und Schmuck gehören ebenfalls zum Rummel. Hinzu kommen Sonderaktionen, die am heutigen Samstag schon bei einem Festumzug durch die Fußgängerzonen Planken und Breite Straße initiiert werden sollen. Ab 13.30 Uhr werden dabei rund 1000 Gratis-Fahrtchips unter den Passanten verteilt. Bei einem Angebot haben die Veranstalter den Verkehrsverbund Rhein-Neckar ins Boot geholt. Inhaber einer Tageskarte für Bus und Bahn erhalten am Gültigkeitstag eine Gutschrift von 2,50 Euro auf Einkäufe und Karussellfahrten an gekennzeichneten Geschäften. Noch eine Gelegenheit, um Gutscheine einzulösen, die man sich auf Facebook unter dem Stichwort "Mannheimer Mess" herunterladen kann, bietet sich am sogenannten "Happy Monday" an. Am 30. September und am 7. Oktober können sie bei allen an der Aktion beteiligten Schaustellerbetrieben eingelöst werden. Die Veranstalter brennen an jedem Freitag gegen 22 Uhr ein großes Feuerwerk ab.

Info: Die Mannheimer Oktobermess findet bis Sonntag, 13. Oktober, auf dem Neuen Messplatz statt und hat Sonntag bis Donnerstag von 13 bis 22 Uhr sowie Freitag und Samstag und vor Feiertagen bis 23 Uhr für Besucher geöffnet.