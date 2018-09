Jede Menge Aktionen gab es auch für Kinder auf dem Theaterfest: Das Tanzensemble unter der Intendanz von Stephan Thoss bot zur Eröffnung der 240. Spielzeit einen Wettbewerb für Groß und Klein an. Foto: Gerold

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Die 240. Spielzeit am Nationaltheater Mannheimer (NTM) ist eröffnet. Den Auftakt machte am Samstag das große Theaterfest, bei dem laut Veranstalter 9500 Besucher ins Opern-, Schauspiel- und Werkhaus strömten. "Tanz in allen Räumen", gewissermaßen, denn auch Foyers, Probensäle, Treppen oder der Lastenaufzug in der Montagehalle wurden ins Geschehen mit einbezogen.

Hoch im Kurs standen bei den Besuchern erneut die Führungen durch die Katakomben. Doch auch das neue Schauspielensemble lockte viele Besucher an. "Wir sind sowohl regelmäßige Theaterfest- als auch Theaterbesucherinnen. Heute wollen wir den neuen Intendanten Christian Holtzhauer und das Ensemble kennenlernen", erzählten zwei Mannheimerinnen, nachdem sie gerade eine äußerst unterhaltsame öffentliche Probe von Schillers "Die Räuber" verlassen hatten. Ihre nächste Station war das Speed-Dating ("Ich schau Dir in die Augen, Kleines"), bei dem sich Schauspieler und Publikum ebenso miteinander bekanntmachen konnten wie bei der One-Minute-Show "Wenn ich an Mannheim denke …".

Im Opernhaus wurden Szenen der Familienoper "Aschenputtel" geprobt. "Bei Proben wird nicht immer das ganze Bühnenbild aufgebaut. Es wird markiert", erfuhr das Publikum. Mitmachen war ausdrücklich gewünscht, und so wurden die jungen Zuschauer Ben und Luna kurzerhand zu Hospitanten und schlüpften in die Rollen der bösen Schwestern von "La Cenerentola", wie Aschenputtel in der Oper von Gioacchino Rossini auf Italienisch heißt.

Wer sich völlig unabhängig vom Alter selbst einmal als Prinz oder Prinzessin fühlen wollte, konnte in entsprechende Kostüme schlüpfen und sich professionell fotografieren zu lassen. Wer sich gar nicht mehr von seinem Gewand trennen wollte, der konnte beim Requisiten-, Masken- und Kostümverkauf aus dem Vollen schöpfen.

Einen Eindruck davon, in wie viel Hand- und Detailarbeit die kunstvolle Haartracht der Akteure entsteht, gaben die Maskenbildner. "Das ist ein anerkannter Beruf", erklärte Annette Berlinger einem jungen Mädchen. Im Theater liege der Schwerpunkt jedoch nicht wie gemeinhin vermutet auf dem Schminken der Akteure, sondern im Herstellen solch handgeknüpfter, manchmal auch speziell eingefärbter Perücken.

Dicht umlagert war auch das öffentliche Training des Tanzensembles, das mit seinem Intendanten Stephan Thoss zudem zum Speed-Dancing und einem Tanzwettbewerb für Groß und Klein einlud. "Wir machen Theater für Kinder ab sechs Monate. Daher sind wir fürs Theaterfest heute von der Alten Feuerwache hierher umgezogen", ließ die fürs Junge Nationaltheater zuständige Ulrike Stöck bei der Eröffnung auf der Außenbühne die kleinen Besucher wissen und lud sie und ihre Eltern an den Infostand sowie ins "Klötzchenparadies" im Werkhaus ein.

Das neue Mannheimer Stadtensemble gab außerdem Einblicke in die am 28. September stattfindende Premiere seiner ersten Produktion "Volksfest". Und unter dem Titel "Bühnenzauber" gewährte die Technik einen Blick hinter die Kulissen und verriet das eine oder andere Bühnengeheimnis. Die Freunde und Förderer des Nationaltheaters warben um "Schnawwl-Paten", um jungen Menschen den Besuch im Kinder- und Jugendtheater des NTM zu ermöglichen. Eingebettet in das Theaterfest war das Patenschaftskonzert mit dem Jugendsinfonieorchester der Musikschule Mannheim und dem Orchester des Nationaltheaters.

Der mit Spannung erwartete Auftakt der Kooperation wurde mit dem gemeinsamen Musizieren von Beethovens 5. Sinfonie im Opernhaus gefeiert. Die Patenschaft, die im Rahmen der »tutti-pro-Orchesterpatenschaft« der Verbände Jeunesses Musicales, Deutsche Orchestervereinigung und Verband deutscher Musikschulen geschlossen wurde, umfasst für die jungen Musiker auch Probenbesuche, Workshops, Coachings und Aufführungsbesuche im Orchestergraben.