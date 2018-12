Von Olivia Kaiser

Mannheim. Es ist ein klares Bekenntnis der Fraktionen zur Generalsanierung des Mannheimer Nationaltheaters: Einstimmig haben sich die Mitglieder des Hauptausschusses am Dienstag für die Maßnahme "Generalsanierung Nationaltheater Mannheim inklusive Infrastrukturinvestitionen" mit einem Kostenrahmen von 240 Millionen ausgesprochen. Die Zahl an sich ist zwar schon länger bekannt, eine Vorlage gab es aber bis jetzt noch nicht.

Von den 240 Millionen Euro muss die Stadt Mannheim 50 Prozent schultern. 80 Millionen Euro gibt es vom Bund und 40 Millionen Euro vom Land. Am Dienstag, 18. Dezember, steht zwar erst die offizielle Entscheidung im Gemeinderat an, doch nach dem Abstimmungsergebnis im Hauptausschuss ist wohl kaum ein negatives Ergebnis zu erwarten.

Allerdings gibt es bereits jetzt die erste Kostensteigerung: Die Sanierung an sich wird derzeit auf 200 Millionen Euro geschätzt. Hinzu kommen 40 Millionen für die nötige Logistik. Gemeint ist der Bau eines neuen Zentrallagers sowie die Ertüchtigung des Probenzentrums in Neckarau. Ein Neubau sei nötig, weil die bisherige Lagerhalle marode und asbestbelastet sei, informierte Kulturbürgermeister Michael Grötsch (CDU). "Da kann nichts mehr gelagert werden", stellte er klar. Momentan hat das Nationaltheater mehrere Depots. Ein Neubau biete die Chance der Zentralisierung und Kostenminimierung, verdeutlichte Grötsch. Er soll im Hafengebiet in der Verlängerten Jungbuschstraße entstehen. Das Probenzentrum in Neckarau wird während der Sanierung verstärkt genutzt, unter anderem als Orchesterprobenraum. Deshalb sind Umbauten in Sachen Brandschutz und Barrierefreiheit nötig.

Hintergrund > Der Zeitplan: Im Frühjahr nächsten Jahres soll über die Ersatzspielstätten entschieden werden, die Arbeit am Probenzentrum Neckarau im Sommer beginnen. Mit der Baugenehmigung für die Generalsanierung wird Mitte 2019 gerechnet. Zwei Jahre später soll dann die Sanierung beginnen und im September 2025 abgeschlossen sein. oka

Bisher hieß es, die Kosten für die Ersatzspielstätten seien in den 240 Millionen enthalten. Jetzt wurde allerdings bekannt, dass dafür zusätzlich 12,5 Millionen Euro anfallen - und es könnte mehr werden. Denn noch ist überhaupt nicht klar, wo die Oper unterkommt. Es gibt Verhandlungen mit dem Rosengarten und dem Pfalzbau in Ludwigshafen - gerade Letztere gestalten sich jedoch als schwierig. Die Sparten Schauspiel und Tanz haben im ehemaligen Kino im Benjamin-Franklin-Village ihr Interimsdomizil.

"Wir dachten, die Spielstätten seien schon in den Kosten mit drin", meldete Reinhold Götz (SPD) vorsichtige Kritik an. Die Sozialdemokraten stehen aber generell hinter dem "finanziell herausragenden Projekt", versicherte ihr Fraktionssprecher Ralf Eisenhauer. Doch bereitete den Genossen der vierte Abstimmungspunkt Bauchschmerzen: "Die Verwaltung wird ermächtigt, weitere Ersatzspielstätten anzumieten oder zu errichten." Man wisse weder, was da genau angemietet werden, noch wie viel es kosten soll. "Da hätten wir gern mehr Informationen, vor allem im Kulturausschuss", forderte Götz. So könne man dem vierten Punkt nicht zustimmen. Dem schloss sich Dirk Grunert (Grüne) an und erklärte: "Ein kompletter Blankoscheck ist auch uns zu weitgehend." Leider gebe es diesbezüglich keine weiteren Informationen, so Grötsch. Man wolle natürlich die höchst mögliche Transparenz herstellen.

Der Stadtverwaltung wird jedoch die Zeit knapp, wie Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) verdeutlichte. Denn ohne den Beschluss seines Gemeinderats fehlt dem Rathauschef die Basis, weitere Details mit den Zuschussgebern Bund und Land auszuhandeln. Zudem müsse das neue Zentrallager stehen, wenn das Nationaltheater für die Generalsanierung geräumt werden muss, gab Kurz zu bedenken. Deshalb schlug er vor, den strittigen Punkt auf der Vorlage hinsichtlich einer stärkeren Einbindung des Kulturausschusses umzuformulieren. Dieser Vorschlag wurde bereitwillig angenommen und die Generalsanierung einstimmig empfohlen.