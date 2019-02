Spätestens in zwei Jahren will Richard Brox seinen Traum verwirklichen. Foto: Gerold

Von Wolf H. Goldschmitt und Wolfgang Jung

Mannheim/Ludwigshafen. Er darf sich mit Fug und Recht "bekanntester Obdachloser Deutschlands" nennen. Sein Buch "Kein Dach über dem Leben" hat sich über 30.000 Mal verkauft, die Bestsellerliste des "Spiegel" dominiert und geht bereits in die sechste Auflage. Richard Brox weiß also genau, wovon er spricht, wenn er anklagt: "Es ist ein Skandal, dass es in unserem reichen Land Menschen gibt, die in klirrender Kälte auf der Straße erfrieren". Jetzt plant er ein Hospiz für Wohnsitzlose.

Vor über 30 Jahren hat der gebürtige Mannheimer seine Heimatstadt verlassen. Von heute auf morgen aus der Genossenschaftswohnung geworfen. Über die Gründe, warum es mit ihm bergab gegangen ist, redet er nicht gern: "Die Sucht damals..." Ohne Geld landet er mit zwei Plastiktüten voller Habseligkeiten seiner Eltern im Mannheimer Männerwohnheim.

Am nächsten Morgen ist auch noch sein letzter Besitz gestohlen. In seinem Erfolgswerk, das offiziell zur Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung zählt, rechnet Richard Brox schonungslos ab. Mit der "sozial eiskalten Stadt Mannheim" und mit anderen "Berbern", die seinen Weg gekreuzt haben.

"In all den Jahren habe ich nicht einen Obdachlosen getroffen, der mich nicht angelogen hat. Um auf der Straße anerkannt zu sein, musst du irgendeine haarsträubende Geschichte erzählen." Brox selbst erfindet das Märchen, dass seine Eltern bei der Katastrophe von Ramstein umgekommen seien. Das sollte Eindruck machen. "Aber auf einmal haben mich diese Lügen angewidert." Der 54-Jährige ändert sein Leben nach Jahren der Wanderschaft. Auch dank der Hilfe des Autors Günther Wallraff kommt er auf die Beine und schreibt seine ergreifende Lebensbeichte.

Seit ein paar Wochen lebt der "Kurpfälzer Wandersmann" in einer eigenen kleinen Wohnung in Köln. Aber dort ist er nur selten anzutreffen. Als gefragter Interviewpartner tingelt Brox pausenlos durch die Lande, nutzt die Sozialen Medien und Lesungen in Bibliotheken, um auf das Schicksal der Wohnungslosen aufmerksam zu machen. Auch an der Volkshochschule Heidelberg hat der Kämpfer gegen Armut und Ausgrenzung bereits unterrichtet. Sein Mut machendes Fazit der unzähligen Diskussionen: "Ich glaube nicht, dass mich die Menschen, die nach den Gesprächen in ihre warmen Wohnungen zurückkehren, nur als erfrischendes Element in ihrer Wohlstandswelt sehen".

Wer zu ihm komme, zeige echtes Interesse an der Problematik Obdachlosigkeit. Das sei gut, denn Brox hat einen Traum: eine hospizähnliche Wohngemeinschaft für Wohnungslose, die bisher einsam auf der Straße oder in einer Klinik sterben. "Diese Menschen will ich auf ihrem letzten Weg begleiten", plant er. Fast die kompletten Einnahmen aus dem Buch lässt er für seinen Plan ansparen. Seit Erscheinen der Biografie vor zwei Jahren wächst die Summe langsam an. Wann es reicht? "Vielleicht in ein bis zwei Jahren", macht er sich Hoffnung.

Gemeinsam mit Mitstreitern, darunter auch Wallraff, sucht er eine Wohnung in Köln. "Der Zugang und das Bad müssen behindertengerecht sein. Es geht um eine menschenwürdige Lebensmöglichkeit mit fachmännischer Betreuung." Er selbst sei bereit, als Leiter viel Verantwortung zu übernehmen.

Zurzeit arbeitet der Mann, der offenbar keinen Schlaf benötigt, unentwegt an der Fortsetzung seiner Erinnerungen. "Und an einem Roman", verrät er stolz. Nicht zuletzt macht er sich Gedanken darüber, wie den Notleidenden schnell und unbürokratisch geholfen werden kann. "Ich habe einen Zwei-Punkte-Plan, der eigentlich nicht allzu schwer umzusetzen ist - wenn man denn will", erzählt er weiter. Brox wünscht sich zum einen Patenschaften von ortsansässigen Firmen für sozial Benachteiligte - zum Beispiel für kinderreiche Familien, Alleinerziehende, Rentner, Obdachlose und Personen mit Behinderungen.

Schon mit der Übernahme der Kosten für eine Jahreskarte für alle Betroffenen sei sehr viel erreicht. Und zweitens könnte seiner Meinung nach ein freier Zugang zum Mittagstisch in den Kantinen von Firmen und im öffentlichen Dienst die Not für Armutsbetroffene und sozial Benachteiligte lindern helfen. Und einen weiteren Wunsch hat Richard Brox: "Bitte hört auf, die Obdachlosen als Fußabtreter der Gesellschaft zu behandeln".