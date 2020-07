Von Volker Endres

"Sie war die Liebe meines Lebens", erklärt Oliver M. am Dienstag vor dem Mannheimer Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 34-jährigen Mannheimer vor, seine frühere Lebensgefährtin Elif T. (Name von der Redaktion geändert) in den Morgenstunden des 27. Oktober 2019 im Treppenhaus vor ihrer Wohnungstür zunächst mit dem Hammer niedergeschlagen und dann mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Am fünften Verhandlungstag äußert sich der Mann erstmals selbst und gibt zu, seine Ex-Freundin mit dem Hammer niedergeschlagen zu haben. Bisher hat er immer bestritten, etwas mit dem Tod der 33-Jährigen zu tun gehabt zu haben – so auch bei der Festnahme wenige Stunden nach der Tat in seiner Wohnung.

Doch zunächst macht der Kriminalbeamte, der den Mann nach dem Zugriff des SEK verhört hatte, seine Aussage. Der Beschuldigte gab damals an, nichts von der Tötung seiner Ex-Freundin gewusst zu haben und war in Tränen aufgelöst. "Er hat dabei wohl eine schauspielerische Meisterleistung vollbracht, wenn ich das so sagen darf", so die Einschätzung des Ermittlers. Dann kündigt der Verteidiger Steffen Lindberg an, sein Mandant wolle eine Erklärung abgeben.

Ruhig beginnt der 34-Jährige, der dabei von seinen Notizen abliest, über seine Jugend zu berichten: Der Vater schlug ihn und seine Mutter regelmäßig. Er litt unter der häuslichen Gewalt, trotzdem war es schlimm für ihn, als sich seine Eltern 2010 schließlich scheiden ließen. Er begann, als Servicekraft in einer Spielothek zu arbeiten. Über ihre Mutter, die dort als Reinigungskraft tätig war, lernte er Anfang 2016 Elif T. kennen. "Sie hat mir sofort gefallen", erzählt er.

Die beiden wurden ein Paar, obwohl sie zunächst ihre Liebe geheim halten mussten, da Elifs Familie nur einen Moslem als Freund akzeptierte. Trotzdem wollten beide heiraten. Immer wieder beteuert er, wie sehr er Elif T. geliebt habe – ebenso ihre kleine Tochter. Mehrfach bricht er in Tränen aus. Doch nach einem Urlaub im Sommer 2018 sei sie völlig verändert zurückgekehrt, "als ob sie in der Türkei eine Gehirnwäsche bekommen hätte". Plötzlich sei es nur noch um Geld gegangen.

Elif T. zog in eine Wohnung, die nach der Hochzeit ihr gemeinsames Heim werden sollte. Deshalb sollte er ihr monatlich 1000 Euro zahlen, doch das sei bald nicht mehr genug gewesen. Zudem kaufte sie eine neue Küche, die er ebenfalls in monatliche Raten abbezahlen sollte. Um das alles zu finanzieren, nahm er einen Kredit über 18 000 Euro auf.

Im Sommer 2019 beendete Elif T. die Beziehung. Für ihn sei eine Welt zusammengebrochen, sagt der 34-Jährige und muss wieder weinen. "Sie bezeichnete mich als Nichtsnutz und Penner. Ich habe alles für sie getan, und sie hat mich zutiefst verletzt." Daraufhin wollte er die Küche von ihr zurück, doch das habe sie verneint. "Ich werde dich jeden Tag nerven, bis ich die Küche wieder habe", versprach er ihr nach eigener Aussage daraufhin. Ein zentraler Punkt der Verhandlung ist der Stalking-Vorwurf, den er so erklärt. Mehrere Zeugen, darunter Arbeitskollegen und die Mutter der Getöteten, hatten zuvor ausgesagt, dass Oliver M. seine Ex-Freundin auf Schritt und Tritt verfolgte. Sie erstattete bei der Polizei Anzeige wegen Stalking und hielt alle Begegnungen in einem Tagebuch fest.

Am Abend des 26. Oktober sei er zur Wohnung seiner Ex-Freundin in der Innenstadt gegangen, um die Küche mit einem Hammer, zu Kleinholz zu verarbeiten, berichtet der Angeklagte weiter. Damit erklärte der Mann, warum er mit einem Hammer im Treppenhaus aufgetaucht war. Dort wartete er, bis sie gegen 2 Uhr zurückkehrte. "Wir haben gestritten. Dann hat sie mich beleidigt. Und dann ist es eskaliert", so seine Worte zum Tathergang. Demnach habe die Frau ein Messer gezückt und wollte ihn damit angreifen. "Im Schock habe ich mit dem Hammer ausgeholt und sie damit auf den Kopf gehauen. Und dann habe ich nur noch schwarz gesehen."

Dass er mit dem Messer auf Elif T. eingestochen haben soll, weiß er nicht mehr. Ebenso wenig, dass er eine Freundin seiner ehemaligen Lebensgefährtin, die zu Hilfe eilen wollte, schwer verletzte. "Das tut mir sehr leid", betont er. Elif T. verstarb im Treppenhaus. "Ich kann nichts dafür. Ich bin doch kein Mörder. Das Schlimmste ist, dass ich sie jetzt niemals wieder sehe."

Da sich der Angeklagte bisher nicht selbst geäußert hat, wird die Aussage des psychiatrischen Sachverständigen auf den nächsten Verhandlungstag am Montag, 13. Juli, verschoben, damit die getätigte Aussage in das Gutachten einfließen kann.

