Mannheim. Für Ingeborg Mack ist es ein Ritual. Jeden Samstag ist die Mannheimerin schon früh auf den Beinen, schlendert mit ihrem Mann um halb 9 Uhr am Morgen gemütlich an Bergen aus Blumenkohl, gigantischen Amalfi-Zitronen und duftenden Kräutern vorbei, atmet Gerüche, saugt Farben ein – und füllt die Taschen nach und nach mit frischem Obst und Gemüse. "Seit 40 Jahren machen wir das schon, wir lieben die Atmosphäre, das Persönliche beim Einkaufen", sagt die Rentnerin, die auch hier und da ein Schwätzchen hält.

Christina Kübler verkauft Spezialitäten wie französische Macarons. Foto: Partner

Zum Beispiel mit Helene Herold. Die Landwirtin aus Lampertheim musste lange auf ein Plätzchen auf dem Wochenmarkt warten. Als 2006 einer der Beschicker absprang, starteten die südhessischen Selbsterzeuger ganz am Rand und arbeiteten sich langsam vor. Inzwischen sind die Herolds schon fast in der Mitte des Markts angekommen, in der "Spargelstraße", ganz nah am Alten Rathaus. Im Mai verwandelt sich das Gässchen mit seinen Gemüsepavillons in ein Meer aus Spargel und Erdbeeren. Jetzt führt man saisonbedingt ein anderes Sortiment: wie Wirsing, Lauch, Feldsalat oder Rote Beete.

Nathalie Müller aus Ludwigshafen führt auch heimische Winter-Exoten wie Kalettes, eine Kreuzung aus Rosen- und Grünkohl. Bereits um 3 Uhr muss die Verkäuferin am Markttag aus den Federn steigen. Der Stand sei zwar in gut 20 Minuten aufgebaut, will aber auch harmonisch gefüllt werden. Das Auge kauft beim Bummel für Seele und Magen schließlich mit. Ab 7 Uhr in der Frühe wird gewogen, verpackt und geschnackelt. "Manche Stammkunden schütten ihr Herz aus, bringen auch mal einen Kaffee oder ein Eis vorbei, das gibt es im Supermarkt nicht", sagt sie über den Reiz ihrer Arbeit.

Während viele Branchen unter der Corona-Pandemie leiden, floriert auf dem Marktplatz das Geschäft. "Beim ersten Lockdown wurden wir förmlich überrannt", erinnert sich die Verkäuferin. Und stellt schon länger einen Wandel fest: Zu ihrem Marktstart vor rund zwölf Jahren spazierten vor allem ältere Besucher durch die Stände, in den letzten Jahren aber entdecken immer mehr junge Leute den Markt mit frischen, regionalen Produkte für sich. Statt prall gefüllter Plastikbeutel baumeln vermehrt Stofftaschen und neuerdings sogar wieder Körbe an den Händen der Besucher.

Neue Kunden, neue Sitten: Während die Macks ihre Einkäufe wohl schon längst in ihrer Küche verstaut haben, bummelt Andre Sierek gegen 10.30 Uhr über den Markt. Einen Korb haben der 29-jährige Mannheimer und seine Freundin nicht dabei. Dafür einen Hund – und jede Menge Zeit. Bei einem italienischen Stand gönnen sie sich erst mal ein Ciabatta-Brot mit Parmaschinken. Danach geht es zum Kaffee-Stand. "Wir frühstücken gern hier, gerade als die Cafés und Restaurants wegen Corona geschlossen hatten, war das eine schöne Abwechslung", erklärt er. Dabei ist es geblieben. Nach dem Frühstück wird noch ein wenig eingekauft.

Obst und Gemüse gibt es am Stand von Nathalie Müller. Foto: Partner

"Es gibt Sachen, die es so im Supermarkt nicht gibt. Es ist ein Erlebnis, man schaut genauer hin und läuft nicht so schnell vorbei", sagt Sierek. Maracuja aus dem Amazonas, Käsekuchen, der extra aus Freiburg angerollt kommt, eingelegte Oliven und Käse aus Griechenland: Neben den heimischen Produkten ist es gerade die Exotik zwischen aufgetürmten Äpfeln und Kartoffeln, die viele Besucher anlockt. Denn manches gibt es (fast) nur auf dem Markt. Wie sizilianische Cipolline, handgemachte Pasta.

Oder Pferdefleisch. Christine Bergold aus Wachenheim parkt ihre mobile Fleischtheke schon seit 20 Jahren in der Nähe des Marktbrunnens in G 1. Und konnte schon viele Skeptiker überzeugen: "Manche probieren erst ein bisschen und sind zögerlich. Doch viele kommen wieder, bestellen immer mehr und nehmen etwas für Nachbarn und Bekannte mit", erzählt die Landmetzgerin. Sogar aus dem Schwabenländle kämen manche Kunden angereist. Ein paar Stände weiter folgt gleich das nächste Unikat: das Wägelchen von Philipp Burkhardt, dem vierfachen Deutschen Weißwurst-Meister.

Nicht immer aber müssen die Spezialitäten so ausgefallen sein. Beim kleinen Stand von Peter Kunkler gibt es genau eine Sache: Dampfnudeln aus Oggersheim, und bei den morgendlichen 6 Grad qualmen die salzverkrusteten, heißen Hefeklöße besonders reizvoll. "Hier gibt es einfach genussvolles Essen und viel Handgemachtes", sagt Christina Kübler. Seit vier Jahren platziert sie ihr Pâtisserie-Wägelchen am Marktbrunnen. Corona tat ihrem Geschäft mit Macarons, Tartes und anderen französischen Leckereien keinen Abbruch. "Ich denke, der Wochenmarkt hat in dieser Zeit sogar gewonnen", erklärt die Ludwigshafenerin.

> Der Mannheimer Wochenmarkt in G1 existiert seit 1613. Auf einer Fläche von rund 5000 Quadratmetern bieten 60 Markthändler eine reichhaltige Auswahl an Lebensmitteln, Blumen und Pflanzen an. Auch Messer und Scheren können traditionell geschliffen werden. Die Öffnungszeiten sind Dienstag und Donnerstag von 7 bis 14 Uhr sowie Samstag von 7 bis 15 Uhr. (mpt)