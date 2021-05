Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Rolf Götz, Vorsitzender der "Gesellschaft zur Förderung des deutschen Rheinschiffahrtsmuseums", spricht von einer "trüben Angelegenheit" und "absurden Forderungen". Die Stadt hingegen beruft sich darauf, dass der Verein "sich in Kenntnis des Sachverhalts" für eine Übernahme des Museumsschiffs vom Technoseum ausgesprochen habe. Zu diesem Sachverhalt gehöre, dass die Sicherung des Schiffs zum Schutz der Besucher gewährleistet sein muss. Laut Götz handelt es sich dabei um Dalben zur Fahrrinne hin. Pfählen also, die wasserseitig fest in den Grund eingerammt sind und mühevoll einzeln "gezogen" werden müssten, sollte der historische Raddampfer auf die Werft müssen. "Das ist für niemanden zu bewerkstelligen und für unseren Verein nicht zu bezahlen", erklärt Götz.

Und ja, der Verein sei darüber vom Technoseum informiert worden. "Doch ich konnte mir nicht im Ernst vorstellen, dass die Stadt auf dieser Forderung beharrt", so Götz. Der Verein intervenierte bereits im Januar 2021 gegen die Auflagen. Seiner Meinung nach ist die ganze Thematik überhaupt nur auf eine Fragestellung zurückzuführen, die das Technoseum gegenüber dem Umweltamt "ohne realen Grund" aufgeworfen habe. "Ich kenne in ganz Europa kein Museumsschiff, das zur Wasserseite hin Dalben hat", betont er.

Hartwig Lüdtke bestätigt, dass das Technoseum nach Auslaufen der wasserrechtlichen Genehmigung im Jahr 2016 einen erneuten Antrag an das Umweltamt gestellt hatte. "Die ursprüngliche Erlaubnis stammte aus dem Jahr 1986, und wir hatten mit Blick auf die ungewisse Zukunft des Museumsschiffs zunächst eine Verlängerung in kleinen Schritten beantragt", so der Direktor des Technoseums. Bereits 2017 sei mitgeteilt worden, dass strengere Auflagen gelten würden. Das bestätigt auch die Stadt. Das Umweltamt habe sich damals mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt sowie der Bundesanstalt für Wasserbau abgestimmt. Ein Sachverständiger habe vorgeschlagen, das Schiff über eine Dalbenreihe mit Querverstrebungen zu sichern.

Daraufhin habe das Technoseum ein Fachgutachten in Auftrag gegeben, das eine kostengünstigere Alternative ermitteln sollte. Der Gutachter sei zu dem Schluss gekommen, dass die bestehende Sicherung des Schiffs für seinen eigentlichen Betrieb zwar genügt. Käme es jedoch zu einem Schiffsanprall – Kräften also, die von Wasserseite aus auf den Raddampfer einwirken – sei diese Sicherung nicht ausreichend. Der Gutachter habe vorgeschlagen, die Sicherungsseile und Anschlagpunkte zu verstärken, um das Schiff über seine Festmacher zu sichern, und als Alternative zu den Dalben einen baulichen Anfahrschutz an Bug und Heck anzubringen. "Dies alles war dem Verein spätestens seit dem Sommer 2020 schriftlich und mündlich so bekannt", sagt Lüdtke. Die Kosten der Dalben seien damals auf rund 300.000 Euro geschätzt worden. Die Stadt erklärt, dass sie den Verein Anfang Dezember 2020 schriftlich nochmals über die notwendige Sicherungsmaßnahme in Kenntnis gesetzt habe.

Die Dalben-Variante kommt nach Auffassung von Götz dafür jedenfalls überhaupt nicht infrage. Weder aus finanziellen und praktischen, noch aus optischen Gründen. Der Verein lasse nun prüfen, ob auch andere Sicherungsverfahren möglich sind. "Sonst wäre das das Todesurteil für den Raddampfer", schimpft er und beruft sich darauf, dass der Gemeinderat sich mit Ausnahme der Grünen für den Erhalt des Museumsschiffs in Mannheim ausgesprochen habe. Die Verwaltung bekräftigt aber, dieses Vorhaben so auch umsetzen zu wollen. Dazu stünden Land und Stadt nach wie vor im Dialog mit dem Verein. "Zur Klärung von Fragen zum eingereichten Betriebs- und Finanzierungskonzept." Dies sei Voraussetzung für eine Übertragung des Museumsschiffs an den Verein.

Wesentlicher Bestandteil dieses Dialogs dürfte nun auch die Sicherungsthematik sein. Den Vorwurf von Götz, es handle sich um ein Manöver, um das Museumsschiff zu verhindern, will man im Rathaus jedenfalls nicht so stehen lassen. "Das Umweltamt unterstützt die Wiedernutzbarmachung des Museumsschiffs. Es ist allerdings darauf zu achten, dass die Sicherheit der Anlage und der Besucher des Schiffs stets gewährleistet ist", heißt es in einer Stellungnahme. Dem Verein sei dabei angeboten worden, "alternative Sicherungsmethoden in einem Fachgutachten aufzuzeigen, das wir gern berücksichtigen werden".