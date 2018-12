Von Olivia Kaiser

Mannheim. Ein reich geschmückter Tannenbaum steht im ansonsten eher sterilen Flur der Klinik für Neonatologie. Weihnachten ist eben überall - auch im Uniklinikum Mannheim auf der Station für Neugeborenenmedizin. Und vielleicht gerade dort. Denn dort dreht sich alles um das eine Geschenk, das größte und wertvollste von allen: das Geschenk des Lebens. Und genau dort wird klar, wie kostbar und zerbrechlich es ist. Während andere Menschen zu Hause mit ihren Liebsten feiern, bangen andere um das Wohl ihres Kindes. Doch sie sind nicht allein. Ärzte und Pflegepersonal stehen ihnen bei, spenden Hoffnung und versuchen, wenigstens ein kleines bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen.

Daria-Maria ist etwa vier Monate alt. Mit ihren großen dunklen Augen blickt sie wach in die Welt. Ihre Fingerchen schließen sich immer wieder zu kleinen Fäusten, sie strampelt mit ihren Beinchen - so wie Säuglinge das eben zu tun pflegen. Dass sie schwer krank ist, sieht man ihr kaum an - außer, dass sie ein bisschen klein ist für ihr Alter. Doch seit ihrer Geburt liegt Daria-Maria im Uniklinikum Mannheim. Ihre Mutter Denisia Padure ist seitdem kaum von ihrer Seite gewichen. "Sie ist auf mich fixiert", erzählt die 25-Jährige. "Wenn ich einmal nicht da bin, wird sie schnell unruhig." Und tatsächlich suchen die großen dunklen Augen immer wieder die Mama, die ihr dann beruhigend den Bauch streichelt oder die Finger drückt.

Daria-Maria wurde mit einer Zwerchfellhernie geboren. "Dabei handelt es sich um ein Loch im Zwerchfell", erklärt die Assistenzärztin Elena Huynh. "Deshalb rutschen die Organe des Säuglings im Mutterleib in den Bauchraum und den Brustkorb. So kann sich die Lunge nicht richtig ausbilden." In einer Operation wird das Loch geschlossen und die Organe wieder richtig platziert. Doch danach müssen die Neugeborenen noch einige Wochen im Krankenhaus bleiben, damit sich die Lungen richtig entwickeln können.

Diese Operation hat Daria-Maria hinter sich gebracht. Doch am 28. Dezember muss sie erneut operiert werden. Deshalb hat sich die Hoffnung von Denisia Padure zerschlagen, Weihnachten im Kreis der Familie verbringen zu können. Von Oldenburg ist sie nach Mannheim gekommen, um ihrem Kind die bestmögliche Versorgung zu ermöglichen, wie sie sagt. Ihr Mann kann aufgrund der großen Entfernung nur selten zu Besuch kommen, doch das Weihnachtsfest verbringt er mit Frau und Kind in Mannheim. Per Handyvideo hält Denisia Padure ihre Mutter und die übrige Familie über Daria-Marias Zustand auf dem Laufenden.

Elena Huynh hat während der Weihnachtstage jeweils bis 12 Uhr Dienst auf der Station. Für die 27-Jährige gehört das zum Job. "Meine Familie lebt in Heidelberg. Das ist nicht weit weg, und so kann ich trotz des Diensts mit ihnen Weihnachten feiern", sagt sie. Jana Steidel stimmt zu. Die Gesundheits- und Kinder-Krankenpflegerin arbeitet ebenfalls an Weihnachten im Schichtdienst. An Heiligabend hat die Haßlocherin Frühdienst. "Danach feiere ich mit meinen Eltern, Geschwistern und Nichten", erzählt sie. Auch an den beiden Feiertagen muss sie in die Klinik. "Das gehört dazu", sagt sie achselzuckend. "Ich habe noch keine Kinder, mir fällt das nicht schwer."

Jana Steidel und ihren Kollegen ist es wichtig, dass auf der Station ein bisschen Weihnachtsatmosphäre aufkommt, auch weil es eine willkommene Abwechslung für die Eltern bedeutet. Deshalb kommen am Nachmittag Mitarbeiter der Klinikseelsorge zu Besuch, und alle singen gemeinsam Weihnachtslieder. Die kleinen Patienten, die mobil genug sind, werden dann in den Gang geschoben.

Hat über Weihnachten Rufbereitschaft: Pfarrer Karl-Heinz Westermann. Foto: Gerold

Der katholische Klinikpfarrer Karl-Heinz Westermann hat über die Feiertage Rufbereitschaft für alle Mannheimer Kliniken. "Der Dienst ist an Weihnachten auch nicht viel anders als sonst", erklärt er. Es sei eher die Vorweihnachtszeit, in der Patienten seine Gesellschaft wünschen und ihm von ihren Ängsten und Wünschen berichten, so der Pfarrer. "Beispielsweise, dass sie noch einmal ein Weihnachtsfest erleben möchten." Denisia Padure wünscht sich, dass ihre Tochter noch ganz viele Weihnachtsfeste erleben kann. Dieses Jahr fällt die Feier eher improvisiert aus - im Krankenzimmer. "Wir sitzen zusammen und essen vielleicht ein bisschen Schokolade", sagt die junge Mutter. Für sie ist es am wichtigsten, dass sie alle drei zusammen sind.