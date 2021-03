Von Olivia Kaiser

Mannheim. Es war ein Streit unter Bekannten, der eine dramatische Wendung nahm. Am Ende ist ein 27-Jähriger tot. Am Montag hat vor dem Mannheimer Landgericht der Prozess gegen Mohamed K. begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-jährigen Tunesier vor, Yassin A. am 15. Juli 2020 mit einem Messerstich getötet zu haben und klagt ihn wegen Totschlags an. Mit ihm auf der Anklagebank sitzt sein Freund Mohamed L., der sich wegen schwerer Körperverletzung verantworten muss. Während Mohamed K. schweigt, macht der 26-jährige Mitangeklagte umfängliche Aussagen zu seiner Person und zur Tat.

Demnach arbeitete Mohamed L. in einem Hotel im Großraum Tunis und lernte dort 2013 seine Frau kennen, die in den Niederlanden lebt. Nach der Hochzeit 2018 zog er zu ihr. Doch bald gab es Probleme, das Paar trennte sich. Mohamed L. kam nach Mannheim. Dort freundete er sich mit dem Mitangeklagten an. Auch der Getötete und dessen Bruder gehörten zum Freundeskreis. An dem Abend vor der Tat traf sich die Gruppe noch in der Wohnung des Getöteten, die beiden Angeklagten übernachteten dort.

Am Tattag habe er Mohamed K. in der Wohnung von dessen Freundin in der Neckarstadt-West besucht, erzählt er. Zwei weitere Männer seien gekommen, man habe Alkohol und Speed konsumiert. Dann rief Yassin A. an und warf Mohamed K. vor, dass dieser "überall herumerzähle", die Frau seines Bruders habe mit einem anderen Mann Geschlechtsverkehr gehabt. Bei dem Betreffenden handelte es sich um einen der beiden später eingetroffenen Männer.

Einzelheiten des Gesprächs will Mohamed L. nicht gehört haben, da er sich in einem anderen Zimmer befand und die Musik laut war. Doch offenbar hatte der Getötete am Telefon gesagt, er werde mit seinem Bruder vorbeikommen, um die Sache zu klären. Mohamed L. sagte aus, dass die Brüder des Öfteren in Streitigkeiten verwickelt gewesen seien, die auch in Prügeleien mündeten. "Deshalb habe ich erwartet, dass es zu einer Schlägerei kommt", sagt er und beteuert, dass er nicht wusste, dass Mohamed K. ein Messer bei sich trug.

Die Gruppe verließ die Wohnung und traf gegen 20.10 Uhr an der Kreuzung Mittel- und Zehntstraße auf die Kontrahenten. Mohamed K. sei sehr aufgeregt gewesen, auch weil der Getötete im Telefongespräch seine Mutter beleidigt habe. Er habe die Situation entschärfen wollen und sei deshalb auf Yassin A. zugegangen, so Mohamed L. Doch dieser habe versucht, ihn zu schlagen. Er wehrte sich, stürzte jedoch im Handgemenge zu Boden und schützte seinen Kopf vor Schlägen. Deshalb habe er die Tat selbst nicht gesehen. "Als ich wieder aufblickte, lag Yassin blutend auf dem Boden." Die Männer flohen und trennten sich dabei. Die Polizei nahm die beiden Angeklagten wenig später an der Stadtbahn-Haltestelle Neckarstadt-West nahe der Untermühlaustraße fest.

Eine Polizistin und ihr Kollege sagen aus, dass Mohamed K. das Messer kurz vor dem Zugriff in ein Gebüsch warf. Dort wurde es sichergestellt, an der zwölf Zentimeter langen Klinge befanden sich Blutspuren. Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann wirft Mohamed K. vor, das hinter dem Rücken versteckte Jagdmesser gezückt und damit zunächst den Bruder des Getöteten am Arm verletzt zu haben. Dann habe er dem 27-Jährigen einen Stich in den Oberkörper versetzt und ihn dabei schwer verletzt. Die Ermittlungen haben ergeben, dass sich die Messerattacke auf der Mittelstraße vor einem Friseursalon ereignete. Die Brüder schleppten sich noch bis zur Kreuzung Elfenstraße, wo Yassin A. dann zusammenbrach.

Auch die Polizistin, die nur Minuten später mit ihrem Streifenpartner am Tatort war, tritt in den Zeugenstand. Sie sagt aus, dass sich dort viele Schaulustige versammelt hatten – darunter auch Menschen, die das Geschehen verfolgt hatten und Hinweise gaben. Sie selbst habe zunächst erste Hilfe geleistet, bis der Rettungswagen eintraf. Da sei der Mann bereits bewusstlos gewesen. Aufgrund von Videoaufnahmen aus einem Wettbüro gab es eine Beschreibung der Flüchtigen. Am Tatort wurde zudem eine Tasche mit Ausweisdokumenten von Mohamed K. gefunden.

Yassin A. erlag noch in derselben Nacht seinen schweren Verletzungen an Lunge und Herz. Mohamed L. betont, sein Freund habe den Mann nicht töten wollen. "Er hat gesagt, es war nur ein leichter Stich." Der Prozess wird am 10. März fortgesetzt.

Update: Montag, 1. März 2021, 20.42 Uhr