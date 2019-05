Von Rainer Kundel

Mannheim. 2012 verließ Leon Draisaitl als 16-Jähriger Mannheim. Als Meister der Jungadler wagte er so früh wie kein anderer deutscher Eishockeyspieler den Sprung nach Kanada. Das Ziel hieß Price Albert Raiders, man hätte den Klub nicht gekannt, wenn er nicht die erste Station eines gewissen Roy Roedger (1978-1985 Mannheimer ERC) gewesen wäre. Heute kehrt Draisaitl, 23, als herausragender NHL-Protagonist der Edmonton Oilers in die SAP Arena zurück. Zum zweiten Mal seit Mai 2014, als er mit der DEB-Auswahl in seiner zweiten Heimat die Schweiz 2:0 besiegte.

Zweite Heimat! Immer und überall wird vom Kölner Leon Draisaitl gesprochen. Die Domstadt ist seine Geburtsstadt, weil Vater Peter den MERC 1994 Richtung Haie verließ. Seine Eishockey-Ausbildung hat der "Eishockey-Nowitzki", wie der Center in Nordamerika bereits genannt wird, entscheidend im Jungadler-Internat erhalten. Dorthin kam er als 13-Jähriger und spielte sofort eine Altersklasse höher. Wer in der Schüler-Bundesliga in der Saison 2010/11 rekordfähige 223 Scorerpunkte (113 Tore, 110 Vorlagen) in 34 Spielen erzielt, ist zweifellos unterfordert. Die prognostizierte Laufbahn hielt, was sie versprach.

68 Millionen Euro für acht Jahre

Seit der NHL-Spielzeit 2014/15 hat der Linksschütze für die Edmonton Oilers 364 Spiele mit 382 Punkten bestritten. In der am 9.April für ihn zu Ende gegangenen Saison mit dem persönlichen Rekordwert konnte er sich 105 mal (50 Tore, 55 Vorlagen) aufs Matchblatt eingetragen lassen. Der 2017 geschlossene Acht-Jahresvertrag hat ein Volumen von 68 Millionen US-Dollar brutto. Um wirklich zum "Eishockey-Nowitzki" zu werden, empfehlen Experten einen Wechsel an einen Standort, der Chancen auf den Gewinn des Stanley-Cups hat.

Das liegt im dortigen Transfersystem, wo es Trades (Tauschgeschäfte) gibt, nicht in der Macht des Spielers. Und ist auch Zukunftsmusik. Hier und heute wird Draisaitl, so lassen es die Trainingseindrücke seit Freitag in der SAP Arena vermuten, mit den Meister-Adlern Matthias Plachta und Markus Eisenschmid an seiner Seite aufs Eis gehen.

An Selbstvertrauen fehlt es Draisaitl nicht. Auf die Frage, ob er zu den weltbesten Eishockeyspielern gehöre, sagte der Rekordspieler erst vergangene Woche: "Ich hoffe es. Die Gruppe ist ja riesengroß, es gibt viele überragende Eishockeyspieler. Ich glaube schon, dass ich mich in diese Gruppe reingearbeitet habe". Bundestrainer Toni Söderholm nimmt ihm dennoch einige Last von den Schultern. "Draisaitl allein wird nicht reichen", sagte der Finne nach einer Testspiel-Pleite gegen Österreich mit zwei Draisaitl-Toren und nimmt Dominik Kahun (Chicago Black Hawks) und weitere gestandene Spieler in die Pflicht.

Es hätte vor 38 Jahren auch anders kommen können und Leon wäre womöglich nie deutscher Nationalspieler geworden. Die Familie von Vater Peter, geboren in Karvina in der damaligen Tschechoslowakei, gehörte dort einer deutschen Minderheit an. Dass sie 1981 ausgerechnet nach Mannheim auswanderte, lag an der persönlichen Bekanntschaft von Leons Großvater, Peter sen., zum damaligen MERC-Trainer Ladislav Olejnik.

Der Bad Nauheimer Olejnik wird morgen 87 Jahre Jahre alt und stammt aus Brünn. Dank seiner und der Kontakte des Vereins, erhielt Peter jun. als herausragender Spieler der MERC-Junioren, einen Ausbildungsplatz bei einer Kaufhauskette und der in Hockenheim ansässige Vater aufgrund der Vermittlung des Prokuristen einer Viernheimer Spedition einen Job als Subunternehmer im Transportgewerbe.

Eishockey-Länderspiel, Dienstag 19 Uhr: Deutschland-USA (SAP Arena), live in Sport1, Restkarten noch erhältlich.