Von Marco Partner

Mannheim. Die 414-jährige Stadtgeschichte Mannheims ist auch eine Geschichte der Migration. Ob Glaubensflüchtlinge und Arbeitssuchende im 17. Jahrhundert, berühmte Kunstschaffende oder unbekannte Taglöhner zur Barockzeit, Zwangsmigranten, Heimatvertriebene oder Gastarbeiter im 20. Jahrhundert: Ein- und Zuwanderungen haben die Quadratestadt nachhaltig geprägt. Die neue Publikation "Zuwanderung in Vielfalt" des Marchivums zeichnet nun die großen und kleinen Geschichten der Menschen nach, die seit der Stadtgründung im Jahre 1607 ihr Glück oder Zuflucht in Mannheim suchten.

Der mit Statistiken, Tabellen und Bildern bestückte Band wurde in Kooperation mit dem Historischen Institut der Universität und dem Altertumsverein realisiert. In 13 Kapiteln widmen sich wissenschaftliche Autoren in chronologischer Reihenfolge ganz unterschiedlichen Epochen, durch welche sich die Migrationsströme wie ein roter Faden ziehen. Es ist eine Geschichte des Aufstiegs, tiefer Krisen und stetiger Neuanfänge. Bereits beim Wandel des Dorfs Mannheim zur Stadt zu Beginn des 17. Jahrhunderts wird gezielt in vier Sprachen (Deutsch, Französisch, Holländisch und Latein) um Zuwanderer geworben.

50 Jahre später, nach dem Dreißigjährigen Krieg, ist Mannheim wie ausgestorben. Unter Kurfürst Karl Ludwig wagt man ein "multinationales Experiment": Stadtdirektor Henri Clignet, selbst aus der Wallonie stammend, ruft nach "ehrlichen Leut von allen Nationen". Das Angebot klingt heute noch verlockend: 20 Jahre Steuerbefreiung und ein kostenloser Bauplatz bewirken tatsächlich einen starken Zustrom. "Wer würde sonst so unvernünftig sein, bereits gebauten Städten wie Frankfurt, Worms oder Speyer aus dem Wege zu gehen, um sein Geld in den Mannheimer Sandhaufen zu stecken?", begründet Clignet damals die Privilegien.

Um 1665 gibt es mehr französischsprachige Bewohner als Deutsche in den Quadraten. Und auch die ersten italienischen Zuwanderer (Zitronenhändler und Kaminfeger) sind in den historischen Quellen vermerkt. Doch der Pfälzische Erbfolgekrieg (1688-1697) stellt das multikulturelle Mannheim erneut vor eine Zäsur. Die wohlhabende Bevölkerung wandert aus, nur die Ärmeren bleiben zurück und hausen unweit des Neckars in einem "Neu-Mannheim", das nur aus zwei Straßenzügen mit einfachen Behelfsbauten besteht.

Im 18. Jahrhundert ist die Zuwanderung regionaler Natur. Ein internationaler Zuzug ist auf die Oberschicht begrenzt. Von 1719 bis 1778 verfünffacht sich die Einwohnerzahl von 5000 auf 25.000. Mannheim wird Residenzstadt, erlebt eine kulturelle Blütephase mit Mozart und Schiller – hinter dem höfischen Glanz aber verbirgt sich auch Ausgrenzung, unter anderem gibt es die Ausweisung mittelloser Frauen und ihrer Kinder. Auch für Sinti-Familien und Bettler bleiben die Tore geschlossen. Ohnehin setzt die Publikation zur Mannheimer Migrationshistorie keine rosarote Brille auf. Sie versucht nichts zu verklären, sondern will erklären, wie Begegnungen mit dem Fremden zu jeder Epoche nicht nur Neugierde, sondern auch Ängste und Ablehnung hervorrufen. Wie kulturelle Vielfalt als Bereicherung, aber auch als Bedrohung gesehen wird. Bereits im 17. Jahrhundert gibt es Ressentiments gegen jüdische Metzger, im 19. Jahrhundert wird eine zu starke Einwanderung aus dem Odenwald beklagt.

1823 ist es der Italiener Paolo Francesco Giulini, der im heutigen Wohlgelegen die erste Chemie-Fabrik baut, und somit die Industrialisierung Mannheims einläutet. Im Waldhof entsteht die Spiegelfabrik mit deutsch-französischer Kolonie, in der Zellstofffabrik sind vor allem Polen, in den Ziegeleien und Ölfabriken Italiener tätig. Mannheim erfährt um 1900 eine Sogwirkung, mutiert zur Arbeiterstadt. Die Einwohnerzahl steigt von 79.000 (1890) auf 206.000 (1914), was primär der Zuwanderung zu verdanken ist.

Mit dem Ersten Weltkrieg erfährt dieser Aufstieg ein schlagartiges Ende. Die in Mannheim lebenden "Ausländer", obwohl viele in der Quadratestadt geboren sind, werden in Internierungslager geschickt. Die Firmen reagieren zunächst empört, stellen dann aber ihrerseits Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter ein. Auch die Migration während und nach dem Zweiten Weltkrieg ist von Zwangsarbeit und Vertriebenen geprägt. Und dann wäre da noch das deutsche "Wirtschaftswunder," an welchem vor allem Gastarbeiter aus Italien, der Türkei, Griechenland und dem ehemaligen Jugoslawien tatkräftig mitwirken.

In den Industriebetrieben und der Baubranche sind die ausländischen Arbeitskräfte ab den 1950er-Jahren besonders gefragt. Aber es gibt auch Schattenseiten: Die Wohnsituation ist prekär, häufig kommen die jungen Arbeiter nur in Baracken am Stadtrand oder direkt auf dem Werksgelände unter. Eine Integration der "Gastarbeiter" ist nicht Teil des Aufschwungs. Im Lindenhof kommt es 1961 zu Bürgerprotesten gegen italienische Wohnheime, aber auch eine Anti-Rassismus-Bewegung wird in Gang gesetzt.

1989 verabschieden Kirchen, jüdische Gemeinde, Gewerkschaftsbund und der Gemeinderat die "Mannheimer Erklärung für Toleranz und Offenheit im Zusammenleben mit Ausländern und Zuwanderern". Heute bekennen sich über 300 Einrichtungen zum respektvollen Miteinander – auch der Buchtitel "Zusammenleben in Vielfalt" bezieht sich direkt auf diese Erklärung. "Das Thema ist historisch, aber auch immer aktuell", sagt Mitherausgeber Harald Stockert. Manchmal loht sich der Blick auf die Vergangenheit, um die Gegenwart besser zu verstehen und für die Zukunft zu lernen.

Info: Die Migrationspublikation kann direkt beim Marchivum erworben werden.