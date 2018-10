Mannheim-Jungbusch. (pol/van) Bei der 14. Ausgabe des "Nachtwandel im Jungbusch" ist es nach Angaben der Polizei zu vier Vorfällen gekommen.

Am ersten Abend, bei dem rund 15.000 Menschen vor Ort waren, wurden den Beamten zwei Körperverletzungen gemeldet. Außerdem sollen Polizeibeamte beleidigt worden sein.

Am zweiten Abend sollen rund 17.000 Menschen den Nachtwandel besucht haben. Am Sonntag gegen 1.45 Uhr kam es in Höhe einer Tankstelle in der Hafenstraße zu Streitigkeiten, die die Polizei schlichten sollte. Dabei soll ein 24-Jähriger einem 29-jährigen Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Bei seiner Festnahme widersetzte er sich offenbar zudem. Hierbei wurde ein 44-jähriger Polizist verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,26 Promille, außerdem stand er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Beide Beamte konnten trotz leichter Verletzungen ihren Dienst fortsetzen.

Ansonsten blieb es auch in der zweiten Festivalnacht aus polizeilicher Sicht ruhig.