Mannheim. (oka/env) Fahrradklingeln anstatt Motorengeheul - am heutigen Samstag beim Festival Monnem Bike steht die Mannheimer Innenstadt zwischen 11 und 20 Uhr zum dritten Mal ganz im Zeichen des Fahrrads. Die Kunststraße wird zur Drahtesel-Meile und für den Autoverkehr gesperrt. Dort haben die Besucher die Möglichkeit, einen Hochrad-Führerschein zu absolvieren. Außerdem gibt es einen Minigolf-Parcours.

Der Paradeplatz verwandelt sich in einen großen Spielplatz und lockt mit einem Klettergarten, Trampolin und Slacklines. Auf den Kapuzinerplanken findet der Radsalon statt. Dort gibt es alles rund um Fahrräder und Zubehör. Vereine und Gruppen haben ihre Stationen unter dem Motto "Spielraum Stadt" in der Verlängerten Jungbuschstraße zwischen H3/G3 bis G7/H7 aufgeschlagen.

Die Kunststraße im Bereich von N1 bis N6, die Seitenstraßen N4/N5, N5/N6 sowie die Verlängerte Jungbuschstraße sind am heutigen Samstag ab 6 Uhr voll gesperrt. Zudem gelten Haltverbote in den Seitenstraßen N1/N2, N2/N3, N3/N4, N4/N5 sowie N5/N6 und der Verlängerten Jungbuschstraße. Alle Straßensperrungen und Haltverbote werden nach dem Abbau der jeweiligen Veranstaltungen in der Kunststraße ab circa 22 Uhr und in der Verlängerten Jungbuschstraße ab circa 24 Uhr am 22. Juni wieder aufgehoben.

Großplakate informieren zusätzlich über die für das Parken gesperrten Bereiche, in denen Falschparker abgeschleppt werden. Die zentralen Verkehrsachsen Fressgasse und Marktstraße sowie die Parkhäuser in der Innenstadt bleiben weiterhin befahrbar.

Mit der Radparade demonstrieren die Aktivisten bereits zum zwölften Mal für gleiche Rechte im Straßenverkehr. Sie startet um 16 Uhr am Marktplatz, erwartet werden bis zu 1000 Radler. Die sind dabei nicht an den Rand gedrängt, sondern fahren auf den Hauptstrecken, die normalerweise Autos vorbehaltenen sind. Deshalb kommt es ab 16 Uhr entlang der Strecke zu Sperrungen.

Die 17 Kilometer lange Radtour führt vom Marktplatz über das Mannheimer Schloss und die Konrad-Adenauer-Brücke nach Ludwigshafen bis zum Südwest-Stadion. Von dort geht es über die Saarlandstraße bis zum Kulturzentrum das Haus, wo ein kurzer Zwischenstopp eingelegt wird. Dann führt der Weg über die Kurt-Schuhmacher-Brücke zurück nach Mannheim, wo die fahrt am Paradeplatz gegen 17.30 Uhr endet.

Info: Das Programm von Monnem Bike, die Strecke der Radparade und eine Übersicht der Sperrungen gibt es hier.