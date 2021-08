Von Olivia Kaiser

Mannheim. Diffuse Gliome sind meist unheilbare Hirntumore. Sie können operativ nur schwer vollständig entfernt werden, da sie sich wie eine Art Geflecht im Gehirn verankern. Auch Chemo- oder Strahlentherapie sind häufig nur begrenzt wirksam. In über 70 Prozent der Fälle tragen die Tumorzellen jedoch eine übereinstimmende Genmutation. Das machen sich Mediziner und Krebsforscher aus Heidelberg und Mannheim zunutze. Sie haben einen mutationsspezifischen Impfstoff entwickelt. Eine erste klinische Studie war erfolgreich. Im Gespräch mit der RNZ erzählt Studienleiter Michael Platten, Direktor der Klinik für Neurologie der Universitätsmedizin Mannheim und Abteilungsleiter im Deutschen Krebsforschungszentrum, wie diese Impfung funktioniert.

Herr Prof. Platten, die Impfung wurde im Rahmen einer Studie rund 30 Patienten verabreicht, die an einem Gliom leiden. Was soll die Impfung bewirken?

Diese Krebsart kann durch Operation sowie Strahlen- und Chemotherapie zwar behandelt werden, aber wir wissen, dass sich regelmäßig ein Rezidiv bildet. Das wollen wir durch die Impfung unterdrücken. Sie richtet sich gegen ein ganz spezifisches Merkmal, nämlich ein mutiertes Eiweißmolekül in den Tumorzellen - die sogenannte IDH1-Mutation. Sie ist jedoch nicht in allen Hirntumoren vorhanden, deshalb kommen nur die Hirntumore in Betracht, die diese Mutation aufweisen.

Wie funktioniert der Impfstoff genau?

Man kann das Immunsystem spezifisch gegen die Tumorzellen aktivieren. Wir haben einen Teil dieses Eiweißmoleküls nachgebaut, ein sogenanntes Peptid. Dies wird dem Patienten zusammen mit einem Impfverstärker unter die Haut gespritzt, dadurch werden Immunzellen aktiviert. Sie können dann die Tumorzellen anhand ihrer veränderten Eiweißstruktur erkennen, wandern in das Tumorgewebe und greifen die Tumorzellen an, die so am weiteren Wachstum gehindert werden.

In welchem Stadium der Erkrankung wurde die Impfung verabreicht?

Alle Patienten wurden zunächst operiert und haben dann eine Strahlen- und/oder Chemotherapie erhalten. Die Impfung wurde parallel dazu gegeben.

Wie lange dauert es noch, bis die Impfung zugelassen werden könnte?

Wir sind den ersten wesentlichen Schritt gegangen, indem wir in einer sogenannten Phase 1 Studie nachgewiesen haben, dass diese Impfung den Patienten nicht schadet und dass sie die gewünschte Immunreaktion hervorruft. Der nächste Schritt ist, im Rahmen einer weiteren Studie mit einer entsprechenden Kontrollgruppe nachzuweisen, dass dieser Ansatz tatsächlich zu besseren Ergebnissen führt als die herkömmliche Therapie. Ich schätze aber, dass es noch circa fünf Jahre bis zur Zulassung dauert, sofern der Wirksamkeitsnachweis erbracht wird.

Könnte das Verfahren auch bei anderen Tumorerkrankungen angewendet werden?

Prinzipiell schon. Eine ähnliche Eiweißstruktur findet sich auch in bestimmten Formen von Knochenkrebs, Gallengangskrebs und Leukämie, ist aber am häufigsten in den Gliomen zu finden. Wir versuchen jedoch, weitere Mutationen zu finden, gegen die sich das Immunsystem aktivieren lässt.