Mannheim. (oka) Weil er im Oktober 2019 seine Ex-Freundin ermordet haben soll, hat am Mittwoch am Mannheimer Landgericht der Prozess gegen einen 34-jährigen Mannheimer begonnen. Schon zu Beginn kam es zu tumultartigen Szenen: Während der ersten Verhandlungspause ging der Bruder des Opfers, der als Nebenkläger auftritt, auf den Angeklagten los und warf mit voller Wucht sein Handy nach ihm. Dabei wurde ein Justizbeamter am Bein verletzt. Seine Kollegen hatten Mühe, den erregten Bruder unter Kontrolle zu bringen.

Der Mann muss sich nun wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und vielleicht auch wegen Körperverletzung verantworten. An der weiteren Verhandlung – zumindest für diesen Tag - durfte er nicht mehr teilnehmen. Die Verteidigerin des Angeklagten stellte den Antrag, ihn aus Sicherheitsgründen für alle Verfahrensbeteiligten gänzlich auszuschließen. Die Anwältin der Nebenkläger erklärte, ihr Mandant entschuldige sich beim Gericht für den Vorfall.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, in den frühen Morgenstunden des 27. Oktober 2019 seiner 33-jährigen Ex-Freundin vor deren Haus in der Innenstadt aufgelauert und sie dann ins Treppenhaus verfolgt zu haben. Vor ihrer Wohnungstür im dritten Obergeschoss soll er dann mehrfach mit einem Hammer auf ihren Kopf geschlagen und mit einem Messer auf sie eingestochen haben.

Eine Freundin der toten Frau, die auf deren fünfjährige Tochter aufpasste, kam aus der Wohnung und versuchte, ihrer Freundin zu helfen. Auch auf sie soll der Angeklagte eingestochen haben. Sie kam ins Krankenhaus. Die 33-Jährige verstarb am Tatort. Ein Sondereinsatzkommando nahm den Angeklagten einige Stunden später in seiner Wohnung fest.