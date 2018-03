Mannheim. (dpa-lsw) Zum kurdischen Neujahrsfest haben sich am Mittwoch Kurden an mehreren Orten in Baden-Württemberg zu Kundgebungen versammelt. In Mannheim blieb es unter den 400 Teilnehmern der Veranstaltung mit dem Titel "Newroz – Kurdisches Neujahrsfest und Fest des Frühlings" ruhig, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei wollte rund um die Veranstaltungen Präsenz zeigen, da es Spannungen zwischen Kurden und Türken in Deutschland angesichts der türkischen Offensive in Nordsyrien gibt. Die türkische Armee geht dort seit Januar gegen die Kurdenmiliz YPG vor und hatte die kurdische Stadt Afrin unter Kontrolle gebracht.

Auch in Pforzheim wurde in der Fußgängerzone unter dem Titel "Solidarität mit Afrin" demonstriert. Dabei habe es keine Besonderheiten oder Vorfälle gegeben, teile ein Polizeisprecher am Abend mit.