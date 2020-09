Mannheim. (alb) Es ist seit Jahren ein großes Problem in Mannheim: Eigentümer sogenannter Problemimmobilien und ihre Hausverwalter nutzen die oft hilflose Lage südosteuropäischer Zuwanderer skrupellos aus und verlangen von ihnen horrende Mieten für Wohnungen und Zimmer in üblem Zustand.

Vor diesem Hintergrund hat die Polizei mit Unterstützung des Zolls und der Stadt am Dienstag und Donnerstag insgesamt 18 Objekte in Mannheim, Heddesheim, Ilvesheim, Weinheim sowie in Ludwigshafen und Altrip durchsucht. Die Ermittlungen richteten sich gegen drei Eigentümer und ihre Angehörigen. Die Behörden werfen ihnen Miet- und auch Sozialleistungsbetrug vor.

Ebenfalls ins Visier geraten ist ein Mann, der zusammen mit einem der Hausverwalter Unterlagen gefälscht haben soll, um staatliche Corona-Hilfe zu erhalten. Jener Hausverwalter, ein 55-jähriger Bulgare, kam auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Er soll mehrere Sozialämter betrogen haben.

Wie wichtig die Aktionen am Dienstag und Donnerstag waren, zeigte sich in einem besonders dreisten Fall. Die Fahnder entdeckten den Mietvertrag eines Bewohners, der für einen 3,5-Quadratmeter-Raum, eigentlich der Notausgang, monatlich 320 Euro Miete zahlte. Mit gefälschten Flächenangaben sollen sich die Verdächtigen Sozialleistungen in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro erschlichen haben.

Den durch Mietwucher und Mietbetrug entstandenen Schaden können die Ermittler noch nicht beziffern. An der zweitägigen Aktion beteiligten sich 300 Einsatzkräfte der Polizei und der Stadt Mannheim. Sie trafen in den 18 Objekten mehr als 360 Personen an.

Update: Donnerstag, 17. September 2020, 19.17 Uhr

350 Euro für 3,5 Quadratmeter - Bewohner lebte im Notausgang

Mannheim. (pol/kaf) In einer groß angelegten Razzia werden seit Donnerstagmorgen mehrere Immobilien im Stadtteil Jungbusch durchsucht. Wie die Polizei mitteilt, geht es dabei um Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Sozialleistungs- und Subventionsbetrugs sowie Mietbetrug und Mietwucher.

Die Ermittlungen richten sich gegen drei Eigentümer(-familien) von sogenannten Problemimmobilien und deren Hausverwaltern, die im Verdacht stehen, unter Ausnutzung der hilflosen Lage der vornehmlich südosteuropäischen Bewohner gewerbsmäßig Sozialleistungsbetrug und Mietbetrug/Mietwucher begangen zu haben.

Weiter ermittelt die Polizei gegen einen Mann, der zusammen mit einem der Hausverwalter durch Fälschen von Unterlagen und Beratungsleistungen Personen unrechtmäßig Corona-Hilfen beschafft haben soll.

In diesem Zusammenhang ordnete ein Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Untersuchungshaft gegen einen 55-jährigen Bulgaren an, der als einer der Hausverwalter des gewerbsmäßigen Betrugs zu Lasten der Sozialämter dringend tatverdächtig ist. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

Vor diesem Hintergrund wurden am frühen Dienstag- und Donnerstagmorgen in Mannheim sowie in Heddesheim, Ilvesheim, Weinheim sowie in Ludwigshafen und Altrip insgesamt über 330 Durchsuchungsbeschlüsse in 18 Immobilien vollzogen.

Ein Beleg für die Wichtigkeit der Überprüfungen war der Mietvertrag eines Bewohners, der für seinen 3,5 Quadratmeter großen Raum, der eigentlich als Notausgang vorgesehen ist, 320 Euro Miete zu entrichten hatte.

Die Stadt Mannheim führte in den betreffenden Immobilien im Stadtgebiet Mannheim zusätzlich melderechtliche Überprüfungen der dort anwesenden Bewohner sowie baurechtliche Überprüfungen durch. Wegen des Verdachts gefälschter Flächenangaben in Mietverträgen wurde eine Vermessung der Räume vorgenommen.

Mit falschen Angaben sollen die Verdächtigen soziale Leistungen in einer Höhe von mehreren Hunderttausend Euro erschlichen haben. Der Schaden im Bereich des Subventionsbetrugs beziffert sich auf mehrere Zehntausend Euro. Der entstandene Schaden durch Mietwucher/-betrug ist bislang noch nicht bezifferbar.

An beiden Einsatztagen waren jeweils über 300 Einsatzkräfte der Polizei sowie der Stadt Mannheim und des Hauptzollamts Karlsruhe an der Durchsuchungsaktion beteiligt. In den Objekten wurden insgesamt 361 Personen angetroffen und deren Identität zweifelsfrei festgestellt.

Update: Donnerstag, 17. September 2020, 15.28 Uhr