Von Olivia Kaiser

Mannheim. Der Pfalzplatz liegt verlassen da an diesem sonnigen Vormittag. Der Kinderspielplatz ist verwaist, ebenso die Sportanlage. Auch im Gemeinschaftsgarten Lindenhof, wo die Anwohner ihre eigenen Tomaten und Erdbeeren ziehen, werkelt gerade niemand. Wirklich hübsch ist der große Platz aber nicht. Das liegt daran, dass es eigentlich eine graue Betonfläche ist. Das wird sich auch so schnell nicht ändern, denn unter dem Pfalzplatz befindet sich Mannheims größter Tiefbunker. Die meterdicke Betonfläche ist die Decke. Die Eingänge und Luftschächte sind seit vielen Jahren verschlossen. Betreten verboten. Im Gegensatz zu den Hochbunkern, die als stumme Mahnmale gegen Krieg und Vernichtung auch heute noch das Stadtbild prägen, sind die Tiefbunker so gut wie unsichtbar.

"Mannheims geheimnisvolle Orte" - Tiefbunker und Pfalzplatz



























































Eine leicht abschüssige Betonrampe führt zum Eingang. Sie ist mit Unkraut überwuchert. Aus den Betonritzen sprießen Disteln und Gräser. Nicole Tettweiler zieht einen Schlüsselbund aus der Tasche und macht sich an der vergitterten Eisentür zu schaffen. Als Mitarbeiterin der Abteilung Verwaltung und Katastrophenschutz der Mannheimer Feuerwehr fällt die Betreuung der Mannheimer Bunker in ihren Zuständigkeitsbereich. Die Tür schwingt auf und gibt den Blick in einen breiten Gang frei. "Das ist noch nicht der eigentliche Bunker", erklärt Tettweiler und verweist auf eine dicke Panzertür am Ende des Gangs.

Ungefähr die Größe von sechs Fußballfeldern habe der Tiefbunker, schätzt Nicole Tettweilers Vorgesetzter Klaus Handermann. Er ist in acht baugleiche Schutzräume unterteilt. Heute sind die Räume leer - mit Ausnahme der dicken Spinnweben an den gelb-beigen Wänden. "Während des Zweiten Weltkriegs waren die Räume in einzelne Parzellen unterteilt", erzählt Wolfgang Schaffner vom Immobilienmanagement der Stadt Mannheim, das von kommunaler Seite für die Bunker verantwortlich ist. 5000 Personen konnten unter dem Pfalzplatz Zuflucht suchen. Auf dem Betonboden sind die Abgrenzungen an manchen Stellen noch sichtbar.

In Mannheim wurden zwischen 1940 und 1945 über 50 Luftschutz- und Tiefbunker errichtet. Adolf Hitler hatte den Bau befohlen. Bereits 1934 waren die deutschen Städte nach dem Grad ihrer Luftgefährdung kategorisiert worden. Mannheim zählte aufgrund seiner "kriegswichtigen Industrie" zu den Städten der I. Ordnung. Nach Kriegsende lagerten die Amerikaner unter anderem Kartoffeln im Pfalzplatz-Bunker - so steht es in einer Abhandlung des Marchivums.

Mitte der 1980er Jahre - zur Hochzeit des Kalten Kriegs - gerieten die Bunker wieder ins Blickfeld der Politik. Der Bund ließ Schutzanlagen in Westdeutschland zu Atomschutzbunkern umrüsten. In Mannheim entstanden etwa 20 Schutzräume, der Pfalzplatz-Bunker war einer davon. Mit dem Ende des Kalten Kriegs sank die Bedeutung der Schutzräume. "Eine Umnutzung, zum Beispiel in eine Tiefgarage, wäre im Fall des Pfalzplatz-Tiefbunkers viel zu teuer", sagt Schaffner. Mittlerweile ist die Betondecke undicht und Wasser dringt durch die Fugen ein.

In den unterirdischen Räumen scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Alles ist noch da: Die sanitären Anlagen, die großen Plastikbehälter, in denen das Trinkwasser gehortet wurde, und die Sandfilteranlage, die beim Einsatz von giftigen Kampfstoffen die Menschen mit sauberer Luft versorgt hätte. Auch elektrischen Strom gibt es - mitsamt Kurbelvorrichtung, sodass die Bürger bei einem Stromausfall selbst Energie hätten erzeugen können. Fluoreszierende Streifen an der Wand sorgen für die Orientierung in der Dunkelheit. "Dieser Tiefbunker war für eine Aufenthaltsdauer von zwölf Stunden ausgerichtet", berichtet Nicole Tettweiler. Hätte tatsächlich eine Atombombe die Stadt getroffen, wäre die Zeitspanne kaum lang genug gewesen. Deshalb ist es ein großes Glück, dass der Ernstfall nie eingetreten ist.