Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Eigentlich wollte die Stadtpark Mannheim gGmbH in Luisen- und Herzogenriedpark bereits im vergangenen Juli mit der Einführung eines neuen Einlass-Systems beginnen und die Arbeiten bis zum Jahresende abgeschlossen haben. Die Eingänge sollten neue Kassenhäuser und automatisierte Zugänge mit Drehtoren bekommen. Durch letztere können Jahreskarteninhaber und Besucher, die ihr Ticket zuvor an einer Kasse oder im Webshop gekauft haben, den Park betreten. Weniger frequentierte Eingänge werden voll automatisiert. Künftig soll es außerdem möglich sein, an allen Kassen mit EC-Karte zu zahlen. Doch der Umbau hat sich verzögert, und es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis alle Eingänge modernisiert sind.

Als Gründe nennt Pressesprecherin Alexandra Wind das Wetter, die Weihnachtsferien sowie technische Probleme. Letztere seien insbesondere am Luisenpark-Eingang in der Fichtestraße aufgetreten, weil der örtliche Stromversorger seine Terminzusage nicht eingehalten habe. Inzwischen hat der Parkelektriker für die notwendigen Anschlüsse gesorgt. "Damit ist dieser Eingang technisch gleichauf mit den anderen voll automatisierten Eingängen und kann nach einer kurzen internen Testphase in die Probephase gehen", sagt Wind.

Die Zugänge Unterer Luisenpark sowie die Eingänge an der GBG-Halle und an der Wohnbebauung des Herzogenriedparks haben diese Testphase bereits abgeschlossen. In der Testzeit wurde unter anderem geprüft, ob die verschiedenen Typen von Parkeintrittskarten vom Scanner korrekt erfasst werden. Da der Ablauf klappt, beginnt an diesen drei Eingängen noch in dieser Woche der Probebetrieb und die Besucher betreten dann den Park durch die neuen Drehtore. Während der Probephase steht Parkpersonal am Ticketlesegerät bereit, um bei Bedarf behilflich zu sein.

Der Luisenpark-Haupteingang und der Zugang am Fernmeldeturm werden weiterhin als klassische Kassen betrieben. Doch auch dort muss umgebaut und modernisiert werden. Am Fernmeldeturm starten die Arbeiten laut Stadtpark-Geschäftsführer Joachim Költzsch jedoch erst, wenn die automatisierten Zugänge Unterer Luisenpark und Fichtestraße vollständig in Betrieb sind. Am Haupteingang wird bereits gebaut. Da dieser Eingang wegen der Winterlichter jedoch sehr stark frequentiert wird, will man mit der Testphase noch warten.

Die Stadtpark gGmbH plant zudem einen neuen Eingang für den Luisenpark an der Ecke Ludwig-Ratzel-Straße und Oberer Luisenpark. Nachdem unmittelbare Anwohner ihre Befürchtungen hinsichtlich einer erhöhten Lärmbelästigung geäußert hatten, ruhte der 2018 eingereichte Bauantrag vorübergehend. Ein überarbeiteter Entwurf sei von der Mehrheit der Anwohner positiv aufgenommen worden, sodass der Antrag auf Baugenehmigung noch diesen Monat erneut eingereicht werden soll, erklärte Alexandra Wind.

Zum neuen Kassensystem gibt es neue Jahreskarten im Scheckkarten-Format mit Foto des Inhabers. "Bisher sind 27.000 Stück bestellt worden", bilanziert Költzsch. Das personalisierte Plastikkärtchen habe man sich von anderen Einrichtungen wie dem Heidelberger Zoo abgeschaut. "Auch bei der Bundesgartenschau Heilbronn werden solche Tickets verwendet", ergänzt Alexandra Wind. Im Vorfeld habe man sich eingehend von Datenschutz-Fachanwälten beraten lassen. Die Datenschutzhinweise sind auf der Homepage hinterlegt und werden bei Ausgabe des Bestellformulars an den Kassen mit ausgegeben. Darin wird genau dargestellt, für welche Zwecke Kontaktdaten, Zahlungsdaten und Personalisierungsdaten verwendet werden. Das Foto soll dazu dienen, eine missbräuchliche Verwendung zu unterbinden, beispielsweise die Weitergabe der Dauerkarte an Dritte. "Die Lesegeräte erfassen jedoch nicht, wer wie oft den Park besucht und sich wie lange darin aufhält", versichert Joachim Költzsch. Unter vollständiger Anonymisierung der Daten werde lediglich zu statistischen Zwecken erhoben, wie häufig eine Karte genutzt wird. "Um das Nutzerverhalten auszuwerten", wie es in den Datenschutzhinweisen heißt.