Von Marco Partner

Mannheim. Aus dem einen Zimmer tönen Posaunenklänge, aus einem anderen zarte Klaviermelodien. Eine Studentin im Eingangsfoyer hat einen großen Kontrabasskoffer auf dem Rücken geschnallt, und zeigt beim Pförtner ihren Impfnachweis vor. In der Musikhochschule Mannheim im Quadrat N7 wirkt es wieder lebendig. Digitaler Unterricht, Online-Seminare und Hybrid-Kurse: Während sich in anderen Studiengängen das Internet durchaus bewährt, gestaltet sich die Lehrmethode ohne physische Präsenz gerade in künstlerischen Fächern schwierig. Und doch finden auch die Konservatorien in Corona-Zeiten alternative Lernwege.

"Ein Student hat nicht gerade einen 100.000 Euro teuren Steinway-Flügel zu Hause herumstehen", weiß Rudolf Meister. Für den Rektor der Musikhochschule ist es während der Pandemie zur Hauptaufgabe geworden, einen möglichst normalen Hochschulbetrieb am Laufen zu halten. Ein aufwendiges Hygienekonzept wurde erstellt, an jeder Probe-Tür klebt ein Zettel, wie viele Personen gemeinsam musizieren können. Die Abstandsregeln beim Gesang gehen mit drei bis fünf Metern weit über den 1,5-Meter-Abstand der Supermarktschlange hinaus.

Bereits im Sommer 2020 setzten sich die Rektoren in Baden-Württemberg dafür ein, die Musikhochschulen differenziert zu betrachten – und vor allem im Einzelunterricht einen Präsenzunterricht zuzulassen. In theoretischen Fächern wie Musikgeschichte und Musikwissenschaft sind Seminare online durchführbar, in praktischen Kursen aber stieß man schnell an Grenzen.

Aus vielerlei Gründen: Die professionellen Instrumente müssen in der Studentenbude verfügbar, und dann auch spielbar sein. "Da sind viele Studierende auf eine verständnisvolle Nachbarschaft angewiesen", sagt Meister. Hinzu kommen akustische Probleme bei der Übertragung von Streamings. Kabel wurden in dem ehemaligen Siemens-Verwaltungsgebäude gelegt, um eine latenzfreie Übertragung in Echtzeit zu ermöglichen. "Bei einem zeitverzögerten Hören lässt es sich noch kommunizieren, zusammen zu spielen und zu konzertieren aber ist unmöglich", so Meister.

Das machte es gerade für angehende Dirigenten schwierig. Denn via Zoom lässt sich kaum ein Orchester steuern. Bundesweit wurde daher im Frühjahr 2021 die Initiative "Zurück ans Pult" gestartet, um Dirigier-Stipendiaten während der Coronakrise die Chance zu geben, ein größeres Profi-Orchester zu leiten. In Mannheim war das dank Konzerten und großen Proben möglich. War, denn mit steigenden Inzidenzen musste man das Konzertprogramm und die Gruppengrößen wieder herunterfahren. "Wir haben Studierende, die noch nie vor einem fachfremden Publikum standen. Es fehlt die Routine, manche sind nervös. Die wichtige Auftrittserfahrung lässt sich auch durch das beste Online-Programm nicht ersetzen", betont der Rektor.

Rudolf Meisters Studentenjahre wirken hierzu wie ein starker Kontrast: Bereits als 20-Jähriger schloss er sein Studium an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover ab. Es folgten Stipendien in Wien und New York und der Gewinn internationaler Musikwettbewerbe. In Corona-Zeiten dagegen beantragten manche Studenten ein Urlaubssemester. Ausbleibende Konzerte oder 2G-plus-Regelungen bedeuten auch Einkommensverluste. "Es trifft die Künstler hart", erklärt Rudolf Meister. Viele seiner Musikstudenten aber halten sich dank pädagogischer Arbeiten finanziell über Wasser.

Sind die Studiensemester in der Coronakrise verlorene Jahre? "Das glaube ich nicht, aber das Ausnahmejahr ging jetzt schon in die zweite Runde. Auch staatliche Unterstützungen laufen aus", sieht der Rektor einen kritischen Punkt mit Blick Richtung Zukunft und ungewisser Pandemiedauer. Manche Pflichtfächer wurden bislang aufgeschoben, müssten aber möglichst bald absolviert werden, sodass sich das Studium nicht unnötig in die Länge zieht.

Für die Dirigenten finden sich derweil kreative Lösungen. Zwei Pianospieler müssen für ein ganzes Orchester herhalten und den Klang von Geigen und Violinen ersetzen. Auch Rudolf Meister hatte sich 2021 auf viele Konzerte gefreut. Der 2018 mit dem BBC-Award ausgezeichnete Pianist wollte auch außerhalb Europas auftreten und Alben einspielen. "Die Kommunikation mit dem Publikum fehlt mir, aber ich als älterer Hase darf mich nicht beschweren", sagt der 58-Jährige – und bedauert es, dass im großen Haus pandemiebedingt auch der Austausch unter den Studenten fehlt.

"Ich bin ein unverbesserlicher Optimist", fügt er mit Blick auf das Jahr 2022 hinzu: Im Januar soll eine große Booster-Aktion für alle Musikstudierenden erfolgen, der Ende November abgesagte Festakt zum 50-jährgen Bestehen der Hochschule nachgeholt werden. "Mittlerweile ist man es gewohnt, viel zu planen und wieder abzusagen. Es bedeutet viel Mehrarbeit, um einen Alltag zu organisieren. Aber das Herz, das Wesentliche bleibt: die Musik."