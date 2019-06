Die Mitglieder der Großlogentreffen unterstützen oft soziale Projekte. In diesem Jahr erhält die Orientalische Musikakademie Mannheim (OMM) einen Betrag in Höhe von 10 000 Euro, der in die Anschaffung von Sachmitteln fließt. Foto: Gerold

Von Harald Berlinghof

Mannheim. Rosenkreuzer, Illuminaten, Tempelritter, Freimaurer. Im allgemeinen Bewusstsein wird das alles in einen Topf geworfen. Geheimbündler, die nicht wollen, dass man sieht, was sie da in ihren Tempeln treiben. Doch die Freimaurer kämpfen seit Langem um eine andere Einschätzung ihrer Ideale, ihres Rituals und ihres Tuns.

In Mannheim feiert die "Großloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland" (A.F.u.A.M.v.D.) - eine von fünf in Deutschland - ihr 70-jähriges Bestehen. Sowohl das Dorint Hotel als auch das Technoseum sind Orte des Treffens, zu dem rund 300 Mitglieder der Großloge erwartet werden. Gastgeber ist die Mannheimer Freimaurer-Loge "Carl zur Eintracht". Sie ist eine von etwa 500 Logen in ganz Deutschland und gilt als eine der ältesten des Landes, erläutert der Meister vom Stuhl, Hans-Michael Höhle. Mit diesem Titel bezeichnet man den Vorsitzenden einer Freimaurerloge.

Besonders stolz sind die Mitglieder darauf, dass sie bei Großlogentreffen regelmäßig soziale Aktivitäten vor Ort finanziell unterstützten. In diesem Jahr erhält die Orientalische Musikakademie Mannheim (OMM) einen Betrag in Höhe von 10.000 Euro, die primär zur Anschaffung dringend benötigter Sachmittel eingesetzt werden.

Die Freimaurerei in Mannheim ist bis ins Jahr 1756 belegt. Damals, zu Lebzeiten von Kurfürst Carl Theodor, wurde die Loge "Saint Charles de l’Union" gegründet - zu Ehren des Königs Karl (Charles) Stuart von Schottland. Die heutige Mannheimer Loge "Carl zur Eintracht" ist ihre direkte Nachfolgerin und gilt somit als Mutterloge aller Mannheimer Logen. Es gibt allerdings auch Hinweise darauf, dass es bereits 1727 eine Freimaurerloge in Deutschland gab. Das wäre dann die älteste Loge im deutschsprachigen Raum. Berühmte Gelehrte und Künstler wie Gotthold Ephraim Lessing oder Johann Wolfgang von Goethe gehörten zu den Freimaurern. Auch Kurfürst Carl Theodor stand ihnen vermutlich nah, während sein Vorgänger Carl Philip die Bewegung noch per Dekret verboten hatte.

Ganz nah sind die Freimaurer bis heute an der Parole der französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. "Was braucht die Welt heute mehr als das?", fragt Hans-Michael Höhle. Wobei sich die Frage stellt, ob man angesichts des Gendersternchens überhaupt noch von Brüderlichkeit sprechen darf. Aber in der Freimaurerei sind Frauen inzwischen wohl gelitten. In Mannheim gibt es sogar eine reine Frauenloge. Andernorts existieren auch gemischte Logen. Üblicherweise bestehen Freimaurerlogen aber nur aus Männern.

In Mannheim trifft man sich regelmäßig am Freitagabend im Logenhaus im Quadrat L 9. Die Verschwiegenheitspflicht über das, was dort vor sich geht, gilt noch immer. Aber die Rituale der Freimaurer sind inzwischen auf unzähligen Wegen an die Öffentlichkeit gelangt. Dabei sind sie gar nicht so mystisch und dunkel, wie oft vermutet wird. Auch wenn der Versammlungssaal als Tempel bezeichnet wird, gibt es dort keine religiösen Rituale. "Freimaurer sind nicht christlich orientiert. Wir glauben an eine gewisse Spiritualität, sind aber kein spiritistischer Verein", erklärt Logenvorsitzender Höhle. Man bete keinen Gott an und schon gar nicht Satan. Der Glaube an ein höheres Wesen ist allerdings erwünscht. Das Logenhaus steht grundsätzlich jedem offen, aber nicht, wenn dort "Tempelarbeit" verrichtet wird. Dann sind nur die Logenmitglieder erwünscht.

Die tragen dann allesamt schwarze Anzüge, weiße Hemden und weiße Fliegen. Zur traditionellen Tracht gehört auch ein Halsband, genannt Bijou (Französisch für "Schmuckstück") mit Anhänger, sowie ein Freimaurerschurz. Man hört Musik, unterhält sich, diskutiert und prüft gelegentlich Neumitglieder. "Jeder freie Mann von gutem Ruf kann bei uns aufgenommen werden", sagt Höhle.