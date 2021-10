Von Olivia Kaiser

Mannheim. Nachdem die Stadt das Kurzstreckenticket beschlossen hat, kommt der nächste Vorschlag, der den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen soll: Die SPD-Fraktion hat den Antrag gestellt, dass Jugendliche, die ein Maxx-Ticket haben, am Wochenende damit kostenlos ihre Familienangehörigen mitnehmen können. "Das Maxx-Ticket wird von den Schülern gut angenommen. Für Wochenendausflüge ist allerdings noch das Auto für viele Familien die erste Wahl, da es für alle günstiger ist, als zusätzliche Fahrscheine für die Eltern und teilweise Großeltern", erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Isabel Cademartori.

Die Sozialdemokraten sehen mit der Idee auch die Chance, die Umwelt zu entlasten und die Verkehrswende weiter voranzubringen. Vorbild ist das Jobticket, bei dem Inhaber am Wochenende bis zu vier Personen mitnehmen können. Da sei diese Mitnahme jedoch schon eingepreist, gab Christian Specht, Erster Bürgermeister und Vorsitzender des Zweckverbands Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN) zu bedenken. "Das ist beim Maxx-Ticket natürlich nicht der Fall, das soll ja auch so günstig wie möglich sein." Specht bezweifelte, dass die Nachfrage für das Angebot überhaupt vorhanden ist, "wir können aber natürlich mal in den Markt reinhören."

Oberbürgermeister Peter Kurz erklärte, man werde den Vorschlag dem ZRN unterbreiten. "Man könnte das durchaus als Werbemaßnahme verstehen", so Kurz. Prinzipiell sei der Fall klar: "Sollte Mannheim den Vorschlag der SPD umsetzen, müsste die Verwaltung ermitteln, was das kostet und die Summe in den Pool des Verkehrsverbunds einzahlen." So wird es beim Kurzstreckenticket gehandhabt. Die Frage sei allerdings, ob man als Stadt das Geld für eine Maßnahme in die Hand nehmen wolle, deren Effekt für die Mobilitätswende überhaupt nicht absehbar ist, so Kurz.

Christian Specht hatte aber noch eine Neuigkeit im Gepäck, die ein anderes Licht auf die Sache wirft: Das Land Baden-Württemberg plant für 2022 ein 365-Ticket für Jugendliche unter 21 Jahren. "Das hätte natürlich massive Auswirkungen auf unser Maxx-Ticket", so Specht. Momentan werden die Kosten für das Vorhaben errechnet. Er schlug vor, abzuwarten, was für eine Entscheidung das Land fällen wird.

Da könne man mitgehen, erklärte Cademartori. Sie regte allerdings an, die Wochenend-Mitnahmemöglichkeit beim Maxx-Ticket ein oder zwei Monate zu testen, um zu sehen, ob der Service angenommen werde. Specht sagte zu, diese Anregung weiterzuleiten. Apropos Attraktivitätssteigerung für den Nahverkehr: Mit Interesse schaue man auf die Entwicklungen in Heidelberg, fügte der ZRN-Chef an. Dort ermittelt die Verwaltung derzeit, was ein kostenloser Nahverkehr im Stadtgebiet kosten würde (die RNZ berichtete mehrfach).

Nach Spechts Meinung entstehe aber nur ein Effekt zugunsten der Mobilitätswende, wenn die einpendelnden Kommunen mitgenommen werden. "Aber zahlt Heidelberg dann für die anderen? Machen die Nachbargemeinden mit? Wird das im großen Kontext gelingen, und was würde das kosten? Das ist spannend."