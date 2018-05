Mannheim. (RNZ) Immer mehr Kinder kommen im Universitätsklinikum (UMM) zur Welt. Im vergangenen Jahr haben sich rund 1790 Eltern für eine Entbindung im Mannheimer Perinatalzentrum entschieden, 1869 Kinder wurden geboren. "Das ist die höchste Geburtenzahl seit über 20 Jahren", bilanziert Klinikumssprecher Dirk Schuhmann.

Mit der neuen Rekordzahl setzt sich der Trend der letzten Jahre fort. 2016 meldete das Klinikum zum Jahresende 1784 Geburten, 2015 waren es 1528. Für die Entscheidung sei das Wissen ausschlaggebend, dass für Mutter und Kind im Notfall alle Möglichkeiten der modernen medizinischen Maximalversorgung in direkter Nähe zum Kreißsaal bereitstehen, erklärt Schuhmann.

Die jungen Eltern schätzten zudem die familienorientierte Atmosphäre bei der Geburt und nutzen häufig ein Zimmer im Drei-Sterne-Patientenhaus, in dem auch der Vater übernachten kann."Wir sind auf problemlose Entbindungen genauso gut eingestellt wie auf Risikogeburten", berichtet der Direktor der Frauenklinik, Prof. Dr. Marc Sütterlin, und betont: "Dabei ist es unser Anspruch, den werdenden Eltern - soweit gewünscht und medizinisch vertretbar - ein natürliches Geburtserlebnis zu ermöglichen."

Die Schwangeren können im Kreißsaal die Entbindungsposition frei wählen: So stehen Wannen für Wassergeburten ebenso bereit wie sanfte Methoden der Schmerzlinderung, zum Beispiel Homöopathie, Akupunktur, Aromatherapie und Lachgas. Da die Anästhesie im Universitätsklinikum rund um die Uhr vor Ort ist, kann auch jederzeit eine Peridural-Anästhesie (PDA) und - falls medizinisch notwendig oder von der Mutter gewünscht - ein Kaiserschnitt durchgeführt werden. Nach der Geburt stehen unter anderem speziell geschulte Stillberaterinnen bereit. Das trägt dazu bei, dass über 85 Prozent der Mütter ihr Kind bei der Entlassung stillen.

2017 haben die Ärzte und Hebammen am Klinikum bisher 64 mal Zwillinge entbunden, außerdem gab es drei Drillingsgeburten. Dabei hatten etwa 85 Prozent aller Babys ein Geburtsgewicht von über 2500 Gramm, rund vier Prozent wogen unter 1500 Gramm. Diese sogenannten Frühchen werden von Kinderärzten und Pflegekräften der Neonatologie intensiv betreut.

Am UMM können auch Neugeborene mit nicht vollständig entwickelten Lungen über eine Lungenmaschine - die so genannte Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO) - mit Sauerstoff versorgt werden, bis die eigene Lunge diese Aufgabe übernehmen kann. Diese deutschlandweit nur an sieben Standorten angebotene lebensrettende Therapie kam 2017 in Mannheim bei 38 Neugeborenen zum Einsatz.