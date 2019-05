Mannheim. (oka) In einer ausführlichen Stellungnahme zeigt sich Capitol-Geschäftsführer Thorsten Riehle bestürzt über die schweren Vorwürfe, die in einem offenen Brief zur "Causa Sarotti-Mohr" gegen ihn und Marchivum-Leiter Ulrich Nieß erhoben werden. Das Schreiben, das Organisationen und Privatpersonen unterzeichnet haben, fordert die Entfernung der beiden Werbetafeln des Sarotti-Mohrs an der Theke des Veranstaltungshauses, da diese rassistisch und kolonialistisch konnotiert seien.

Die Verfasser werfen Riehle vor, das er Hinweise der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland ignoriert und erst auf öffentlichen Druck hin den Rat von Experten über die Zukunft der Werbetafeln in Anspruch genommen habe.

Mit Riehles Idee die Tafeln stehen zu lassen, diese aber in einen entsprechenden Kontext zu setzten, sind sie nicht einverstanden. Die Unterzeichner befürchten, dass die Mohren "in einer möglicherweise karnevalesk verzerrten Version" im Capitol verbleiben. Dagegen verwahrt sich der Capitol-Chef: "Dies trifft nicht zu. Wir haben vor wenigen Tagen ein erstes Gespräch mit einer Illustratorin und einem Grafiker geführt. Beide müssen sich aufgrund ihrer Hautfarbe und ihrer Herkunft mit Diskriminierung auseinandersetzen. Für uns sind das wichtige Partner mit der nötigen Sensibilität."

Durch das Hängenlassen mit einer entsprechenden Kommentierung wolle man darauf hinweisen, dass "in unserer Gesellschaft die Themen Rassismus und Diskriminierung, aber auch Flucht und Migration aufgearbeitet werden müssen". Man habe im Rahmen der Sarotti-Diskussion erlebt, wie "verächtlich und belanglos manche Menschen damit umgehen. Genau mit diesen Menschen, die sich in unserer Gesellschaft und damit auch im Capitol finden, wollen wir ins Gespräch kommen und dauerhaft im Gespräch bleiben".

Auf die Vorwürfe gegen seine Person reagiert Riehle entschieden: "Mir wird vorgeworfen, ich hätte mich zu keinem Zeitpunkt deutlich positioniert. Diese Behauptung ist falsch. Bereits im ersten Statement vom 15. Oktober 2018 habe ich deutlich gemacht, dass die Werbeanlage dazu geeignet ist, Menschen zu verletzen und wir die Hinweise auf rassistische Darstellungen ernst nehmen."

Marchivum-Leiter Ulrich Nieß, der für den Verbleib der Werbetafeln plädiert und bei einem Info-Abend in einem Vortrag seine Position dargelegt hat, wird in dem offenen Brief ebenfalls angegriffen. Thorsten Riehle: "Er hat lediglich den Kontext zwischen dem Erschaffer der Werbefigur und die Ausgestaltung der Sarotti Marke der kunsthistorischen Dimension gegenübergestellt und ausführlich erklärt, warum er diesen Ansatz gewählt hat. Ihm dies als menschenrechtlich kritikwürdige Ansichten zu unterstellen, entbehrt jeder Grundlage."

Riehle plädiert dafür, gemeinsam gegen Rassismus und Diskriminierung zu kämpfen und "die Energie in dieser für die Bewahrung unserer Demokratie so wichtigen Auseinandersetzung auf diejenigen zu richten, die eine Abschaffung unserer freien und pluralistischen Gesellschaft anstreben. Nicht zuletzt die Ergebnisse der EU-Wahlen zeigen, dass wir an einem Strang ziehen müssen und uns nicht spalten lassen sollten".